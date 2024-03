Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Husqvarna La nuova naked Husqvarna Svartpilen 801

Pensata per portare l’esperienza di guida su strada a un livello più alto e per differenziarsi rispetto a tutta la concorrenza, la nuova Husqvarna Svartpilen 801 fissa nuovi standard nel segmento delle naked di media cilindrata. Provare per credere, come si dice in questi casi.

Un cuore granitico

Con un peso di 181 kg, la nuova Husky è costruita su un solido e leggero telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, che vanta un bilanciamento tra rigidezza e flessibilità che sfiora la perfezione. Al centro di in un ipotetico petto pulsa un possente bicilindrico parallelo bialbero da 799 cc, che ferma la bilancia a soli 52 kg senza olio e garantisce una potenza di 105 CV, con efficienza e affidabilità promesse da tecnologie innovative, che portano gli intervalli di manutenzione a ben 15.000 km e assicurano consumi di carburante estremamente bassi.

La ciclistica della nuova Husqvarna

L’unione tra il leggero motore e la ciclistica, offre alla Svartpilen 801 un rapporto peso-potenza eccezionale, che risalta in condizioni di guida agile ed emozionante, in tutte le condizioni. La frizione antisaltellamento asservita in coppia PASC fa rendere al massimo la trazione nelle accelerazioni più toste ed evita l’instabilità in staccata, mentre il quickshifter Easy Shift permette cambiate senza interruzione di coppia. Le sospensioni WP APEX regolabili offrono 140 mm di escursione all’anteriore e 150 mm al posteriore, garantendo comfort e maneggevolezza sia in città che fuori. Le gomme Pirelli MT60 RS, calzate su ruote da 17”, regalano aderenza e feeling di alto livello.

Il design minimalista

Il look minimalista della Svartpilen 801 è reso più convincente da dettagli premium come le luci LED e il manubrio in alluminio in stile offroad, che si fondono per creare un modello stradale accattivante. Le sovrastrutture snelle ed ergonomiche verniciate con toni scuri si sviluppano aderenti a motore e telaio, mentre la sella in due pezzi offre alti livelli di comfort e totale libertà di movimento. Anche Steve McQueen è stato appassionato del marchio, per le sue forme così grintose, che sono presenti anche in questo nuovo esemplare.

La sicurezza

Gli ausili elettronici presenti a bordo migliorano la guidabilità della Husqvarna Svartpilen 801: oltre al controllo di trazione MTC e all’ABS regolabili, sono previsti di serie i riding mode Street, Rain e Sport, mentre il Dynamic Pack opzionale porta l’esperienza di guida su strada a livelli ancora più elevati, aggiungendo il controllo del freno motore MSR e l’Anti-Wheelie per limitare l’angolo massimo di sollevamento della ruota anteriore, a tutto vantaggio della sicurezza.

La frenata è affidata a un impianto J.Juan che regala ottimi livelli di decelerazione, sempre controllabili anche grazie all’ABS cornering di Bosch. I piloti più esperti, alla ricerca di ancor più sensibilità sulla leva e della massima connessione con la strada, possono impostare la modalità ABS Supermoto. Versatilità e sicurezza sono migliorate dalle dotazioni elettroniche premium, fra cui il display TFT da 5” e la Connectivity Unit di serie, che una volta connessi all’App “Ride Husqvarna Motorcycles”, permettono la navigazione Turn-by-Turn+, la gestione delle telefonate e della play list musicale. Nei blocchetti al manubrio è anche integrato il tasto del lampeggio di emergenza, mentre la protezione antifurto è affidata all’immobilizer.

Il prezzo

Per massimizzare l’esperienza di guida della nuovissima Svartpilen 801 è disponibile un’ampia gamma di Accessori Tecnici, che conferiscono al pilota la possibilità di migliorare l’aspetto e le prestazioni della moto. Inoltre, la nuova collezione di abbigliamento tecnico Functional Street Collection permette di crearsi un look in linea con la moto, attingendo da una completa linea di capi accattivanti e protettivi. La nuova Svartpilen 801 sarà disponibile a partire da maggio 2024 al prezzo di 11.530 euro (IVA inclusa, franco concessionario) presso i Concessionari Husqvarna Motorcycles. Poi, se qualcuno non volesse una moto, l’azienda svedese ha anche un monopattino elettrico, che è stato presentato a EICMA. Non si fanno pregiudizi.