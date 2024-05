Autohero ha stilato una graduatoria delle auto da famiglia più vendute in Italia nel mercato dell'usato. Non mancano le sorprese tra le varie scelte

Fonte: Autohero Le auto da famiglia più acquistate in Italia

Le auto familiari o, per meglio dire, da famiglia sono una frangia a sé all’interno del grande mare chiamato mercato. Non esiste uno speciale segmento con destinazione d’uso specifico per le famiglie, anche se ci sono dei veicoli che si prestano benissimo alla causa come le: station wagon (non a caso chiamate “familiari“), berline, monovolume e, ovviamente, SUV. Tutte quante sono accomunate da una caratteristica essenziale: avere tanto spazio a bordo. Oltre all’eccellente capacità di carico e all’abitacolo arioso, questi veicoli strizzano l’occhio all’efficienza e al comfort. Autohero ha stilato una classifica per determinare quali siano le macchine più ricercate dalle famiglie italiane tra le proposte dell’usato.

I SUV vanno per la maggiore

Osservando l’andamento del primo quadrimestre del 2024, le auto familiari predilette dagli italiani tra le soluzioni offerte dall’usato sono in maggioranza dei SUV. E non potrebbe essere altrimenti, perché questo è il segmento più diffuso, non solo in Italia, ma in tutta Europa. La scelta che verte su un veicolo a ruote alte e con un abitacolo molto ampio piace, così come il saggio mix tra comfort ed efficienza. I SUV sanno essere polivalenti, andando incontro alle esigenze di tante famiglie e per questo motivo vengono preferiti anche a discapito di station wagon, berline e monovolume. Da notare, tuttavia, che gli Sport Utility Vehicles più venduti nel Belpaese appartengono (quasi) tutti alla sotto categoria dei B-SUV:

Jeep Renegade (5,2% delle vendite totali) Fiat 500X (5,1%) Renault Captur (4,6%) Peugeot 2008 (3,4%) BMW X1 (3,4%)

Piacciono le berline compatte come auto da famiglia

Le berline compatte, quelle di segmento C, riscuotono un ottimo riscontro nell’usato e sono una soluzione apprezzata dagli italiani che ricercano auto versatili tanto nell’uso cittadino, quanto sulle medio-lunghe percorrenze. Con questi modelli il piacere di guida è elevato, anche se il sacrificio è rinunciare a qualche litro di capienza nel vano bagagli. Nella top 5 delle più vendute spiccano:

Mercedes-Benz Classe A (15,1%) BMW Serie 1 (11,6%) Volkswagen Golf VII (10%) Alfa Romeo Giulietta (7,1%) Fiat Tipo (6,1%)

Le auto familiari per antonomasia, come vanno

Le station wagon prima e le monovolume poi, sono considerate dalla maggioranza come le auto da famiglia per definizione. La storia parla per loro. Prima della grande ondata di SUV che ha travolto il mercato, queste due tipologie di auto sono sempre state le predilette degli automobilisti con famiglia al seguito. Per quanto riguarda il mercato del nuovo non è facile pescare molte opzioni tra le monovolume, ma nell’usato è ancora possibile reperire una folta schiera di modelli pronti all’uso. La top 5 delle più vedute tra gli automobilisti nostrani è così composta:

Fiat 500L (23,3%) Mercedes-Benz Classe B (16,3%) BMW Serie 2 (9,6%) Ford C-Max (6,3%) Renault Scenic (5,4%)

Le station wagon, al pari delle monovolume, possiedono un ampio bagagliaio in grado di trasportare un ingente quantitativo di bagagli, ma in più sfoggiano dinamicità e comfort paragonabili a quelli di una berlina, scelta ideale per chi al volante richiede qualcosa di più. Un’ulteriore differenza è il baricentro più basso, che favorisce il carico e lo scarico delle valigie nel vano posteriore. Anche il rapporto con i consumi fa il suo dovere, infatti questi sono spesso più contenuti, grazie a un rapporto con la bilancia meno conflittuale. In questo frangente, la classifica delle 5 auto preferite dagli italiani è molto variegata, e sfiora più segmenti:

BMW Serie 3 (11,4%) Fiat Tipo (11%) Audi A4 (10%) Mercedes-Benz Classe CLA (6,4%) Renault Clio (5,5%)

Insomma, nell’usato è possibile trovare la giusta auto da famiglia. Basta avere pazienza.