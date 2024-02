Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes-AMG 45 S arriva con un'edizione speciale dal colore mai visto prima

Mercedes si prepara ad accogliere nella propria famiglia l’edizione limitata di Mercedes-AMG 45 S 4Matic+, con una colorazione e un pacchetto di accessori unici per il modello. Nulla cambia dal punto di vista della meccanica, a impreziosire la vettura è però una verniciatura immediatamente riconoscibile, una colorazione mai vista su una Classe A che rapisce lo sguardo e lascia tutti a bocca aperta.

Un modello che arriverà presto sulle strade e che, come riferito dalla Casa tedesca, è già disponibile per essere ordinato in attesa del lancio sul mercato nel secondo trimestre del 2024.

L’edizione limitata dal colore unico

Il “diavolo verde” torna in strada, ma per la prima volta su una Classe A. Non è una novità assoluta per il marchio, che sulle sue derivate del reparto corse ha sempre osato nelle colorazioni, ma vedere la verniciatura AMG Green Hell Magno su una sportiva come Mercedes-AMG 45 S 4Matic+ fa un certo effetto.

Ed è proprio la colorazione scelta per la Limited Edition del modello, con l’aggiunzione di un pacchetto di accessori che regala alla nuova serie un tocco speciale. Come detto, dal punto di vista della meccanica non cambia nulla, ma è nel design che da Stoccarda arriva una vettura che rapisce lo sguardo, un po’ come la Classe A Vibes ispirata a Playstation 5.

Quel verde intenso, appunto l’AMG Green Hell Magno, è difficile da non notare, dando alla sportiva un look attraente e affascinante. Per non parlare poi dei cerchi da 19 pollici forgiati e griffati AMG, realizzati nella tinta nero opaco.

Le pinze freno in nero lucido con logo AMG bianco e una carrozzeria impreziosita dai loghi e dalle stripes su fiancate e cofani, oltre che dai bordi gialli sulle appendici aerodinamiche, sono poi il tocco di stile finale per una Classe A da urlo. Ed è interessante notare anche l’attenzione al dettaglio della Casa, perché anche il tappo del carburante riporta il logo AMG, che all’apertura delle portiere viene proiettato sul terreno.

Una sportiva unica e accessoriata

Una vettura che nella sua edizione limitata, in arrivo in listino da aprile, può essere personalizzata a piacimento del cliente finale, con un pacchetto di accessori con un sovrapprezzo di 14.280 euro rispetto al modello di serie base da 421 CV. Tre, infatti, sono i package disponibili:

AMG Night , con elementi di design sorprendenti in nero e finiture in nero lucido che sottolineano il carattere del veicolo. Inclusi anche lo splitter anteriore e i vetri oscurati;

, con elementi di design sorprendenti in nero e finiture in nero lucido che sottolineano il carattere del veicolo. Inclusi anche lo splitter anteriore e i vetri oscurati; AMG Night Package II , con numerosi dettagli che rendono ancor di più il veicolo “eye-catcher”. Tra questi i montanti scuriti sul rivestimento del radiatore, nonché la tipografia cromata nera suil parafanghi anteriori e sul portellone posteriore;

, con numerosi dettagli che rendono ancor di più il veicolo “eye-catcher”. Tra questi i montanti scuriti sul rivestimento del radiatore, nonché la tipografia cromata nera suil parafanghi anteriori e sul portellone posteriore; Aerodynamic AMG, che rappresenta il pacchetto aerodinamica AMG sviluppato nella galleria del vento. Include appendici aerodinamiche aggiuntive al frontale e l’ala fissa posteriore, caratteristiche che migliorano a guida ad alta velocità.

L’abitacolo, poi, offre subito comodità con i sedili AMG Performance rivestiti in nero con una combinazione di pelle artificiale ARTICO e microfibra MICROCUT e finiture decorative gialle, presenti anche nei pannelli delle porte e nel cruscotto per creare contrasti attraenti. Dettagli in giallo anche sul volante AMG in microfibra di pelle/MICROCUT, così come nei tappetini che riportano la scritta “45 S”.