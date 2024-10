Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat Topolino arriva nelle edicole di Milano

La Fiat Topolino, modello oramai iconico per la gamma della Casa italiana, è protagonista di una nuova iniziativa nella città di Milano. Il quadriciclo elettrico sarà disponibile per i clienti interessati a un test driver nelle nuove e moderne edicole Civic, situate in zona Navigli e Città Studi, due delle aree più famose e dinamiche del comune milanese. L’iniziativa punta a rafforzare l’immagine della Topolino, modello di riferimento di Fiat che punta a conquistare il segmento della mobilità urbana con un veicolo pratico, facile da guidare e completamente a zero emissioni.

I dettagli dell’iniziativa

La Fiat Topolino, dopo le polemiche con il Governo italiano e la rimozione del simbolo del tricolore, è protagonista a Milano della nuova iniziativa realizzata da Fiat, come parte del progetto TOP-NEWS. Il quadriciclo è presente presso le edicole Civic a cui è possibile rivolgersi per prenotare un test drive, in modo da valutare le caratteristiche della vettura, e ottenere informazioni sui costi e sull’offerta commerciale in corso. In questo momento, l’iniziativa fa tappa (fino al prossimo 13 di ottobre) presso l’edicola Civic Poli, situata a piazza Leonardo da Vinci, a Città Studi.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, sottolinea: “Siamo fieri di vedere come la nostra piccola-grande Topolino sia diventata protagonista nelle città italiane e faccia ormai parte della nostra quotidianità come andare presso le edicole dei nostri quartieri, portando con sé un’energia positiva e uno spirito di libertà che ben si sposa con il cuore pulsante di Milano, teatro di questa nuova iniziativa unconventional”.

Un quadriciclo da record

L’evento milanese è l’occasione giusta per scoprire la Fiat Topolino che, nel corso degli ultimi tre mesi, ha dominato il mercato italiano dei quadricicli elettrici. La vettura ha dimensioni molto contenute, con una lunghezza massima di 2,53 metri, che la rendono ideale per l’utilizzo in città. Grazie al motore elettrico, il modello è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

I clienti possono scegliere tra due versioni, una aperta e una chiusa, in modo da adattare le caratteristiche del veicolo alle proprie preferenze. Sotto la scocca c’è una batteria da 5,4 kWh che può garantire un’ottima autonomia. I dati forniti da Fiat, infatti, confermano come la Topolino sia in grado di percorrere fino a 75 chilometri con una sola carica, garantendo la percorrenza giusta per l’utilizzo in città. All’interno, la Topolino è dotata di due sedili, un’ampia superficie vetrata e uno spazio di carico di circa 63 litri. La vettura può essere guidata a partire da 14 anni.

Sfruttando la promozione in corso, è possibile attivare il leasing Stellantis Financial Services che prevede una durata di 48 mesi e rate mensili da 29 euro oltre a un anticipo e a un valore di riscatto finale. Per maggiori dettagli in merito ai costi effettivi della Topolino e alla promozione lanciata da Fiat è possibile dare un’occhiata al sito del brand oppure recarsi in concessionaria. Chi si trova a Milano, invece, può recarsi presso l’edicola Civic di Città Studi per scoprire da vicino la vettura.