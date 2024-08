Fonte: 123RF Cosa fare se la tua Viacard smette di funzionare?

Se una tessera Viacard si smagnetizza ci sono diverse opzioni per risolvere il problema in modo rapido. Bisogna seguire alcuni passaggi per garantire che la carta possa tornare a funzionare correttamente o, in alternativa, per ottenere una nuova tessera. La Viacard può essere acquistata presso diversi punti vendita, tra cui le aree di servizio autostradali, le tabaccherie, le banche e online sul sito di Autostrade per l’Italia. La ricarica può essere effettuata negli stessi punti vendita o tramite i servizi bancari online, se si utilizza una Viacard di conto corrente.

Viacard smagnetizzata, cosa fare

Il primo passo consiste nel verificare se la tessera è effettivamente smagnetizzata. Può essere utile provarla su un altro casello autostradale per confermare che il problema non sia legato a un singolo dispositivo di lettura. Se la tessera non viene riconosciuta, è probabile che la banda magnetica si sia danneggiata.

Se la tessera è smagnetizzata è consigliabile andare in un Punto Blu o in un Telepass Store. Qui il personale può tentare una rimagnetizzazione della tessera, una procedura semplice che in molti casi risolve il problema. Se non è possibile, può procedere con la sostituzione immediata della tessera.

Nel caso in cui la tessera non possa essere riparata, il passo inevitabile è richiederne la sostituzione. Il titolare della tessera deve portare con sé i documenti necessari per l’identificazione e il numero della tessera smagnetizzata. La sostituzione avviene solitamente in modo rapido così da permettere di riprendere l’uso della Viacard senza ulteriori interruzioni.

Se la tessera non può essere riparata e deve essere sostituita, è possibile richiedere il rimborso del credito residuo. Per farlo è necessario inviare una richiesta ad Autostrade per l’Italia, allegando una foto o una scansione della tessera danneggiata. In questo modo non si perde il credito rimanente sulla carta.

Per prevenire la smagnetizzazione della tessera è consigliabile conservarla lontano da dispositivi elettronici che generano campi magnetici, come cellulari e altoparlanti. L’uso di un portatessere protettivo può aiutare a preservare l’integrità della banda magnetica, riducendo il rischio di smagnetizzazione.

Viacard non più leggibile: come ottenere una nuova tessera

Se la tessera Viacard risulta irreparabile è possibile richiederne una nuova. La procedura è semplice. Il titolare della tessera può recarsi personalmente in un punto di assistenza clienti Viacard. Qui presenta la tessera danneggiata e richiedere una sostituzione. Di solito è necessario portare con sé un documento di identità e fornire alcune informazioni personali per verificare la titolarità della tessera.

Al punto di assistenza, potrebbe essere richiesto di compilare un modulo per la richiesta di una nuova tessera. Questo modulo include dati come il numero della tessera danneggiata e le informazioni personali del richiedente.

Una volta completata la procedura viene consegnata una nuova tessera Viacard. In alcuni casi, la nuova tessera può essere ritirata immediatamente, mentre in altri potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per la consegna. Il personale del punto di assistenza fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di attesa.

L’eventuale credito residuo non andrà perso. Il titolare può richiedere il trasferimento del credito sulla nuova tessera oppure il rimborso. La richiesta può essere fatta nello stesso Punto Blu o Telepass Store in cui è stata richiesta la sostituzione, fornendo una prova dell’importo residuo.

Se si riscontrano problemi nella procedura di sostituzione o se si necessita di altre informazioni, è sempre possibile contattare il servizio clienti Viacard. Gli operatori possono fornire assistenza telefonica o tramite posta elettronica così da garantire una rapida risoluzione delle problematiche legate alla tessera.

Funzionamento e tipologie della Viacard

La Viacard è una tessera prepagata che permette di pagare i pedaggi autostradali in Italia in modo semplice e pratico. Introdotta negli anni 80 da Autostrade per l’Italia, la Viacard è stata ideata per facilitare i viaggiatori ed evitare di dover utilizzare contanti o carte di credito ogni volta che si attraversa un casello autostradale.

La Viacard funziona come un sistema di pagamento elettronico prepagato. Può essere utilizzata su tutte le tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia e da altre concessionarie che aderiscono al circuito. La tessera, dotata di una banda magnetica, viene inserita direttamente nelle apposite fessure presenti nei caselli autostradali, dove il pedaggio viene scalato automaticamente dal credito disponibile sulla carta.

Esistono di base due tipi di Viacard:

Viacard Prepagata: questa è la versione più comune e funziona come una tessera ricaricabile. Il titolare può ricaricare la Viacard in base alle proprie esigenze di viaggio. È possibile acquistare le Viacard prepagate in diversi tagli (ad esempio, 25, 50 o 75 euro), in modo da adattarsi al meglio alle necessità dei viaggiatori;

Viacard di conto corrente: in questo caso, la tessera è collegata a un conto corrente bancario. Ogni volta che viene utilizzata, l’importo del pedaggio viene addebitato direttamente sul conto collegato. Questa versione è utile per le aziende e per chi percorre frequentemente le autostrade, in quanto evita la necessità di ricaricare la carta manualmente.

Le Viacard prepagate sono disponibili in tagli da 25, 50, e 75 euro. Per la Viacard collegata a un conto corrente, non ci sono costi iniziali per l’acquisto della tessera. L’utilizzo prevede che ogni pedaggio venga addebitato direttamente sul conto corrente associato.

Quali utilizzi per la Viacard

La Viacard è pensata per diverse tipologie di utenti. Chi utilizza spesso l’autostrada per recarsi al lavoro o per qualunque ragione personale può trovare la Viacard molto conveniente, poiché elimina la necessità di avere contanti a disposizione e consente un passaggio rapido ai caselli. Per chi viaggia occasionalmente in autostrada, la Viacard è una soluzione comoda e sicura, riducendo i tempi di attesa e facilitando il pagamento dei pedaggi. Le imprese che gestiscono flotte di veicoli possono utilizzare la Viacard per centralizzare e semplificare i pagamenti autostradali, tenendo sotto controllo le spese e agevolando la gestione contabile.

La Viacard consente un passaggio rapido ai caselli autostradali, senza dover cercare monete o carte di credito. Con la Viacard prepagata, è più facile monitorare quanto si spende per i pedaggi, evitando sorprese a fine mese. Poiché non è necessario portare con sé grandi quantità di contanti, la Viacard offre un metodo di pagamento più sicuro, riducendo il rischio di furti.