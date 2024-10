Mercedes apre in Germania il primo impianto di riciclaggio batterie in Europa

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale Mercedes Mercedes fabbrica batterie

Mercedes–Benz ha recentemente inaugurato a Kuppenheim, nel sud della Germania, il suo primo impianto di riciclaggio delle batterie in Europa. Questa struttura all’avanguardia rappresenta un importante passo verso l’economia circolare per il settore automobilistico, permettendo di recuperare materiali preziosi come litio, nichel e cobalto da riutilizzare in nuove batterie per veicoli completamente elettrici.

Il nuovo impianto, primo nel suo genere per un produttore automobilistico, segna una tappa storica nella sostenibilità di Mercedes–Benz. Grazie a un sistema meccanico-idrometallurgico integrato, l’impianto è in grado di riciclare oltre il 96% dei materiali contenuti nelle batterie, riducendo significativamente il bisogno di nuove risorse e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale.

Innovazione e sostenibilità: l’impianto di Kuppenheim

Situato a Kuppenheim, il nuovo impianto di riciclaggio delle batterie Mercedes-Benz rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione e riutilizzo delle materie prime. Questo progetto innovativo nasce dalla collaborazione con Primobius, una joint venture tra la tedesca SMS Group e l’australiana Neometals, nota per lo sviluppo di tecnologie di processo avanzate. La costruzione è stata finanziata dal Ministero Federale tedesco per gli Affari economici e l’Azione per il clima e si avvale anche della collaborazione di tre importanti università tedesche, contribuendo a creare una piattaforma scientifica che analizza l’intera catena del processo di riciclaggio, dai concetti di logistica alla reintegrazione dei materiali.

Con una capacità di riciclaggio annuale di 2.500 tonnellate, l’impianto è capace di generare risorse per la produzione di oltre 50.000 moduli batteria, destinati ai nuovi modelli Mercedes-Benz completamente elettrici. Questo ciclo virtuoso, basato sul recupero e la reintegrazione delle materie prime, rappresenta un passo verso una mobilità elettrica più sostenibile e riduce la dipendenza dalle risorse primarie, la cui estrazione e lavorazione comportano un notevole impatto ambientale. Grazie all’impianto di Kuppenheim, Mercedes-Benz punta a rendere più ecologica la produzione di batterie e a sostenere l’industria del riciclaggio in Germania.

Un nuovo standard per l’economia circolare

La strategia di Mercedes-Benz per l’economia circolare si fonda su tre pilastri fondamentali: progettazione circolare, conservazione del valore e chiusura del ciclo dei materiali. Questo approccio, denominato Design for Circularity, mira a considerare l’intero ciclo di vita delle batterie fin dalla fase di progettazione, assicurando che ogni componente possa essere riutilizzato o riciclato con facilità. Grazie a un’infrastruttura che include centri di produzione di batterie a emissioni zero in tre continenti e a uno specifico campus per lo sviluppo delle celle, l’azienda si propone di rivoluzionare il ciclo di produzione delle batterie.

La filosofia del Design for Circularity è applicata nel Mercedes-Benz eCampus di Stoccarda-Untertürkheim, dove le nuove celle delle batterie vengono progettate tenendo conto della sostenibilità e dell’economia circolare. L’obiettivo è quello di rendere i veicoli elettrici Mercedes-Benz non solo efficienti, ma anche parte di un ecosistema autosufficiente in cui ogni batteria alla fine della propria vita può contribuire alla creazione di nuovi componenti. Questo approccio olistico alla produzione, che va dalla progettazione al riciclaggio, permette di contenere l’impatto ambientale e di garantire una gestione delle risorse più efficace e consapevole.

Un investimento strategico per il futuro

L’impianto di Kuppenheim, oltre a rappresentare un investimento importante in termini economici, si inserisce pienamente nella strategia di Mercedes-Benz di promuovere una mobilità sostenibile e di ridurre la dipendenza dalle risorse primarie. L’azienda ha investito decine di milioni di euro per la realizzazione di questa struttura, con l’intento di consolidare la leadership nell’industria automobilistica sostenibile in Europa e nel mondo.

Durante l’inaugurazione dell’impianto, il cancelliere federale Olaf Scholz e il Ministro dell’Ambiente del Baden-Württemberg, Thekla Walker, hanno espresso il loro sostegno per questo progetto innovativo, che rappresenta anche un’opportunità di crescita per il settore industriale tedesco.

La sostenibilità è ormai al centro delle strategie aziendali globali e l’impianto di riciclaggio di Kuppenheim è un esempio di come le case automobilistiche possano contribuire a una mobilità elettrica che rispetti l’ambiente e promuova l’uso responsabile delle risorse. Questo impegno rende Mercedes-Benz una delle prime aziende a chiudere l’intero ciclo di vita delle batterie con impianti proprietari, un traguardo unico che contribuisce a consolidare la posizione dell’azienda nel settore della mobilità sostenibile.