Husqvarna Skutta è il nuovo monopattino elettrico svelato dalla Casa in occasione di EICMA 2023 per rivoluzionare gli spostamenti urbani di tutti i giorni

Fonte: Ufficio Stampa Husqvarn Il monopattino elettrico di Husqvarna sarà in vendita da fine 2023

Il settore della mobilità urbana sostenibile è grande protagonista di EICMA 2023 e rappresenta, sempre di più, un punto di riferimento per le Case costruttrici. È così che, in occasione della fiera milanese, si registra il debutto in anteprima mondiale del nuovo Husqvarna Skutta.

Si tratta di un monopattino elettrico, pensato per semplificare i brevi spostamenti della vita di tutti i giorni. Il nuovo veicolo presenta diverse caratteristiche uniche che lo rendono molto facile da utilizzare oltre che elegante, moderno e, naturalmente, sostenibile.

Un monopattino per la mobilità urbana

EICMA 2023 non è solo l’occasione per il debutto di moto super sportive in grado di attirare gli appassionati delle due ruote. La fiera mostra, infatti, il futuro degli spostamenti in ambito urbano, puntando sulla sostenibilità e sulla flessibilità di utilizzo dei monopattini elettrici.

Husqvarna Skutta è dotato di un motore brushless da 350W, installato nella parte posteriore del veicolo, abbinato a una batteria agli ioni di litio Husqvarna AB 36V che, per una carica completa, richiede circa 4 ore e 20 minuti. Il monopattino, però, consente di sostituire la batteria in meno di 10 secondi, installato un’unità completamente carica in sostituzione di quella scarica, da ricaricare.

Da notare che Skutta integra tre modalità di guida: pedonale, economica e sportiva. In questo modo, è possibile modificare il comportamento del monopattino in base al contesto di utilizzo, regolando il funzionamento e ottimizzando l’autonomia.

Tra le caratteristiche tecniche del veicolo troviamo una ruota anteriore da 10 pollici gonfiata ad aria e una ruota posteriore da 8 pollici con nucleo in schiuma antiforatura. Si tratta di un sistema che garantisce stabilità di guida, quasi quanto un monopattino a tre ruote. Da segnalare anche la resistenza all’acqua IPx4 oltre alla presenza di un cruscotto smartLED.

Il veicolo integra un campanello, luci e cavalletto laterale. Husqvarna Skutta presenta anche un sistema brevettato per la piegatura che semplifica il trasporto del monopattino quando non utilizzato. Da segnalare anche una lunga serie di accessori, come la staffa per lo smartphone e i contenitori aggiuntivi per il trasporto di oggetti, che vanno ad arricchire le potenzialità del veicolo.

Fonte: Ufficio Stampa Husqvarn

Tutto pronto per il debutto

Husqvarna Skutta, dopo la presentazione in anteprima mondiale ad EICMA 2023, si prepara ad arrivare sulle strade europee, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio di primo piano in ambito urbano, semplificando gli spostamenti di tutti i giorni.

La Casa, infatti, ha confermato che il nuovo monopattino elettrico sarà disponibile a partire da dicembre 2023 presso i rivenditori autorizzati Husqvarna Motorcycles Urban Mobility e potrà essere ordinato anche online, tramite il sito ufficiale del brand.

L’effettiva disponibilità del nuovo Skytta dipenderà dal Paese di commercializzazione. La data di lancio italiana, quindi, potrebbe slittare all’inizio del prossimo anno. In attesa di maggiori dettagli da parte della filiale italiana di Husqvarna, in ogni caso, è già possibile anticipare che il debutto del nuovo monopattino elettrico per la mobilità urbana sostenibile è oramai davvero a un passo.

Da notare che, almeno per il momento, non sono ancora stati rivelati dettagli per quanto riguarda il prezzo di vendita del nuovo monopattino di Husqvarna.