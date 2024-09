La Toyota ha deciso di lanciare una nuova Yaris GR in edizione limitata che sarà disponibile solo per il mercato italiano. Un'auto sportiva in tutto e per tutto allo stato puro

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota GR Yaris TGR Italy: una nuova Limited Edition

Toyota da anni è una delle aziende di auto più grandi del mondo, solitamente si gioca il primato di produttore più attivo con Volkswagen, facendo registrare dei numeri assolutamente assurdi. In questa fase di transizione ecologica è tra le Case costruttrici più in movimento in assoluto. Oltre ad elettrico e ibrido, infatti, si è lanciata anche nel campo dell’idrogeno.

Nello specifico, a partire dal 2015, ha lanciato la Toyota Mirai, che in giapponese significa Futuro. L’auto in questione detiene il record tra le vetture ad idrogeno, di aver percorso 1.003 km con un solo pieno. Tra i veicoli del Marchio giapponese però quella che riveste sempre un ruolo centrale è la Yaris, vero e proprio best seller del brand.

In produzione sin dal 1999, ha attraversato gli anni con ben quattro serie diverse, l’ultima delle quali arrivata nel 2020. Bisogna precisare che la denominazione Yaris riguarda solo Europa, Australia e Stati Uniti d’America. In Canada ad esempio si chiama Echo, in Giappone e in alcuni paesi asiatici Vitz. Di questo modello sono state fatte davvero tantissime versione e dal 2017 ha anche una certa tradizione sportiva visto che partecipa al WRC.

Una Yaris da competizione Limited Edition

In Italia ha sempre avuto un notevole successo e forse anche per questo si è deciso di offrire al pubblico del nostro Paese una limited edition da urlo. Si tratta della Toyota GR Yaris TGR Italy, ne verranno prodotte solo 51 unità numerate e avranno la livrea ispirata alla Toyota Corolla Coupé Rally Car così da celebrare la prima vittoria del Marchio giapponese nel mondiale Rally nel 1973.

Il modello si chiama GR Yaris TGR Italy Limited Edition in onore del reparto corse Toyota. Oltre alla livrea questo modello si distinguerà anche per i cerchi forgiati con la personalizzazione Heritage Gold, con un richiamo proprio alla Corolla da competizione. Ci sarà poi un badge per rimarcare che è una Limited Edition con numero progressivo da 1 a 51 e gli acquirenti riceveranno anche un certificato di autenticità.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, questa vettura verrà prodotta esclusivamente con cambio automatico e Tech Pack che comprende sensori di parcheggio, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert e avrà anche pneumatici sportivi griffati Pirelli. In particolare sono state scelte le gomme semi-slick P Zero Trofeo R.

Come acquistarla

Non ci sono informazioni sul motore, ma basti pensare che la Toyota GR Yaris nella sua versione standard è dotata di un motore tre cilindri 1.6 turbo capace di erogare 280 CV. Quindi è lecito aspettarsi grandissime cose da questo modello. Tale versione sarà in vendita solo online a partire dal prossimo 9 settembre al prezzo di 67.500 euro.

Toyota fa sapere che chi fosse interessato potrà bloccare la propria unità versando una caparra di 2.500 euro. A quel punto l’acquirente dovrà scegliere il Concessionario Gazoo Garage più vicino. Chi deciderà di puntare su questa auto entrerà a far parte della famiglia TGR Italy con test rider con la Rally2 da competizione e due VIP pass per tutta la stagione 2025. Inoltre il proprio nome comparirà sulla Rally2. Infine i clienti riceveranno in regalo un telo copri auto personalizzato con numero progressivo corrispondente a quello della propria auto.