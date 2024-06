Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Erede della grintosa progenitrice, la Toyota GR Yaris affila gli artigli, pronta a sfogare tutta la propria furia in pista. Dotata di un sontuoso pacchetto tecnico, la vettura del Sol Levante, d gode di un’ottima fama tra il pubblico di appassionati, cementata negli anni di onorata carriera. Attraverso la nuova versione cerca di rimanere fedele al DNA degli inizi, ma, al contempo, di rinnovarsi sotto il profilo tecnologico e prestazionale. In definitiva, si rivolge a chi spera di poter mettere le mani su un esemplare “tuttopepe”.

Successo immediato

Sin dal suo debutto nel 2020, la Toyota GR Yaria ha conquistato il cuore degli amanti dei modelli sportivi, grazie a performance elevate e a un carattere unico. Non si tratta di una semplice hot-hatch, bensì di un progetto curato in ottica rally. Sotto il cofano celava un tre cilindri da 1.6 litri turbo da 261 CV, una trazione integrale intelligente e un telaio tanto leggero quanto sottile. Oltre a risultare veloce, beneficia delle competenze accumulate dal colosso nipponico nel World Rally Championship (WRC). Lo sviluppo è stato portato avanti da ingegneri e piloti esperti, che hanno trasferito sulla proposta stradale le tecnologie e le conoscenze acquisite nel motorsport ai massimi livelli.

Ottimi i riscontri a livello globale, con oltre 40.000 unità immatricolate in poco più di due anni, di cui circa la metà nel Vecchio Continente. E ora si passa al capitolo successivo. Frutto della collaborazione tra gli ingegneri del team Gazoo Racing e di professionisti del mondo rally, l’ultima interpretazione eredita gli stilemi della GR Yaris Rally1 Hybrid, protagonista del WRC. Ne deriva un esemplare ancora più potente, reattivo e coinvolgente, che regala una driving experience davvero speciale.

Restyling è dire poco

La Toyota GR Yaris non è un mero restyling, bensì un’evoluzione estetica radicale dettata dalla pura funzionalità. Ciascun elemento esterno è stato ridisegnato con un unico obiettivo: esaltare la prestazioni e l’aerodinamica. Meglio, insomma, dimenticare la Yaris standard: ci troviamo dinanzi a un esemplare a sé stante, che ne condivide solo i fari, gli specchietti e l’antenna. Il resto è pura esclusiva, forgiata per la velocità e l’agilità. Il muso sfoggia una nuova griglia anteriore allargata, ottimizzata al fine di massimizzare il flusso d’aria e il raffreddamento del propulsore.

La maglia d’acciaio inferiore è stata altresì rivista, in nome di un perfetto equilibrio tra robustezza, leggerezza e permeabilità. Anche la griglia laterale vanta un’apertura maggiore, mentre il paraurti inferiori sfoggia un’inedita struttura divisa, che facilita riparazioni e sostituzioni. In merito al “lato B”, un’apertura nel sottoscocca consente all’aria di defluire, riducendo la resistenza aerodinamica e migliorando la stabilità. Lo spoiler posteriore, ridisegnato, contribuisce ulteriormente all’efficienza aerodinamica, mentre le luci antinebbia e di retromarcia vengono integrate nei gruppi ottici principali, in favore della pulizia delle linee e delle capacità di protezione.

La Toyota GR Yaris 2024 si veste di una nuova livrea Precious Metal, aggiunta alle già iconiche Emotional Red, Precious Black e Super White/Platinum White Pearlscent, ispirate ai colori di Toyota Gazoo Racing. Ciascuna tonalità sottolinea l’indole grintosa e sportiva di una “belva” compatta fuori dal comune. Pneumatici Michelin Pilot 4S ad alte prestazioni calzano cerchi in lega da 18 pollici con design a diverse razze, forgiati BBS in qualità di optional.

Campo visivo ottimizzato

Il cockpit è stato rivisitato per offrire al pilota un controllo intuitivo e preciso, ispirato ai migliori driver di rally e pista. Ciascun dettaglio è stato studiato allo scopo di ottimizzare l’ergonomia e la velocità di reazione. I tasti essenziali, come quelli per il getto dell’intercooler, il VSC-OFF e le luci di emergenza, sono stati riposizionati più vicino al conducente, affinché vi acceda senza alcuna fatica anche con le cinture da corsa allacciate.

Il bordo superiore del cruscotto è stato abbassato di 50 mm, lo specchietto retrovisore ottimizzato nella posizione e il touchscreen inclinato di 15 gradi. Uniti al sedile ribassato di 25 mm permettono di avere un campo visivo impareggiabile e una postura ideale. Invece del quadro strumenti tradizionali, un display digitale da 12,3 pollici propone due modalità di visualizzazione: normale e sportiva. La seconda, con grafica essenziale e focalizzata sulle prestazioni, dà modo al pilota di monitorare i dati essenziali in tempo reale.

Nel pacchetto base è equipaggiata la terza e più recente generazione di Toyota Safety Sense, con un pacchetto completo di sistemi per rilevare potenziali pericoli.Per il modello con trasmissione automatica, sono state inserite la relativa temperatura dell’olio e un avviso, sia visivo sia sonoro, preposto al cambio marcia. Delle modifiche sono state, inoltre, attuate alla leva del cambio. Così, la Toyota GR Yaris è ancora più sportiva: per scalare le marce si spinge in avanti, per salire di livello si tira indietro.

Forza e aderenza

Al centro della Toyota GR Yaris 2024 batte un motore a tre cilindri turbocompresso da 1.6 litri che ha già fatto tremare i polsi degli appassionati. Ora, però, compie “l’upgrade”: 280 CV e 390 Nm di coppia motrice massima, tradotti in uno scatto bruciante e in una velocità massima di 260 km/h. Comunque, al di là della forza bruta, c’è pure altro da segnalare. Infatti, il veicolo è un concentrato di affidabilità, testato fino all’estremo nei rally nipponici per garantire resistenza e durata nel tempo. Materiali rinforzati, valvole di scarico ottimizzate e un sistema di iniezione perfezionato consentono di vivere le performance al massimo senza grattacapi.

Complice l’impianto audio, il sound del propulsore incrementa il coinvolgimento e l’adrenalina provata. In aggiunta, un sistema di controllo attivo del rumore elimina le frequenze indesiderate, in maniera da lasciare il puro piacere del “cuore pulsante” che sale di giri. Sia su strada sia in pista, il nuovo cambio automatico a otto rapporti Direct Gazoo Racing assicura passaggi fluidi e precisi, mediante un software intelligente, che anticipa le intenzioni del guidatore.

Il sistema di trazione integrale GR-Four con differenziali Torsen anteriori e posteriori assicura una resa ottimale in qualsiasi circostanza. La scocca irrigidita determina una risposta dello sterzo ancora più diretta e precisa. L’approdo in Europa della Toyota GR Yaris 2024 è previsto entro la fine dell’estate, a un prezzo non comunicato . Alla gamma si aggiungono le edizioni speciali Oger e Rovanperä, dedicate agli appassionati di guida, costruite in numero molto limitato.