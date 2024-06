Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Golden Coast, versione a tiratura limitata

La Mercedes è sempre stata un’auto di grande prestigio. Certo non tutti se la possono permettere, ma il lusso si sa, si deve pagare. Negli anni l’azienda di Stoccarda si è distinta per alcuni modelli che hanno letteralmente scritto la storia dell’automobile. Un po’ come tutti, anche la Casa tedesca si è lanciata nel mondo dell’elettrico con le nuove vetture in arrivo nei prossimi anni. Come dicevamo però, i teutonici hanno da sempre strizzato l’occhio al cliente di un certo livello. Proprio in quest’ottica è nata Manufaktur.

Questa particolare divisione del Gruppo Mercedes si occupa di confezionare modelli su misura per i clienti più esigenti. Un vero e proprio lavoro sartoriale che offre vetture uniche e preziose, naturalmente adatte solo a determinati portafogli. Auto però che è innegabile, si lasciano guardare davvero molto volentieri.

Il colore fa la differenza

La Casa tedesca ha deciso di stupire nuovamente i palati più raffinati con la nuova Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Golden Coast, che sarà prodotta in tiratura limitata di soli 100 esemplari e promette un ampio pacchetto di equipaggiamento di serie. La vettura in questione nasce sulla base della SL 63 4Matic+ ed ha un motore che sprigiona 585 CV, biturbo V8 da 4,0 litri e trazione integrale variabile.

Vera chicca di questo modello è il colore: il Manufaktur kalahari gold magno. Una tonalità che esprime il suo massimo potenziale all’esterno, ma che viene richiamata anche all’interno della vettura. Sotto l’auto ci sono cerchi neri opaco da 21 pollici. Anche qui ritroviamo richiami al Manufaktur kalahari gold magno nelle rifiniture di cerchi e coprimozzi.

Cosa troviamo in questa vettura

Mercedes però ha promesso un’ampi dotazione, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Per prima cosa c’è il pacchetto Night AMG per gli esterni con dettagli in nero lucido che includono splitter anteriore, rivestimento dell’A-Wing, gli involucri degli specchietti, il rivestimento del sottoporta e alcuni inserti della gonna posteriore. Non è finita qui però perché anche le doppie carenature dei terminali di scarico e gli stemmi del modello sono tutti in nero.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

C’è poi il pacchetto aerodinamico che comprende flic aggiuntivi su passaruota e sulle prese d’aria. Flic aggiuntivi sulle bocchette laterali dell’aria nella gonna posteriore. Anche in questo caso, la colorazione di questi elementi è nero lucido. Per quanto concerne gli interni, invece, troviamo degli eleganti sedili in Nappa nera con trapuntatura a rombi con cuciture dorate. I sedili sono multi-contour con raffreddamento e questo è un plus davvero ottimo per i lunghi viaggi.

Anche il volante Performance AMG è fatto in Nappa e presenta cuciture dorate. Sugli schienali anteriori c’è poi un elemento decorativo verniciato oro Kalahari Manufaktur. Sulla console infine è presente il badge Manufaktur Golden Coast che dà un tocco di unicità alla vettura. Sembra di essere in un vero e proprio salottino glamour grazie al bracciolo centrale che si collega direttamente alla plancia dove torreggia un enorme schermo touch sul quale è possibile gestire non solo l’infotainment, ma tutti gli aspetti della vettura.