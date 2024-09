Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La guida automatizzata di Mercedes è ora più veloce

Mercedes continua il suo programma di innovazione, con un focus sempre più rilevante sulla guida autonoma. La Casa tedesca ha svelato la nuova versione del sistema Drive Pilot che consente di sfruttare la guida automatizzata condizionata che rientra nel Livello 3 della classificazione SAE. Questa nuova versione propone una velocità massima superiore durante le fasi in cui il veicolo si muove in autonomia, rispetto a quanto era previsto dalla versione precedente del Drive Pilot. Vediamo i dettagli in merito all’annuncio di Mercedes.

Il Drive Pilot diventa più veloce

La nuova versione del Drive Pilot di Mercedes, per la guida autonoma di Livello 3, già autorizzata per l’utilizzo in Germania, si aggiorna. Il nuovo sistema riprende tutte le caratteristiche della versione precedente, andando ad aggiungere, però, un’importante novità. Ora, infatti, il Drive Pilot è più veloce e può spingere l’auto fino a una velocità massima di 95 km/h. Si tratta di un aggiornamento molto importante, che renderà ancora più facile da utilizzare oltre che efficace il sistema per la guida automatizzata sviluppato da Mercedes.

Secondo Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Purchasing, la nuova versione del sistema proposto dalla Casa tedesca rappresenta un importante passo in avanti. Per il manager: “presto sarà possibile attivare la guida automatizzata condizionata fino a 95 km/h nel traffico scorrevole in determinate condizioni sull’autostrada tedesca. In questo modo i nostri clienti potranno utilizzare in modo ancora più efficiente il loro tempo. Mercedes-Benz sta ancora una volta definendo gli standard del settore e spianando costantemente la strada verso la guida autonoma“. Il prossimo step della Casa tedesca sarà la guida autonoma di Livello 4.

Cosa succede ora

L’utilizzo del sistema Drive Pilot è legato alle normative dei singoli Paesi. Mercedes, per il momento, ha ricevuto l’ok all’utilizzo in Europa in Germania e, in particolare, su tratte autostradali predefinite (solo sulla corsia più a destra). L’attivazione del sistema consente al veicolo di muoversi in autonomia, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. La nuova versione del Drive Pilot, grazie all’incremento della velocità massima, che sarà portata a 95 km/h, sarà più efficace permettendo al veicolo di muoversi meglio nel traffico scorrevole sulle autostrade tedesche. Il sistema può essere utilizzato anche in condizioni di traffico intenso, legate, ad esempio, a ingorghi autostradali.

La nuova versione del Drive Pilot di Mercedes, per poter essere utilizzata, dovrà essere nuovamente certificata dagli enti preposti in Germania. Di conseguenza, non sarà possibile da subito sfruttare le novità annunciate dalla Casa tedesca ma bisognerà attendere alcuni mesi. Mercedes prevede di rendere disponibile la nuova versione di Drive Pilot già nel corso dei primi mesi del 2025. Per i clienti che hanno già acquistato un’auto con il sistema di guida automatizzata, la nuova versione sarà messa a disposizione come aggiornamento gratuito.

Per l’utilizzo in Italia del Drive Pilot di Mercedes, invece, sarà necessario attendere. Il sistema di Mercedes, infatti, per ora è stato approvato, oltre che in Germania, solo in alcuni Stati degli USA. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi mesi. Di certo, la Casa tedesca non smetterà di sviluppare il suo sistema che punta ad arrivare all’obiettivo della guida autonoma, anche senza conducente.