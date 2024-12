Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes, volano le vendite delle auto plug-in

La Casa della Stella a tre punte è risultata tra le realtà europee più coinvolte nella transizione elettrica. I vertici della Mercedes avevano, decisamente, puntato a un allargamento della gamma con tanti nuovi modelli alla spina. I numeri non hanno sorriso come nelle attese e, saggiamente, si è intrapresa una strada di diversificazione dell’offerta motoristica che non lascia indietro i puristi. Un approccio che si sta rivelando vincente per tanti major mondiali dell’Automotive, seguendo un diktat che vede le auto ibride plug-in sempre più al centro dei desideri dei clienti.

Nella conferenza di fine anno, i rappresentanti di Mercedes-Benz Italia hanno svelato i risultati del 2024, un anno che si chiuderà nel segno di una crescita in un periodo molto difficile. La quota di mercato si è conferma intorno al 3,3%. Segnali positivi sono arrivati nel segmento delle PHEV che si appresta a chiudere il 2024 con oltre 6.000 unità (+14%) e il BEV che con la vendita di 2.450 unità ottiene un +24% che si traduce in un 5% sul totale delle vendite di Mercedes-Benz in Italia. Le proposte anche nel mondo dei Van hanno convinto gli italiani, con oltre 11.157 veicoli immatricolati.

I numeri del 2024 di Mercedes

Un dato che fa riflettere e ha convinto i vertici del marchio teutonico a non mollare i motori tradizionale è quello delle vendite dei diesel. Ad oggi rappresentano il 74% delle preferenze degli automobilisti che scelgono una Mercedes e il 90% di chi opta per un van. In cima alla lista dei veicoli più venduti vi sono GLA e GLC e Classe V e Sprinter per i monovolumi. La Mercedes sta interpretando benissimo questa fase di transizione, volgendo lo sguardo al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La Casa tedesca si prepara all’arrivo della nuova famiglia delle compatte con la CLA che diventerà un punto di riferimento assoluto della gamma. Nel mese di marzo 2025 Roma sarà il teatro per la nascita della nuova Mercedes CLA. La vettura avrà una serie di innovazioni tecnologiche straordinarie come ad esempio l’inedito sistema operativo MB.OS con assistente virtuale MBUX, amministrato dall’intelligenza artificiale e un nuovo motore mild hybrid a benzina dotato di un innovativo 1.5 turbo in grado di ridurre, sensibilmente, i consumi. La versione elettrica quasi raddoppierà l’autonomia, da 450 a 750 km con una ricarica di 300 km in soli 10 minuti presso le colonnine superfast.

Gli obiettivi raggiunti dalla Mercedes

Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia, ha annunciato: “In un anno abbastanza complesso abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando il nostro business. Cresce la nostra quota di vetture con la spina, sia nel segmento delle elettriche pure che in quello delle PHEV, grazie anche alle motorizzazioni ultra-moderne diesel plug-in, un’unicità nel panorama automobilistico mondiale. Mercedes-AMG conferma la sua crescita costante con prodotti da sogno come la nostra prima Mythos edition, la PureSpeed“.

Dario Albano, Head of Van Mercedes-Benz Italia, ha aggiunto: “I risultati di quest’anno, uno dei migliori di sempre per Mercedes-Benz Van in Italia, premiano la qualità della nostra offerta e la profonda dedication che la nostra squadra rivolge ai bisogni dei nostri clienti, attraverso prodotti di eccellenza, cuciti su misura sulle singole esigenze di chi utilizza i nostri Van per lavoro, per il tempo libero o per gli spostamenti di tutti i giorni. Una personalizzazione che in futuro raggiungerà livelli ancora più elevati entrando in una nuova era del mondo Van. Già dal prossimo anno, infatti, avremo le prime anticipazioni della nuova architettura elettrica VAN.EA, modulare e scalabile. Questa piattaforma consentirà una chiara differenziazione tra i van ad uso privato nel segmento del lusso e i van ad utilizzo commerciale nel segmento premium, definendo una fascia di mercato unica nel suo genere“.