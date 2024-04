La rivoluzione nel viaggio alla scoperta delle opzioni energetiche e non dei SUV Mercedes-Benz

Nel panorama automobilistico attuale, dove la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica guidano le scelte di produttori e consumatori, Mercedes-Benz si distingue per una vasta gamma di SUV che abbracciano l’intera gamma delle motorizzazioni disponibili. Con l’obiettivo di condurre una rivoluzione tecnologica senza precedenti, il marchio della stella sta spingendo i confini dell’innovazione con una famiglia di veicoli che si estende su diverse piattaforme, ognuna progettata per soddisfare esigenze specifiche di mercato e per abbracciare le sfide della mobilità del futuro.

Analisi delle cinque piattaforme dei SUV Mercedes-Benz

La SUV Attack di Mercedes-Benz rappresenta un momento di svolta nel settore automobilistico, con un assortimento di 12 modelli che si articolano su cinque piattaforme diverse. Questa varietà di piattaforme, che va dalla MFA2 alla EVA2, testimonia l’impegno del marchio nella creazione di soluzioni adatte a ogni segmento di mercato e a ogni tipo di esigenza di mobilità.

Partendo dalle radici della progettazione, Mercedes-Benz ha sviluppato piattaforme modulari che permettono una flessibilità senza precedenti nella produzione di veicoli SUV. La piattaforma MFA2, ad esempio, è stata progettata per modelli a trazione anteriore come il GLA, il GLB, l’EQA e l’EQB, offrendo un’esperienza di guida agile e versatile. La MRA2, invece, si rivolge ai SUV di fascia media come il GLC e il GLC Coupé, combinando prestazioni elevate con un design raffinato e sportivo. La MHA2, riservata ai modelli di lusso come il GLE, il GLE Coupé e il GLS, offre un livello di comfort e prestazioni di alto livello, mantenendo al contempo un’eleganza senza tempo.

Ma è nelle piattaforme completamente elettriche come la EVA2 che si manifesta la vera rivoluzione. Queste piattaforme, che ospitano modelli come l’EQE ed l’EQS, rappresentano il futuro della mobilità, offrendo prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida totalmente nuova. Con una progettazione incentrata sull’elettrificazione, queste piattaforme sono il risultato di anni di ricerca e sviluppo, e sono pronte a ridefinire gli standard del settore automobilistico.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Consumi energetici: un confronto tra tradizione ed elettrificazione

La transizione verso la mobilità elettrica solleva anche importanti questioni riguardanti i consumi energetici e i costi associati. In uno studio dettagliato condotto da esperti del settore, sono stati analizzati i consumi per 20.000 km dei modelli EQE 350+ e GLE 350de, confrontando le rispettive prestazioni elettriche ed endotermiche. I risultati hanno evidenziato una variazione significativa nei consumi energetici tra i due modelli: mentre l’EQE 350+ richiedeva 4.200 kWh per 20.000 km, il GLE 350de consumava solo 2.420 kWh. Questo confronto mette in luce la complessità della transizione verso la mobilità elettrica e l’importanza di valutare attentamente le diverse opzioni disponibili.

Ma quali sono i costi effettivi associati all’utilizzo di un veicolo elettrico rispetto a uno endotermico?

Per rispondere a questa domanda, è necessario considerare una serie di fattori, tra cui il costo dell’energia, il costo del bollo e il costo del carburante. Ad esempio, se si considera il costo medio di un impianto fotovoltaico da 12 kWh con accumulo da 20 kWh e wallbox netto bonus, pari a 17.000 euro, e una durata di 10 anni con un’energia erogata di 16.000 kWh/anno, è possibile stimare il costo effettivo dell’energia elettrica a circa 0,25 €/kWh. Tuttavia, se si considera il prezzo medio della ricarica “on the road” e domestica, che si attesta intorno a 0,60 €/kWh, diventa chiaro che i costi associati alla mobilità elettrica possono essere significativamente superiori rispetto a quelli dei veicoli endotermici. Inoltre, è importante considerare i costi associati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie nei veicoli elettrici, che possono rappresentare una voce significativa nei costi totali di gestione. Mentre i veicoli elettrici tendono a richiedere meno manutenzione rispetto ai veicoli endotermici, la sostituzione delle batterie può essere un costo elevato da affrontare nel lungo termine.

Costi associati: un’analisi completa tra elettrico ed endotermico

Per comprendere appieno l’impatto economico della scelta tra veicoli elettrici ed endotermici, è necessario confrontare anche i prezzi medi del bollo e del carburante. Mentre i veicoli elettrici godono di vantaggi fiscali come l’esenzione dal pagamento del bollo, i veicoli endotermici sono soggetti a costi più elevati associati all’acquisto di carburante. Inoltre, per i veicoli ibridi plug-in, la stima di un utilizzo del 50% elettrico e del 50% endotermico aggiunge ulteriori complessità al calcolo dei costi totali.

La transizione verso la mobilità elettrica rappresenta una sfida e un’opportunità per i costruttori automobilistici e i consumatori. Mercedes-Benz, con la sua vasta gamma di SUV su diverse piattaforme, si posiziona all’avanguardia di questa rivoluzione. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente i consumi energetici e i costi associati per fare una scelta informata tra veicoli elettrici ed endotermici, tenendo conto delle specificità di ciascun modello e delle esigenze individuali di mobilità. Con una valutazione oculata e una comprensione approfondita dei costi e dei benefici di entrambe le opzioni, i consumatori possono fare la scelta migliore per il loro stile di vita e per l’ambiente.