Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop Con concept Microlino Spider la guida urbana non è mai stata così divertente

Innovare significare osare, rompere gli schemi e guardare oltre le convenzioni. Dopotutto, come diceva il premio Nobel T.S. Eliot, “solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare”. Certo, lui parlava di poesia, di visioni elevate e mondi lontani, mentre noi siamo qui a parlare di micromobilità. Più modesti, forse, ma non meno audaci. Il principio, in fin dei conti, rimane lo stesso: se nessuno rischia, finiremo tutti a guidare veicoli grigi e noiosi. Con la Microlino Spider il rischio non è solo calcolato, ma anche stiloso.

Un design fuori dagli schemi

Proprio come Eliot osava esplorare orizzonti sconosciuti, Micro ha deciso di guardare al di là limiti delle auto tradizionali, proponendo soluzioni che sfidano gli schemi rodati in ambito urbano. Al Salone dell’Auto di Bruxelles, ha presentato due rilevanti novità, entrambe concepite per portare il concetto di micromobilità a un livello nuovo: la Microlino Spider e il Microlino Custom Program. Idee che trascendono dal semplice concetto funzionale. Il futuro si fa più verde e personale, senza compromettere né lo stile né tantomeno l’efficienza. Ed è solo un esempio del crescente successo delle microcar, in grado di rispondere alle esigenze moderne.

Le microcar offrono ai giovani un’opportunità estranea alla semplicità praticità: quella di conquistare l’indipendenza personale, senza dover dipendere dall’auto dei genitori o dal servizio pubblico. Non è più necessario chiedere un favore o aspettare il via libera per prendere la vettura familiare. Grazie alla regolamentazione delle patenti, i ragazzi hanno modo di prendere il volante in mano, con un accesso semplificato e sicuro ai mezzi di trasporto personale.

La Microlino Spider, presentata a Bruxelles, è un esempio lampante di come le microcar possano essere ben più di una semplice opzione economica. Strizzano l’occhio a un pubblico in cerca di praticità, senza sacrificare lo stile. E il fatto che il green sia oggi anche “cool” senz’altro ne eleva il fascino.

Pensata con linee moderne e un carattere distintivo, il design delle Spider appaga l’occhio e soddisfa il bisogno di soluzioni meno vincolanti, adatte a destreggiarsi tra il traffico cittadino. Così, se te ne torni di corsa a casa (rigorosamente nel rispetto del nuovo Codice della Strada, of course), eviti le lunghe code. E magari guardi gli altri conducenti con uno sguardo sornione, consapevole del tuo privilegio.

Il design distintivo della quattro ruote, con il tetto aperto e la vernice in grado di cambiare colore sotto la luce, permette di farsi notare tra la monotonia. Seppur venga conservato il DNA della Microlino, alcuni dettagli innovativi accentuano la praticità e l’impatto scenico, tipo i pannelli laterali, rimossi per favorire l’ingresso e l’uscita, alla pari di un golf cart.

Il tetto, inoltre, può essere facilmente adattato con un telo opzionale, in modo da garantire una copertura laddove serva, mentre i sedili sono ridisegnati al fine di agevolare l’ingresso dal lato, anziché dalla porta anteriore. All’interno, si respira un’atmosfera raffinata: gli accenti in bianco e blu, e gli inserti in legno, sia sul volante sia sulle protezioni d’accesso, conferiscono un tocco di lusso inaspettato per un veicolo della categoria.

La scoperta (di nome e… di fatto) è destinata agli hotel e ai golf club europei, nonché alle aree residenziali degli Stati Uniti, dove i golf cart sono parecchio utilizzati. Con una velocità limitata a 35 miglia orarie, è perfetta nei contesti residenziali, in cui questo limite vige su oltre la metà delle strade.

Attualmente ferma allo stato di concept, Micro ha in programma di offrire un’alternativa più chic e pragmatica dei golf cart. Un progetto innovativo, compatto e sostenibile, che potrebbe trovare negli States terreno fertile. “Gli Stati Uniti sono il più grande mercato al mondo per i golf cart, spesso utilizzati per il trasporto personale all’interno dei quartieri. È proprio per questo motivo che abbiamo creato la Microlino Spider”, afferma il presidente Wim Ouboter. “Consideratela come l’antitesi dei massicci pick-up elettrici: non è stata pensata per il 5% dei viaggi in cui è necessario trasportare molto, ma per il 95% dei casi in cui si viaggia soli e si va a lavoro”.

Personalizzazione funzionale

E per chi desidera un veicolo che rispecchi a pieno il proprio stile e le proprie necessità quotidiane, Microlino Custom Program dà un’opportunità unica: di personalizzare il modello in modo significativo. Ogni scelta, dalla carrozzeria al copriruota, ha un risvolto nel quotidiano: la Microlino ne diventa un’estensione, concepita allo scopo di renderla utile e versatile. In poche parole, perfetta per adattarsi alle necessità del conducente.

Le finiture, il logo e la combinazione cromatica contribuiscono a creare un gioiellino, integrato benissimo al contesto e ai gusti personali. Gli interni, concepiti per il comfort e la praticità, sono disponibili in due pacchetti, che permettono di scegliere tra diverse soluzioni estetiche e funzionali, adatte a soddisfare le necessità di spazio e praticità.

Il programma consente di scegliere fra tre opzioni di batteria – 5,5 kWh, 10,5 kWh e 15 kWh – in base all’impiego giornaliero e alle distanze percorribili. Ciascuna opzione fa al caso di coloro che hanno bisogno di una maggiore autonomia o prediligono dimensioni compatte. Rispetto ai tradizionali metodi, spesso incapaci di raggiungere un livello di personalizzazione tanto profondo, la produzione della Microlino a Torino fa della flessibilità un punto di forza.

Espressione di standard qualitativi elevati, il Made in Italy fa fronte alle varie richieste senza compromettere la qualità. “Con il Microlino Custom Program, l’obiettivo è offrire un veicolo che risponde in modo autentico alle necessità pratiche di chi lo guida, mantenendo però sempre i più alti standard di qualità e design”, afferma Merlin Ouboter, co-fondatore di Micro.

Sviluppato in collaborazione con Whivestudio e supportato dalla tecnologia Unreal Engine (la stessa, per intenderci, adottata nei videogiochi di ultima generazione), il configuratore online rende possibile visualizzare le scelte di personalizzazione in tempo reale. Ogni modifica apportata si riflette immediatamente nel modello. Così facendo, la progettazione della Microlino diventa un’esperienza interattiva, che consente di esplorare i particolari prima del via libera alla produzione.

Le consegne delle prime Microlino “su misura” scatteranno nella primavera del 2025. L’inizio di un nuovo capitolo nella mobilità urbana, dove ciascun veicolo è una soluzione perfettamente in linea con le esigenze della persona al volante.