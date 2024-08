Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La due posti esclusiva di Mercedes-Maybach è ufficiale

La gamma Mercedes-Maybach si rinnova. Questa volta, però, le novità non arrivano per i “soliti” segmenti di mercato, come quello dei SUV o delle berline di grandi dimensioni. L’ultima novità della Casa, infatti, riguarda il settore delle auto sportive e rappresenta una vera e propria prima assoluta. Debutta ufficialmente, infatti, la Nuova Mercedes-Maybach SL Monogram Series, un’evoluzione esclusiva della due posti sportiva di Mercedes.

Una due posti esclusiva

La Nuova Mercedes-Maybach SL Monogram Series sarà disponibile al lancio in quelli che la Casa definisce “due concept di design“. Si tratta di due diverse interpretazioni del veicolo, che, seguendo l’essenza di tutte le produzioni Maybach, puntano a esaltare il design grazie a linee ricercate, materiali premium e una realizzazione artigianale.

La prima versione si chiama Red Ambience e si caratterizza per una finitura di vernice bicolore nero ossidiana metallizzato su rosso granato metallizzato MANUFAKTUR. La seconda, invece, è chiamata White Ambience e propone, anche in questo caso, una soluzione bicolore con nero ossidiana metalizzato che viene posto a contrasto con il bianco opalite magno MANUFAKTUR. A disposizione della clientela ci sarà, in ogni caso, la possibilità di optare per altre colorazioni.

L’abitacolo, invece, è realizzato in pelle nappa MANUFAKTUR Exclusive, con una colorazione bianco cristallo e alcune parti rifinite in cromo argento scintillante. La due posti propone cerchi forgiati da 21 pollici con design a 5 fori o design multirazze oltre a una capote realizzata in tessuto nero.

Il display per l’infotaiment e quello per la strumentazione di bordo sono personalizzati Maybach. Il comparto tecnico include anche una pinna cromata, la stella verticale sul cofano e una presa d’aria dietro ai sedili per il miglioramneto delle prestazioni aerodinamiche. Il progetto della nuova SL Monogram Series rappresenta un importante passo in avanti del programma di rinnovamento di Mercedes-Maybach. La Casa si prepara a portare sul mercato un modello esclusivo, ricco di sportività e con contenuti in pieno stile Maybach.

Daniel Lescow, responsabile Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Group AG, ha commentato così il debutto del nuovo progetto: “La Mercedes‑Maybach SL Monogram Series aggiunge una due posti sportiva alla nostra famiglia di modelli per il massimo piacere all’aria aperta. Combina un’esperienza di guida dinamica con tutto ciò che caratterizza una Mercedes-Maybach: eccellente artigianalità, dettagli di design squisiti e materiali pregiati“.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Tanta potenza

Dal punto di vista tecnico, la Nuova Mercedes-Maybach SL Monogram Series è dotata di un motore 4.0 litri biturbo in grado di erogare una potenza massima di 585 CV e 800 Nm. Il motore è abbinato al cambio automatico 9G-TRONIC oltre che alla trazione integrale 4MATIC+. Di serie, inoltre, ci sono le ruote posteriori sterzanti. In termini di prestazioni, la nuova due posti è in grado di completare uno 0-100 km/h in 4,1 secondi mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 260 km/h.

Per il momento, la Casa non ha ancora comunicato il prezzo della Mercedes-Maybach SL Monogram Series. Il modello arriverà sul mercato con un prezzo di partenza sicuramente molto elevato, come da tradizione di tutti i modelli Maybach. Il costo effettivo è destinato a salire rapidamente per i clienti che decideranno di ordinare la due posti, visto le tante opzioni a disposizione per personalizzare, in modo completo il veicolo. Le consegne partiranno nel corso della primavera del 2025.