Le auto GPL con cambio automatico: i modelli

Le auto GPL con cambio automatico offrono una combinazione di efficienza e praticità, con diversi modelli disponibili per soddisfare le esigenze di vari automobilisti.

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Auto a GPL e cambio automatico: le migliori del 2024

Tra le opzioni più interessanti per chi cerca un equilibrio tra risparmio economico e rispetto ambientale ci sono le auto a GPL e, per chi cerca anche praticità, il cambio automatico.

Questi veicoli offrono il doppio vantaggio di un carburante economico e pulito, abbinato alla comodità e facilità d’uso del cambio automatico. In questo articolo, esploreremo le migliori auto a GPL con cambio automatico del 2024, analizzando le loro caratteristiche principali e i vantaggi che offrono agli automobilisti.

Auto a GPL con il cambio automatico: le migliori del 2024

Le auto a GPL con cambio automatico rappresentano una scelta eccellente per chi desidera ridurre i costi del carburante senza rinunciare al comfort di guida. Questi veicoli utilizzano il GPL, un carburante meno costoso e più ecologico rispetto alla benzina, che contribuisce a ridurre le emissioni di CO 2 .

Inoltre, il cambio automatico semplifica la guida, soprattutto in contesti urbani con traffico intenso, permettendo una gestione più fluida e rilassante del veicolo. Tra le caratteristiche distintive di questi modelli troviamo motori efficienti, ampi spazi interni e sistemi di assistenza alla guida avanzati, che rendono ogni viaggio sicuro e piacevole.

Vediamo alcuni dei modelli più apprezzati dagli italiani, secondo i dati raccolti da UNRAE.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero con motore GPL e cambio automatico rappresenta una soluzione economica e affidabile per chi cerca un veicolo versatile e efficiente. Non a caso, infatti, è l’auto a GPL più acquistata del 2024 secondo i dati di vendita UNRAE.

Dotata di un motore 1.0L ECO-G da 100 CV, la Sandero offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, ideale per gli spostamenti quotidiani in città e per i viaggi più lunghi. La trasmissione automatica CVT assicura una guida fluida e continua, senza le interruzioni tipiche dei cambi marcia tradizionali.

Il design esterno della Sandero è robusto e funzionale, con linee moderne che conferiscono un aspetto accattivante. Gli interni sono spaziosi e pratici, con sedili confortevoli e un sistema di infotainment che include uno schermo touch, connettività per smartphone e navigazione GPS.

Con un consumo medio di circa 6,8 l/100 km di GPL, la Dacia Sandero si distingue per la sua efficienza e convenienza, rappresentando una delle migliori scelte per chi cerca un’auto a GPL con cambio automatico.

Il prezzo di base è di €13.250.

KGM Tivoli

La KGM Tivoli è un SUV compatto che unisce la praticità del GPL con il comfort di una trasmissione automatica. Equipaggiata con un motore 1.5L Turbo-GPL che eroga 163 CV, la Tivoli garantisce prestazioni solide e un’accelerazione fluida, ideale per una guida sia in città che su strade extraurbane.

La trasmissione automatica a 6 marce assicura cambi marcia rapidi e senza scatti, migliorando l’esperienza di guida. Gli interni della Tivoli sono spaziosi e rifiniti con materiali di qualità, offrendo comfort e tecnologia avanzata.

Il sistema di infotainment include uno schermo touch, connettività per smartphone, navigazione GPS e vari sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco.

In termini di consumi, la KGM Tivoli registra un consumo combinato di circa 6,6 l/100 km di GPL, bilanciando efficienza e performance. Il prezzo di base è di €23.900.

Ford Fiesta

La Ford Fiesta con motorizzazione GPL e cambio automatico si distingue nel segmento delle utilitarie per il suo equilibrio tra efficienza e comfort. Equipaggiata con un motore EcoBoost 1.1L GPL da 95 CV, la Fiesta offre una guida economica e rispettosa dell’ambiente, mantenendo prestazioni adeguate per la guida quotidiana.

Il design esterno della Fiesta è dinamico e moderno, mentre gli interni sono confortevoli e tecnologicamente avanzati. Il sistema di infotainment, con un display touch centrale, include connettività per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, navigazione integrata e comandi vocali.

I consumi di GPL della Ford Fiesta si aggirano intorno ai 7,5 l/100 km, rendendola una scelta pratica e conveniente per chi cerca risparmio senza sacrificare il comfort. È disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di €21.250.

Mitsubishi Space Star

La Mitsubishi Space Star è una city car compatta e versatile. Equipaggiata con un motore 1.2L GPL da 80 CV, la Space Star offre un’accelerazione efficiente e prestazioni adatte alla guida urbana. La trasmissione automatica CVT assicura una guida fluida e senza scatti, rendendo la Space Star ideale per il traffico cittadino.

Il design esterno è moderno e aerodinamico, contribuendo a migliorare l’efficienza del carburante. All’interno, la Space Star offre un abitacolo spazioso e confortevole con materiali di qualità. Il sistema di infotainment include un display touch, connettività per smartphone e comandi vocali, migliorando l’esperienza di guida.

In termini di consumi, la Mitsubishi Space Star registra un consumo combinato di circa 6,0 l/100 km di GPL, rappresentando un’opzione economica e pratica per la mobilità quotidiana.

Il prezzo di base è di €15.900.

Hyundai i10

La Hyundai i10 con motorizzazione GPL e cambio automatico è una scelta eccellente per chi cerca una city car efficiente e moderna. Dotata di un motore 1.0L GPL da 67 CV, la i10 offre una guida economica con prestazioni sufficienti per la guida in città. La trasmissione automatica a 5 marce garantisce cambi marcia rapidi e senza interruzioni, migliorando il comfort di guida.

Il design esterno della Hyundai i10 è contemporaneo e accattivante, mentre gli interni sono progettati per massimizzare lo spazio e il comfort. Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con un display touch, connettività per smartphone, navigazione integrata e vari sistemi di assistenza alla guida come il rilevamento dei punti ciechi e l’assistenza al mantenimento della corsia.

I consumi di GPL della Hyundai i10 si aggirano intorno ai 5,5 l/100 km, rendendola una delle city car più efficienti e convenienti sul mercato.

Il prezzo di base di vendita è di €17.750.

FIAT 500

La FIAT 500, disponibile con motorizzazione GPL e cambio automatico, rappresenta una fusione perfetta di stile iconico e modernità. Non a caso, questo modello è in generale all’interno della top 20 delle auto maggiormente acquistate in questa prima parte del 2024.

Equipaggiata con un motore 1.2L GPL da 69 CV, la 500 offre una guida scattante e divertente, ideale per la città. La trasmissione automatica Dualogic a 5 marce garantisce cambi marcia fluidi e una guida rilassata, particolarmente utile nel traffico urbano. Il design esterno, che mantiene l’inconfondibile look retrò della 500, è combinato con interni raffinati e ben equipaggiati.

Il sistema di infotainment include uno schermo touch, connettività per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema di navigazione. La FIAT 500 è anche dotata di vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, migliorando la sicurezza complessiva.

I consumi di GPL si attestano intorno ai 6,4 l/100 km, offrendo un buon equilibrio tra stile, efficienza e praticità. È disponibile per l’acquisto ad un prezzo di base di €17.700.

KIA XCeed

La KIA XCeed è un crossover compatto che unisce la praticità del GPL con la comodità del cambio automatico. Equipaggiata con un motore 1.0L T-GDi GPL da 120 CV, la XCeed offre prestazioni equilibrate e un’efficienza ottimale per la guida quotidiana. La trasmissione automatica a 7 marce DCT garantisce cambi marcia rapidi e fluidi, migliorando l’esperienza di guida sia in città che su strade extraurbane.

Il design esterno è elegante e sportivo, con linee aerodinamiche che migliorano l’efficienza del carburante. Gli interni sono spaziosi e raffinati, dotati di un sistema di infotainment avanzato con schermo touch, connettività per smartphone, navigazione GPS e funzioni di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco.

I consumi della KIA XCeed si attestano intorno ai 7,0 l/100 km di GPL, rendendola una scelta pratica ed efficiente per chi cerca un crossover versatile.

Il prezzo di vendita parte da €28.000.

Hyundai i20

La Hyundai i20 con motorizzazione GPL e cambio automatico è una city car versatile e moderna, ideale per chi cerca efficienza e comfort. Equipaggiata con un motore 1.2L GPL da 84 CV, la i20 offre una guida fluida e prestazioni adeguate per l’uso urbano.

Il design esterno della Hyundai i20 è contemporaneo e accattivante, con linee pulite e una griglia anteriore distintiva. Gli interni offrono spazio e comfort, con un sistema di infotainment che include un display touch, connettività per smartphone, navigazione integrata e vari sistemi di assistenza alla guida come il rilevamento dei punti ciechi e l’assistenza al mantenimento della corsia.

I consumi di GPL della Hyundai i20 si aggirano intorno ai 5,9 l/100 km, rendendola una delle city car più efficienti e convenienti sul mercato. Il prezzo di vendita è di €19.000.

EMC Wave 3

L’EMC Wave 3 è un SUV compatto che offre la combinazione perfetta tra la praticità del GPL e la comodità del cambio automatico. Dotato di un motore 1.5L Turbo-GPL da 150 CV, il Wave 3 offre prestazioni solide e un’accelerazione reattiva, ideale per la guida sia in città che su percorsi extraurbani.

Il design esterno è moderno e accattivante, con dettagli stilistici che ne esaltano il carattere sportivo. Gli interni spaziosi e ben rifiniti offrono un alto livello di comfort e tecnologia, con un sistema di infotainment avanzato che include connettività per smartphone, navigazione e vari sistemi di assistenza alla guida.

In termini di efficienza, l’EMC Wave 3 consuma circa 8,5 l/100 km di GPL, bilanciando performance e risparmio. È disponibile con un prezzo di base di €20.000.

KGM Torres

Il KGM Torres è un SUV di medie dimensioni che combina l’efficienza del GPL con la comodità del cambio automatico. Equipaggiato con un motore 1.5L Turbo-GPL da 163 CV, il Torres offre una guida potente e reattiva, perfetta per chi cerca un veicolo versatile e performante.

Il design esterno è robusto e moderno, con linee decise e un look accattivante. Gli interni sono spaziosi e lussuosi, dotati di un sistema di infotainment all’avanguardia con schermo touch, connettività per smartphone, navigazione GPS e numerose funzioni di assistenza alla guida come il sistema di mantenimento della corsia e il cruise control adattivo.

In termini di consumi, il KGM Torres registra un consumo combinato di circa 9,0 l/100 km di GPL, offrendo un’ottima combinazione di prestazioni ed economia. Il prezzo di base è di €33.450.

Le auto a GPL con cambio automatico offrono una combinazione vincente di efficienza, praticità e comfort. Dai SUV compatti ai modelli city car, queste vetture sono ideali per chi cerca un’auto economica ed ecologica senza rinunciare alla comodità del cambio automatico.