Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La Mercedes EQS aumenta il lusso, il comfort e l'autonomia grazie all'aggiornamento di metà carriera

Fin dal debutto sul mercato, Mercedes ha apportato delle migliorie alla sua EQS. Un modello di gran classe, destinato a una precisa fetta di pubblico, desideroso di manifestare lo status sociale raggiunto senza scendere a compromessi in quanto a eleganza. Per il Model Year 2024, la vettura di Stoccarda riceve un aggiornamento completo.

L’ammiraglia a zero emissioni vanta adesso una maggiore autonomia fino a 82 km. Inoltre, il pacchetto estetico viene rivisitato, sotto forma di una nuova griglia del radiatore con inserti cromati e una classica stella sul cofano, mentre i passeggeri posteriori ottengono più comfort. Un lavoro a tutto campo, dunque, per il Costruttore tedesco, al fine di rispondere a pieno ai gusti e alle esigenze della clientela.

Cambia la griglia del radiatore

La rinnovata griglia del radiatore di serie vanta diverse applicazioni cromate, che coniugano il look avant-garde dei veicoli EQ all’iconico emblema del Costruttore. Il colpo d’occhio generale offerto ne giova, seppur la base rimanga la stessa dell’esemplare uscente. Niente clamorosi stravolgimenti, bensì un’evoluzione naturale, in linea con il DNA originale della EQS.

A loro volta, gli interni sono stati rivisitati con bocchette di aerazione cromate sui montanti centrali e profilo decorativo in pelle Nappa, impiegato sull’imbottitura aggiuntiva dei sedili posteriori. Non è collegato ad aspetti tecnici, bensì consiste in un semplice ritocco estetico, volto a rafforzare la percezione di lusso.

Per quanto riguarda le tecnologie, l’hyperscreen MBUX con tre display integrati senza soluzione di continuità è adesso di serie. Parecchi aggiornamenti si eseguono tramite tecnologia over-the-air (OTA) come l’impianto audio Dolby Atmos, l’app YouTube e la guida turistica digitale. Non è necessario recarsi in officina per un notevole risparmio di tempo.

Qualora la dotazione non soddisfi fino in fondo, vi sono pure dei contenuti su richiesta. Ad esempio, l’optional Rear Comfort Plus guadagna un poggiapiedi speciale inclinato sul lato destro votato a incrementare il relax di bordo. Anche il Rear Seat Package, di serie, vanta funzionalità di comfort migliorate quali schienali regolabili e imbottiture extra.

La capacità di traino passa da 750 a 1.700 kg

Il modello della gamma Mercedes era già uno dei veicoli elettrici leader in termini di capacità di percorrenza. Grazie a una maggiore capacità della batteria da 108,4 kWh a 118 kWh, la 450 4Matic cresce dell’11% in autonomia, da 717 a 799 km. La 450+ supera persino il traguardo degli 800 chilometri, da 683 a 822 km.

La capacità di traino sia della EQS sia della EQE con 4Matic passa da 750 a 1.700 kg, consentendo di trainare rimorchi come i portacavalli. In condizioni di basso carico, è scollegato il propulsore elettrico anteriore a vantaggio dell’autonomia.

Infine, sono state effettuate delle correzioni all’impianto frenante, a causa del minore utilizzo nelle full electric rispetto alle vetture con unità a combustione. Il Distronic attivo con assistenza allo sterzo attivo aggiunge la funzione di cambio automatico di corsia su autostrade a due corsie a scorrimento veloce con una velocità compresa tra gli 80 e i 140 km/h.

Il via agli ordini della nuova Mercedes EQS scatterà il prossimo 25 aprile, agli stessi prezzi, che partono da circa 130.000 euro. Oltre alla versione di serie, è disponibile pure l’edizione speciale Manufaktur Selection, caratterizzata da verniciature uniche, elementi stilistici AMG e interni in pelle Nappa.