Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Getty Images Salone dell'auto di Parigi 2024: tutto ciò che c'è da sapere

Ci sono alcune manifestazioni iconiche legate al mondo dell’auto e una di queste è sicuramente il Salone dell’automobile di Parigi. La kermesse si svolge ogni 2 anni ed è stata inaugurata la prima volta nel lontanissimo 1898. Sino al 1976 si tenne con cadenza annuale, per poi passare all’attuale frequenza biennale a partire dal 1977. Solitamente si svolge ad ottobre, presso il Paris Expo Porte de Versailles e vede protagonisti i più importanti marchi di vetture del mondo che mostrano tutte le loro novità.

Quest’anno Parigi, dopo le Olimpiadi, si prepara ad organizzare un altro super evento. Dal 15 al 20 ottobre, infatti, si terrà la 90ma edizione del Mondial de l’Auto nel Parco Expo Porte de Versailles. Un traguardo importante da festeggiare in un momento in cui questo genere di manifestazioni sta entrando sempre di più in crisi. Il prossimo anno, inoltre, l’Automobile Club de France, taglierà il prestigioso traguardo dei 130 anni. Questo organismo, infatti, all’epoca si occupò di promuovere la diffusione dell’auto in Francia e l’organizzazione di gare e manifestazioni e tra queste portò avanti anche la prima edizione del Salone, che all’epoca si chiamava Esposizione Internazionale dell’Automobile, del Ciclo e dello Sport.

I marchi presenti

Solitamente la manifestazione parigina si è sempre alternata negli ultimi anni con il famoso Salone dell’automobile di Francoforte, che a partire dal 2021 è stato spostato a Monaco di Baviera. La kermesse francese fa segnare un dato davvero incoraggiante e controtendenza con il recente passato per quanto concerne gli espositori presenti, che saranno oltre 100. Si tratta di circa 60 marchi, 40 produttori e decine di mostre ed eventi vari che coloreranno quei giorni.

Tra i Marchi possiamo citare: Alfa Romeo, Alpine, Aixam Mega, Audi, Bmw, Bmw Motorrad, BYD, Cadillac, Citroën, Dacia, Dangel, Eon Motors, Ford, Dongfeng Forthing, GAC, Hongqi e Iveco. Poi vedremo anche: Kia, Kilow, Leapmotor, Ligier, Matra, Maxus, Micro, MINI, Mobilize, Moke, Peugeot, Pilotcar, Renault, Renault Group, Renault Pro+, Seres, Skoda, Skyworth, Softcar, Stellantis, Tesla, THK, Volkswagen, Wolf Racing France e Xpeng.

Una gradita novità

Non è tutto però perché grazie alla collaborazione con alcune concessionarie e collezionisti ci saranno anche rarissime Ferrari, Aston Martin, Bentley, Lamborghini e Porsche. Ci sarà poi spazio anche per la collezione Movie Cars Central di Franck Galiegue, una delle più importanti al mondo dedicate alle vetture presenti in film e serie tv. Giusto per citare qualche modello, saranno presenti la mitica DeLorean DMC-12 della trilogia Ritorno al Futuro, la Ford Explorer e la Jeep Wrangler di Jurassic Park e persino la Batmobile protagonista del Batman di Tim Burton del 1989.

Spazio anche alle Ferrari da tv come le mitiche Daytona e Testarossa protagoniste di Miami Vice. Durante l’evento parigino, dal 15 al 20 ottobre, ci saranno ben 12 conferenze esclusive dedicate alle grandi trasformazioni dell’industria automobilistica. Queste saranno organizzate in collaborazione con Google e lo specialista della consulenza BCG. L’obiettivo è quello di esplorare le opportunità che il mondo digitale e dell’intelligenza artificiale oggi offre al settore. Insomma il Salone dell’automobile di Parigi sarà un evento che abbraccerà gli amanti dell’auto sotto vari punti di vista e c’è grande attesa per le novità che probabilmente porteranno i vari marchi.