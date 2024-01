Edizioni in numero strettamente limitato per GR Yaris, con i piloti Ogier e Rovanperä che ricevono lo speciale tributo da Toyota: ecco i modelli nel dettaglio

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Un dettaglio della Toyota GR Yaris in edizione speciale per Ogier e Rovanperä

Il comparto rally di Toyota ha vissuto anni splendidi e ricchi di successi grazie a Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, piloti vincenti del Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT), e il loro apporto non è di certo passato inosservato ai piani alti della Casa nipponica. Dal Giappone, infatti, “Morizo” Akio Toyoda, Chairman e Master Driver di Toyota Motor Corporation, ha annunciato che il brand ha messo a punto due esclusive versioni ad alte prestazioni della nuova GR Yaris, sviluppate con il contributo diretto dei piloti.

Sviluppate a partire dalle versioni concept presentate al Tokyo Auto Salon 2023, GR Yaris sbarca in edizione limitata con la Ogier Edition e la Rovanperä Edition.

Il tributo di Toyota a Ogier e Rovanperä

Vincere aiuta a vincere e Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä lo sanno bene essendo stati capaci di vincere i titoli WRC ininterrottamente dal 2020 al 2023 col team TGR-WRT. Nel 2020 e 2021 è toccato al vincente francese mettere le mani sul settimo e ottavo titolo personale mondiale, la replica nei due anni successivi del finlandese non è stata che la ciliegina sulla torta per una squadra che negli ultimi cinque anni ha trionfato nel mondiale piloti e tre volte in quello costruttori in WRC.

Motivo per il quale i due non possono di certo essere dimenticati facilmente. Akio Toyoda, infatti, ha deciso di esprimere il suo rispetto e la sua gratitudine ai piloti con edizioni limitate della regina delle hot-hatch GR Yaris, che i due piloti in prima persona hanno messo a punto.

“Morizo”, infatti, ha espresso il desiderio di fare un tributo a Ogier e Rovanperä “che mettono a punto e migliorano le nostre auto nei rally” e ai team, agli organizzatori di rally e agli appassionati di questo sport.

Le due edizioni limitate di GR Yaris

E in occasione dell’evento di apertura del FIA World Rally Championship 2024 Toyota ha deciso di annunciare le due esclusive versioni ad alte prestazioni della nuova GR Yaris, sviluppate con il contributo diretto di Ogier e Rovanperä. Entrambe alimentate dall’ultimo sviluppo del motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri della GR Yaris, che produce 280 CV e 390 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale intelligente a sei marce (6iMT), i due modelli portano con sé nuove caratteristiche stilistiche distintive per esterni e interni.

La GR Yaris Ogier Edition, per esempio, ha una verniciatura dedicata Matt Stealth Grey e presenta la bandiera nazionale francese sulla griglia anteriore e i cerchi in lega BBS 18x8J. Presenti anche adesivi commemorativi WRC che sono stati aggiunti sui passaruota anteriori. Tra i dettagli esclusivi anche uno spoiler posteriore in fibra di carbonio CFRP di nuovo design e pinze dei freni verniciate di blu.

E gli interni? L’Ogier Edition ha un badge commemorativo della vittoria WRC sul lato passeggero del cruscotto e cuciture blu, grigie e rosse a contrasto sul volante. Le cuciture grigie sono utilizzate anche per le leve del cambio e del freno di stazionamento e per il rivestimento dei sedili. Dal punto di vista tecnico, invece, i sono due modalità di controllo AWD: la Morizo è calibrata per garantire adeguati tempi di risposta in accelerazione, parzializzazione e frenata, la Seb invece utilizza i differenziali a slittamento limitato Torsen e la trazione integrale.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

La Rovanperä Edition, invece, ha un’esclusiva verniciatura tricolore, applicata sulla vettura attraverso una serie di motivi non uniformi, ed è stata ideata dal designer del casco da corsa del pilota. Gli adesivi della vittoria nel WRC sono stati aggiunti ai passaruota anteriori. Nell’abitacolo le finiture e le cuciture dei rivestimenti si abbinano ancora una volta ai colori nazionali del pilota, in questo caso il blu e il grigio per la Finlandia e, come nell’edizione Ogier, un badge speciale commemora la vittoria di TGR nel WRC.

Le modalità a trazione integrale invece sono Donut e Kalle. La prima è stata creata appositamente per Rovanperä, giovanissimo e abile nel drifting e nell’esecuzione di tondi a ruote ‘fumanti’, ovvero i donuts. La modalità, infatti, consente una facilità di controllo della vettura con una distribuzione di coppia costante e prevalente alle ruote posteriori. La Kalle, invece, utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen che garantisce che il retrotreno dell’auto possa predisporsi verso l’esterno in inserimento curva e consentire all’anteriore di avere trazione nell’accelerazione in uscita di curva.