Durante un test drive in India due Mercedes di gran pregio sono andate totalmente distrutte in un incidente: con ogni probabilità, le attende lo sfasciacarrozze

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Due Mercedes di lusso sono state protagoniste di un terribile incidente durante un test drive

Per gli appassionati di motori, la notizia che stiamo per dare è una “tragedia”. Due fantastici modelli, dello stesso produttore, una Mercedes-AMG GT 63 S E Performance e una Mercedes-Benz SL 55, sono andati completamente distrutti. Nel corso di un test drive a Kochi, in India, i conducenti non hanno saputo trattenere l’esuberanza e ora sarà davvero curioso scoprire chi pagherà le conseguenze dell’incidente. Entrambi emblemi di lusso e tecnologia avanzata, i veicoli protagonisti hanno riportato danni irreparabili in una sequenza tanto inaspettata quanto devastante.

Scontro tra titani

Seppur risalga ad alcuni mesi fa, l’episodio è stato portato alla conoscenza generale solo di recente sui social, motivo di incredulità e rammarico tra gli internauti. Secondo le ricostruzioni dei media locali, le responsabilità andrebbero attribuite al guidatore della Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, che avrebbe perso il controllo della vettura fino a provocare il fattaccio documentato dagli scatti.

Spinto da un motore capace di accelerazioni straordinarie, il bolide avrebbe colpito una sezione rialzata di una vecchia ferrovia, situata appena fuori dalla carreggiata principale. Da lì l’effetto domino: dopo aver urtato la sezione della ferrovia, la GT 63 S E Performance è finita contro una Hyundai Accent, che viaggiava nella stessa direzione.

Lo scontro ha determinato una perdita totale del mezzo, che ha invaso la corsia opposta, andando a concludere la rispettiva corsa contro l’altro gioiello della Casa di Stoccarda, la SL 55. Quest’ultima, a sua volta impegnata in un test drive, non ha avuto scampo. La scena da incubo è stata immortalata e condivisa sul web. Con ogni probabilità, alla luce delle pessime condizioni, la destinazione sarà una e uno soltanto: lo sfasciacarrozze.

A peggiorare la situazione, ambedue gli esemplari erano stati concessi in prova dalla medesima concessionaria Mercedes per la prima volta. Non osiamo immaginare cos’abbia pensato lo staff: lo scenario peggiore (quasi) si è tramutato in realtà, manco fossero precipitati in un film horror.

Sebbene l’entità dello schianto sia rilevante, fortunatamente le persone alla guida non hanno rimediato ferite gravi. Tutti i partecipanti sono stati trasferiti in ospedale, affinché lo staff sanitario escludesse complicazioni. Tolte delle lievi contusioni, ne sono usciti illesi e possono dirsi fortunati.

Il conteggio dei danni

In termini venali, la situazione è desolante. Tra la ruota anteriore del lato conducente, le sospensioni e l’impianto frenante, la GT 63 S E Performance ha perso quell’aura di grandezza con cui l’abbiamo imparata a conoscere (e ad apprezzare). Sul fronte opposto, la SL 55 è meno rovinata, tuttavia nemmeno lei è scampata al “ciclone”. In tal caso, è il lato passeggero ad aver avuto la peggio: l’impianto frenante, le sospensioni e vari elementi della carrozzeria costituiscono il lascito, da mani nei capelli.

Il referto finale è un colpo al cuore per la concessionaria. Oltretutto, rispetto ad altre Nazioni, il costo di modelli di lusso in India è ancora maggiore. La Mercedes-Benz SL ha un prezzo di circa 267.000 euro, mentre la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance vale attorno ai 340.000 euro. Numeri alla mano, il corrispettivo totale raggiunge una cifra superiore ai 600.000 euro, andati in fumo, salvo “miracoli”.