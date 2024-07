Grandi novità in casa Mercedes: una rivoluzione nella gestione delle flotte

Si è svolto recentemente a Milano la terza edizione della Fleet Night, l’evento Mercedes-Benz Italia che ha radunato oltre 150 persone tra amministratori e professionisti del settore flotte. L’antica cascina che un tempo serviva come foresteria per i monaci del convento di Castellazzo ha fatto da cornice a questa serata speciale, durante la quale sono stati presentati tre modelli di punta della casa di Stoccarda: la lussuosa EQS Maybach, la sportiva AMG GT 63 e la versatile Classe E 300 de 4MATIC All-Terrain.

Una strategia innovativa per le flotte aziendali

Dal 15 gennaio di quest’anno, Mercedes-Benz ha adottato una nuova strategia per la gestione delle flotte aziendali, diventando l’interlocutore unico per i clienti corporate. Questo approccio centralizzato permette di seguire l’intero processo, dall’ordine alla consegna, rendendolo molto più efficiente. “Il processo è quindi molto più veloce, perché riusciamo a conoscere immediatamente il verificarsi di eventuali problematiche e quindi ad agire in tempo reale,” ha spiegato Catini.

La parola ai protagonisti

Alla serata hanno partecipato figure di spicco di Mercedes-Benz Italia, tra cui il CEO Marc Langenbrinck e il Corporate Fleet Sales Manager Christian Catini che ha sottolineato l’importanza dei cambiamenti in atto e la volontà di Mercedes di guidarli: “Viviamo un periodo di grandi cambiamenti – ha esordito – cambiamenti che vogliamo guidare e non subire.”

Tre modelli d’eccezione

Tra i modelli presentati durante la Fleet Night, l’AMG GT 63 ha catturato l’attenzione per la sua potenza e sportività. Questa supercar, con i suoi 612 CV e 1420 Nm di coppia, rappresenta l’apice della performance di Mercedes. Accanto a essa, l’elegante e tecnologica EQS Maybach ha dimostrato come il lusso possa andare di pari passo con l’innovazione elettrica, offrendo un’autonomia di oltre 600 km. Infine, la Classe E 300 de 4MATIC All-Terrain ha mostrato la sua versatilità come station wagon ibrida, ideale per chi cerca un’auto polivalente senza rinunciare alla sostenibilità.

Tempi di consegna ottimizzati

Una delle principali novità della nuova strategia di Mercedes è la riduzione dei tempi di consegna. “Oggi siamo in tempi di consegna che si aggirano intorno ai sei mesi per le vetture ‘built to order’,” ha dichiarato Catini. Questo significa che anche per le auto configurate da zero, i tempi di attesa sono tornati a livelli pre-pandemia, garantendo una maggiore flessibilità e programmazione per i fleet manager.

Un investimento deciso sull’elettrico

Il CEO Marc Langenbrinck ha ribadito l’impegno di Mercedes-Benz verso la mobilità elettrica. “Non si torna indietro,” ha affermato, sottolineando come l’azienda abbia investito 350 miliardi di euro in questa direzione. Tuttavia, ha anche precisato che la casa automobilistica continuerà a offrire motori endotermici e plug-in in parallelo, mantenendo la flessibilità necessaria per rispondere alle diverse esigenze del mercato.

La centralizzazione delle flotte: un progetto pilota per l’Italia

La nuova strategia di centralizzazione delle procedure per le flotte è attualmente attiva solo in Italia, ma rappresenta un progetto pilota che potrebbe essere esteso ad altri mercati in futuro. Questo approccio mira a semplificare e velocizzare tutti i passaggi dalla produzione alla consegna, migliorando l’efficienza e la soddisfazione dei clienti.

La visione di Mercedes per il futuro

Durante la serata, è emerso chiaramente come Mercedes-Benz stia lavorando per anticipare e guidare i cambiamenti nel settore automotive. La scelta di puntare sull’elettrico e di centralizzare la gestione delle flotte riflette una visione a lungo termine che punta all’innovazione e alla sostenibilità. “Andremo fino in fondo, senza però perdere flessibilità,” ha concluso Langenbrinck.

Un impegno verso la sostenibilità

L’impegno di Mercedes-Benz verso la sostenibilità non si limita alla produzione di veicoli elettrici. La casa automobilistica sta anche investendo in tecnologie avanzate per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica dei suoi stabilimenti produttivi. Questo approccio integrato dimostra come la sostenibilità sia al centro della strategia aziendale di Mercedes.

Il futuro delle flotte aziendali

Con il nuovo approccio centralizzato, Mercedes-Benz mira a diventare il partner di riferimento per le aziende che gestiscono flotte di veicoli. Questo non solo migliorerà la gestione e la consegna dei veicoli, ma offrirà anche soluzioni personalizzate per soddisfare le diverse esigenze delle aziende. “Siamo convinti che questa sia la strada giusta per offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti corporate,” ha dichiarato Catini.

Un mercato in continua evoluzione

Il settore delle flotte aziendali rappresenta quasi il 50% delle vendite totali di auto in Italia, secondo i dati più recenti. Questo rende fondamentale per Mercedes-Benz offrire soluzioni innovative e flessibili per rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione. La nuova strategia di gestione delle flotte è un passo importante in questa direzione.

Un evento di successo

La terza edizione della Fleet Night si è rivelata un successo, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino le ultime novità di Mercedes-Benz e per discutere delle tendenze e delle sfide future del settore flotte. La partecipazione di oltre 150 persone testimonia l’interesse e l’importanza di questo segmento per la casa di Stoccarda.

Mercedes-Benz sta dimostrando di essere pronta a guidare i cambiamenti nel settore automotive con una strategia chiara e innovativa. La centralizzazione della gestione delle flotte, l’investimento nell’elettrico e la presentazione di modelli d’eccezione sono solo alcuni dei passi che la casa della Stella sta compiendo per rimanere all’avanguardia. La serata di Milano ha rappresentato un importante momento di confronto e di celebrazione di questi progressi, confermando ancora una volta la leadership di Mercedes-Benz nel mondo delle flotte aziendali.