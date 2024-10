Fonte: Ufficio Stampa Husqvarna La Husqvarna Vitpilen 801 arriva a novembre 2024

Debutta ufficialmente la nuova Husqvarna Vitpilen 801, un modello che la stessa Casa definisce come un progetto “nato per sconvolgere” andando a rimarcare lo stile unico, la potenza garantita dal twin parallelo e l’estetica di ispirazione roadster. Si tratta di una delle novità più interessanti per il mondo delle due ruote nel corso dei prossimi mesi. Il comparto tecnico introduce diversi elementi inediti che si abbinano a un design pensato rendere la moto una vera e propria icona tra gli appassionati. Vediamo i dettagli e tutte le novità.

Nata per sconvolgere

La Nuova Husqvarna Vitpilen 801, che si affianca alla recente Husqvarna Svartpilen 801, punta a stupire, proponendo tante novità, uno stile unico e una potenza elevata. Tra le caratteristiche del nuovo modello c’è un motore bicilindrico parallelo di 799 cc con distribuzione bialbero in testa. Questo motore ha un peso di appena 52 chilogrammi (senza olio) risultando più leggero di quasi 1,5 chilogrammi rispetto al propulsore montato dalla Norden 901, grazie a una serie di ottimizzazioni applicate dagli ingegneri della Casa che, dopo il successo dell’edizione 2023, si prepara a tornare a EICMA.

In termini di prestazioni, il motore è in grado di garantire una potenza di picco pari a 105 CV, disponibili a 9.250 giri al minuto, con una coppia motrice di 87 Nm, disponibile a 8.000 giri al minuto. Le prestazioni del motore pongono la Husqvarna Vitpilen 801 al vertice della sua categoria. Per i motociclisti ci sono tre riding mode predefinite (Street, Sport e Rain) oltre a una modalità Dynamic che permette la personalizzabile dei vari parametri, in modo da adattare le caratteristiche della moto alle effettive esigenze e allo stile di guida del motociclista.

Fonte: Ufficio Stampa Husqvarna

Il comparto tecnico include anche il quickshifter Easy Shift, l’ABS e il controllo di trazione cornering (su 10 livelli nella modeDynamic). Ci sono anche le sospensioni WP APEX, facili da regolare e con escursione di 140 mm per la forcella e 150 mm per il mono oltre a cerchi fusi in lega da 17 pollici abbinati a pneumatici Michelin Road 6. Il comparto tecnico include anche l’impianto frenante J.Juan, abbinato a un ABS Bosch.

Tra le caratteristiche troviamo un display TFT da 5 pollici, con vetro caratterizzato da una curvatura antiriflesso. Grazie all’app Ride HusqvarnaMotorcycles, da abbinare alla moto, è possibile sfruttare la navigazione Turn by Turn, gestire le chiamate e i brani musicali visualizzando le informazioni sul pannello TFT. Da segnalare anche il nuovo faro a proiettore Bi-LED con anello di luce separato che diventa un elemento centrale dello stile della moto.

Disponibilità

La Nuova Husqvarna Vitpilen 801 sta per arrivare sul mercato. La Casa, infatti, ha confermato che l’effettiva disponibilità del suo nuovo modello è prevista a partire dal prossimo mese di novembre 2024 quando la moto sarà ordinabile in tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Mobility. Maggiori dettagli in merito ai prezzi e a tutta la gamma di accessori arriveranno in un secondo momento. La moto dovrebbe arrivare sul mercato con listino in linea con quello della Svartpilen 801, disponibile con prezzi da 11.530 euro. Ne sapremo di più a breve.