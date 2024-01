Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Debuttano le nuove one-off della Fiat Topolino

La Fiat Topolino è stata una delle novità più interessanti del 2023, simboleggiando al meglio la spinta della Casa italiana verso l’elettrificazione e un futuro caratterizzato da un trasporto sempre più sostenibile e accessibile. A distanza di pochi mesi dal debutto, la Topolino torna protagonista delle cronache del mondo dei motori con il debutto di esclusive one-off, realizzate da Fiat in collaborazione con Disney e ora in mostra lungo la rampa nord del Lingotto.

Un omaggio a Disney

Le nuove one-off della Fiat Topolino sono state realizzate in occasione del centenario della Disney, grazie a un’iniziativa nata in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Si tratta di due vere e proprie opere d’aperte che sono state installate lungo la caratteristica rampa nord del centro commerciale Lingotto, nel cuore di Torino.

Per omaggiare l’anniversario della Disney, Fiat ha realizzato cinque versioni a tema della sua Fiat Topolino, modello il cui nome coincide con il nome italiano dell’iconico Mickey Mouse, vero e proprio simbolo della casa americana. Quattro one-off sono state realizzate su disegni del Centro Stile Fiat, ispirandosi ai creativi Disney. Il quinto modello, invece, porta la firma dell’artista Disney Giorgio Cavazzano.

Per turisti, famiglie e fan dei due brand c’è ora la possibilità di visitare il centro commerciale Lingotto e ammirare da vicino la nuova installazione, con le cinque one-off della Fiat Topolino, recentemente svelata nella versione Dolcevita. Queste one-off omaggiano il centenario di Disney andando a creare un vero e proprio viaggio culturale che unisce e sintetizza diverse realtà, creando un’esperienza unica.

Elettrica per muoversi in città

La Fiat Topolino è uno dei progetti simbolo della svolta elettrica della Casa italiana. Svelata l’estate scorsa, la vettura è ora un riferimento della gamma Fiat. Si tratta di una microcar, guidabile con la patente AM, pensata per essere una vettura “per tutti”, con un prezzo accessibile e con uno stile ricercato e già iconico, che unisce tradizione e gusto moderno.

Lunga 2,52 metri, la Topolino è dotata di un motore da 6 kW ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h (anche se si parla di una versione “veloce” per il futuro). Grazie alla batteria integrata, la vettura di Fiat è in grado di percorrere fino a 75 chilometri con una carica, garantendo tutta l’autonomia necessaria per affrontare gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.

La gamma della Topolino ha appena registrato un’importante novità, con il debutto della versione Dolcevita, di cui la Casa italiana ha aperto gli ordini la scorsa settimana. Si tratta della versione aperta della microcar che, come la versione chiusa, viene proposta al prezzo di 9.890 euro, con possibilità di accesso agli incentivi governativi e un’offerta commerciale particolarmente ricca.

Anche la nuova Dolcevita, infatti, è disponibile con la soluzione leasing a 48 mesi che consente di mettersi alla guida della vettura a partire da 39 euro al mese, con un acconto di 2.582 euro. I clienti interessati alla Topolino hanno la possibilità di ordinare la microcar anche tramite la piattaforma online di Fiat oltre che nelle concessionarie.