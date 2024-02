Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Nuova Yaris diventa "dual hybrid": debutta la nuova propulsione Hybrid 130

La gamma Yaris cresce: l’ultima generazione della compatta ibrida di Toyota, che è stata un grande successo sin dal suo lancio nel 2020, si arricchisce di una nuova motorizzazione ibrida più potente e di un esclusivo allestimento top di gamma.

Con la Yaris Premiere Edition debutta il nuovo propulsore Hybrid 130 con tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione: un’opzione agile e scattante che non grava su consumi ed emissioni e che si affianca ufficialmente alla consolidata motorizzazione Hybrid 115.

Yaris: debutta il nuovo Hybrid 130 di Toyota

Nel 2024 la gamma Yaris Hybrid si arricchisce con una nuova propulsione ibrida, ancora più potente e coinvolgente del collaudato Full Hybrid Toyota da 116 CV. La motorizzazione Hybrid 130 debutta al seguito di un nuovo modello top di gamma: la Premiere Edition, una versione che offre il massimo in termini di equipaggiamento e si distingue su strada per l’esclusiva verniciatura bicolore e cerchi neri lavorati da 17 pollici.

La nuova opzione, che rende la compatta ibrida Toyota ufficialmente una “dual hybrid”, si basa su uno scattante propulsore Full Hybrid electric che sfrutta i vantaggi della tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione per offrire un’accelerazione più decisa, mantenendo il carattere distintivo e agile della piccola compatta giapponese – sempre più amata anche in versione SUV.

Yaris Hybrid 130 è più potente (130 CV), ma ha anche una maggiore spinta: la coppia massima del motore elettrico, infatti, è aumentata del 30%, da 141 Nm a 185 Nm. Questo si traduce in un’accelerazione scattante (0-100 km/h in 9,2 secondi), che permette di passare dagli 80 ai 120 m/h in 7,5 secondi, garantendo prestazioni migliorate anche in fase di sorpasso.

Le emissioni di CO2 restano piuttosto contenute, assestandosi sui 95-96 g/km. I consumi, invece, come da tradizione, restano eccellenti: la Yaris più aggressiva si ferma comunque, nel ciclo combinato WLTP, a 4,2-4,3 l/100 km. Il risparmio di carburante è ulteriormente agevolato da funzioni come il controllo predittivo dello stato di carica (SOC) quando si guida in discesa o nel traffico, che permette di massimizzare la guida in elettrico in quelle determinate circostanze.

Gamma Yaris 2024: ancora più tecnologica

L’opzione “dual hybrid” non è l’unica novità dell’anno: l’ultima versione di Toyota Yaris fa anche il pieno di tecnologia. Dopo aver superato i 10 milioni di esemplari venduti nel 2023, la compatta giapponese sta gradualmente trasformando la propria user experience, che diventa sempre più digitale e connessa.

La nuova gamma Yaris è dotata di digital cockpit con display digitale da 7 o 12,3 pollici a colori: quest’ultima versione – disponibile sugli allestimenti Lounge, GR SPORT e Premiere Edition – può essere personalizzata e dispone di 12 diverse opzioni di visualizzazione. Il display da 7 pollici, pensato per l’allestimento Trend, offre invece 9 versioni, 3 stili e una scelta di tre display funzionali: tachimetro, indicatore del sistema ibrido e tachimetro analogico.

Su nuova Yaris debutta anche l’ultimo sistema multimediale Toyota Smart Connect, che include l’accesso (anche tramite comandi vocali) a un sistema di navigazione basato su cloud che fornisce informazioni aggiornate su percorsi, traffico e ritardi. L’assistente vocale “Hey Toyota” può riconoscere espressioni colloquiali, rendendo ancora più naturale l’interazione: per alzare la temperatura del climatizzatore, per esempio, basterà dire “Hey Toyota, ho freddo”.

La svolta digitale di Yaris include anche, per le versioni Premiere e GR Sport, la nuova funzione Smart Digital Key collegata all’applicazione MyT di Toyota, che consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. La nuova gamma Yaris è già disponibile per i clienti europei, con prezzi di listino a partire da 19.050 euro.