Fonte: Ufficio Stampa Aprilia La Aprilia Tuono 457 è la nuova funbike della Casa italiana

Tra le novità di EICMA 2024, la fiera dedicata al mondo delle due ruote che prende il via in queste ore a Milano, c’è spazio anche per la Nuova Aprilia Tuono 457. Si tratta di una delle novità più interessanti degli ultimi mesi per il mondo delle moto. La Casa italiana, infatti, svela oggi una naked pensata in modo specifico per i giovani motociclisti di tutto il mondo e in grado di garantire ottime prestazioni e una guida divertente, sfruttando anche il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria.

Un bicilindrico che sorprende

La nuova Aprilia Tuono 457, una delle tante novità di EICMA 2024, può sfruttare il motore bicilindrico da 457 cc introdotto dalla RS 457. Si tratta di un bicilindrico parallelo frontemarcia che include un sistema di raffreddamento a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme e con quattro valvole per cilindro. Questo propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 47,6 CV, disponibile a 9.400 giri al minuto, raggiungendo così il massimo possibile per una moto che può essere guidata con la patente A2.

Il motore permette alla Aprilia Tuono 457 di sfruttare una coppia di 43,5 Nm, disponibile a 6.700 giri al minuto. La Casa, però, sottolinea come l’82% della coppia motrice sia già disponibile a circa 3.000 giri al minuto. Il motore, grazie alla sua compattezza e alla leggerezza, ha permesso ad Aprilia di ridurre al minimo il peso, massimizzando il rapporto peso/potenza, al vertice della categoria.

La moto, a secco, pesa appena 159 chilogrammi. L’impianto frenante è costituito da una coppia di pinze ByBre con due dischi in acciaio rispettivamente di 320 mm anteriore e 220 mm posteriore. C’è anche il sistema ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo. La moto è dotata di cerchi da 17 pollici, con pneumatici di 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. La Tuono 457 ha il sistema Ride by Wire con tre diverse Riding Mode (Eco, Sport e Rain).

Fonte: Ufficio Stampa Aprilia

Una vera naked

La nuova Aprilia Tuono 457 punta su un target giovanile e offre uno stile unico, in grado di esaltare la sportività anche nella guida quotidiana. La moto non ha il cupolino solidale al telaio ma propone un gruppo ottico full LED da vera e propria naked, mantenendo il triplo faro tipico delle Aprilia, che rappresenta una novità per la gamma Tuono. La sella ha un’altezza da terra contenuta (800 mm) ed è rastremata ai lati. Per rendere più pulite le linee della moto, inoltre, l’impianto di scarico è stato posizionato al di sotto del motore, lasciando anche maggior libertà al passeggero.

Da notare anche un display TFT da 5 pollici con comandi al manubrio retroilluminati e il sistema Aprilia MIA. La Tuono 457 arriverà sul mercato in due versioni. La prima, chiamata Piranha Red, propone le colorazioni tipiche della Casa, con il nero e il rosso. La seconda, invece, si chiama Puma Gray e propone tonalità più sobrie, come il grigio e il bianco, pensate per un utilizzo urbano della moto. Come da tradizione, Aprilia metterà a disposizione dei suoi clienti tantissimi accessori con cui personalizzare la moto. Maggiori dettagli in merito a prezzo e disponibilità della Tuono 457 arriveranno soltanto in un secondo momento.