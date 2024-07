Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La Mercedes-AMG GT 63 Pro è ancora più potente

La Mercedes-AMG GT 63 diventa ancora più potente. In occasione del Goodwood Festival of Speed, infatti, la divisione sportiva della Casa tedesca ha svelato un’ulteriore evoluzione della sua supercar, la Nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro. Il nuovo modello è ancora più potente, ha un’aerodinamica migliore e aggiunge una serie di accorgimenti tecnici, a partire dal sistema di raffreddamento del motore benzina, per migliorare le prestazioni. Il risultato è un nuovo pezzo pregiato della gamma Mercedes-AMG.

Ancora più potente

Mercedes-AMG ha lavorato nei minimi dettagli per potenziare e migliorare la già ottima Mercedes-AMG GT 63, una delle supercar svelate al Goodwood Festival of Speed. Il risultato è rappresentato dalla nuova versione Pro (la cui denominazione ufficiale è Pro 4Matic+, per via della presenza del sistema di trazione integrale). Confermata la presenza sotto al cofano del motore V8 biturbo da 4.0 litri. Il propulsore è in grado di erogare ora una potenza massima di 612 CV oltre che una coppia motrice di 850 Nm.

Il passo in avanti in termini di performance è di 27 CV di potenza extra con una coppia motrice di 50 Nm extra. Questi numeri si traducono in prestazioni da record. La sportiva tedesca ha bisogno di 3,2 secondi per completare lo scatto 0-100 km/h mentre per uno 0-200 km/h, vero e proprio banco di prova per questo tipo di vetture, bastano 10,9 secondi. Eccellente è anche il valore della velocità massima che ora può arrivare fino a 317 km/h.

Per migliorare le prestazioni in pista della Mercedes-AMG GT 63 Pro, gli ingegneri della Casa tedesca sono intervenuti su vari aspetti del comparto tecnico. La nuova versione Pro, infatti, non è solo più potente ma offre diversi accorgimenti pensati per migliorare le prestazioni in pista. Uno degli elementi principali su cui Mercedes-AMG è intervenuta è il sistema di raffreddamento, con due radiatori rinforzati montanti nei passaruota anteriori con l’obiettivo di offrire una maggiore efficienza nello smaltimento del calore.

In questo modo, la supercar sarà in grado di offrire prestazioni elevate per un periodo di tempo prolungato, con risultati ancora più soddisfacenti. Anche il sistema di trazione integrale 4Matic+ è stato ottimizzato, con nuovi radiatori con pompe d’acqua per garantire un funzionamento migliore in pista. Da tenere d’occhio sono anche i miglioramenti nel comparto aerodinamico, con una fascia anteriore ridisegnata e un pannello attivo installato nel muso frontale per poter controllare il passaggio dell’aria e migliorare l’efficienza.

La Casa, inoltre, è intervenuta andando a eliminare 30 chilogrammi di portanza aerodinamica sull’asse anteriore, con un aumento di 15 chilogrammi sull’asse posteriore. La Mercedes-AMG GT 63 Pro è dotata anche di freni carboceramici inclusi nella dotazione di serie. Questo set da 16,5 pollici con pinze a 6 pistoncini è, al momento, il più grande set ceramico incluso nella dotazione di serie dei modelli Mercedes-AMG. La supercar ha, inoltre, cerchi da 21 pollici e pneumatici Michelin Pilot Sport 5, con possibilità di richiedere, senza costi aggiuntivi, gli ultra-aderenti Pilot Sport Cup 2.

Appuntamento al prossimo anno

La Nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro debutta al Goodwood Festival of Speed e inizia il suo percorso in vista del debutto commerciale. La sportiva della Casa tedesca, infatti, sarà tra le novità del mercato delle quattro ruote del prossimo anno. Le prime consegne della versione Pro della AMG-GT 63 Pro sono programmate, infatti, per il 2025.