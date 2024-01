Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Toyota Nuova Toyota GR Yaris: la regina delle hot-hatch è ancora più potente e reattiva

La nuova Toyota GR Yaris ha fatto il suo debutto lo scorso 12 gennaio al Tokyo Auto Salon 2024, presentando diversi aggiornamenti che promettono un’esperienza di guida ancora migliore – anche stavolta guidata dalla consulenza di piloti di corse e rally.

La nuova creatura di Toyota, che ha 19 CV in più rispetto al modello precedente, giunge quasi inaspettata: la GR Yaris ha riscosso un tale successo dal suo lancio, nel 2020, che la Casa giapponese avrebbe potuto considerare finito il suo lavoro nel segmento delle hot-hatch. Invece, con la cadenza del motto “develop, race, break, fix“, ha deciso di alzare ancora un po’ l’asticella.

Toyota GR Yaris si rinnova: 280 CV a prova di pilota

La nuova GR Yaris promette di esaltare il carattere sportivo “driver first” che, al momento del lancio nel 2020, l’ha letteralmente catapultata in vetta al segmento delle hot-hatch. Dopo oltre 18mila vetture vendute, e un grado di soddisfazione dei clienti del 99%, Toyota torna in pista con una GR Yaris aggiornata: disponibile solo in versione “Circuit”, è ancora più potente, più reattiva e più gratificante da guidare.

“Ogni aspetto della nuova GR Yaris incorpora il know-how e l’esperienza forniti da situazioni reali del motorsport, dal nostro Master Driver e dai piloti di corse e rally“, ha dichiarato l’ingegnere capo Naohiko Saito. Se al momento del lancio il motore turbo della GR Yaris era l’unità di produzione a tre cilindri più potente al mondo, oggi offre ancora di più: la potenza è stata aumentata di 19 CV e il guidatore può contare su ulteriori 30 Nm di coppia, con valori massimi che passano da 261 CV e 360 Nm a 280 CV e 390 Nm.

Il motore è stato testato fino al punto di rottura nel Japan Rally Championship e nella Japanese Endurance Race: anche stavolta, i rally e le corse in pista sono stati il banco di prova dell’agguerrita GR, la vettura nata dai rally che ha lasciato gli avversari attoniti alle spalle. Toyota GR Yaris si è conquistata un posto al di là di ogni categoria: subito diventata un instant classic delle auto sportive, è stata giudicata assolutamente degna di condividere la scena con modelli di prestigio significativamente più potenti, spesso entrando a far parte delle medesime collezioni.

Nuova GR Yaris: cambio automatico e assetto da Master Driver

L’introduzione del nuovo cambio automatico GAZOO Racing Direct Automatic Transmission a otto rapporti è forse la novità più significativa della nuova GR Yaris, ma anche design e approccio ai comandi sono stati raggiunti dal fervore che ha accompagnato lo sviluppo del progetto. Il team GR ha preso spunto dai piloti di corse e rally per studiare una nuova posizione per i comandi e dare al pilota un accesso più rapido e chiaro alle funzioni della vettura, dal cambio marcia alla consultazione delle informazioni sul display (un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici).

Il senso della cambiata è stato modificato per adattarsi alla guida da corsa, su proposta del Master Driver e Chairman di Toyota Motor Corporation Akio Toyoda (alias “Morizo”): la nuova leva del cambio va spinta in avanti per le marce inferiori e indietro per quelle superiori. Oltre a Morizo, anche diversi piloti di corse e di rally hanno dato un contributo diretto agli aggiornamenti. E si vede: il telaio è stato ulteriormente rinforzato e la posizione di guida completamente ridisegnata, con il sedile che scende di ulteriori 25 mm.

La nuova gamma offrirà un’unica versione, “Circuit“, con un pacchetto di dispositivi di raffreddamento che include un radiatore aggiuntivo, uno spray intercooler e una presa d’aria modificata. La nuova GR Yaris, di cui non è stato ancora rivelato il prezzo di listino, sarà in vendita nella prima parte del 2024.