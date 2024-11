Mercedes-Benz sperimenta una nuova tecnologia per i freni, il sistema in-drive, che permette l'addio a pastiglie e ad altri elementi usuranti. Valido per le EV

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz Il sistema in-drive brevettato da Mercedes-Benz

Mercedes-Benz si distingue per il suo impegno costante nell’innovazione, sia per i modelli a combustione interna, come i nuovi ibridi con architettura MMA, sia per le auto completamente elettriche. In quest’ultimo ambito, la casa automobilistica tedesca presenta il suo nuovo sistema di freni in-drive, una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe plasmare il futuro dei trasporti.

Un’innovazione nel campo della sicurezza

Questa innovazione consiste nell’integrazione del sistema frenante direttamente nell’unità di azionamento elettrica, a differenza dei tradizionali sistemi a disco o a tamburo che agiscono sulle ruote. Sebbene il concetto di rallentamento elettromagnetico non sia nuovo, essendo utilizzato da decenni in camion e autobus, l’implementazione di Mercedes rappresenta un significativo passo avanti in termini di sostenibilità, efficienza e riduzione della manutenzione.

Uno dei principali vantaggi dei freni in-drive è la pratica assenza di manutenzione e di usura degli elementi di attrito, un aspetto critico per le auto elettriche, che possono raggiungere pesi considerevoli, anche prossimi alle tonnellate. L’assenza di attriti elimina inoltre il rumore dei freni, contribuendo a un comfort acustico superiore. L’eliminazione della polvere derivante dall’usura dei freni è un altro vantaggio cruciale, soprattutto in vista delle future normative Euro 7, che includeranno limiti stringenti sulle emissioni di particolato provenienti da freni e pneumatici. Il particolato generato durante la frenata viene raccolto in un vano sigillato che non necessita di svuotamento, garantendo un impatto ambientale minimo.

Il sistema in-drive di Mercedes: solo per EV a trazione integrale

Il sistema di raffreddamento a liquido assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intenso. Un disco fisso e raffreddato interagisce con una pastiglia circolare che ruota con il motore, eliminando la necessità di pinze tradizionali. Questa configurazione consente una riduzione del peso complessivo e delle masse non sospese, con un risparmio stimato di circa 20 kg per ruota, migliorando l’efficienza e l’aerodinamica del veicolo.

L’integrazione dei freni nell’unità di azionamento elettrica libera lo spazio all’interno dei cerchi, eliminando la necessità di fori o aperture per il raffreddamento dei dischi tradizionali. Questa soluzione permette di utilizzare ruote completamente coperte, contribuendo a ridurre ulteriormente la resistenza al rotolamento e migliorando l’aerodinamica del veicolo.

Il sistema in-drive è compatibile solo con modelli elettrici a trazione integrale, in quanto il dispositivo di rallentamento deve essere presente sia sull’asse anteriore che su quello posteriore. La frenata rimane affidabile e facilmente controllabile grazie al sistema brake-by-wire, che utilizza un collegamento elettrico per garantire una risposta precisa anche in condizioni difficili, senza cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento. Con questa tecnologia, Mercedes non si limita a migliorare l’esperienza di guida, ma punta a ridefinire gli standard di efficienza e sostenibilità per l’intero settore dei veicoli elettrici. La capacità dei veicoli elettrici di rallentare utilizzando il proprio motore, recuperando energia durante il processo, è un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo.

Non solo Mercedes: l’impegno di altri costruttori

Altri produttori, come Continental e Volkswagen, hanno già sperimentato soluzioni innovative nel campo dei sistemi frenanti per veicoli elettrici. Continental ha sviluppato dischi molto spessi simili a quelli delle e-bike, mentre Volkswagen ha optato per freni a tamburo, più economici rispetto ai dischi, per l’asse posteriore dei suoi modelli basati sulla piattaforma MEB, come l’ID.4 e l’Audi Q4 e-tron.

Mercedes si posiziona all’avanguardia di questa evoluzione tecnologica, introducendo i freni in-drive come soluzione innovativa e sostenibile per i veicoli elettrici del futuro. L’eliminazione della manutenzione, la riduzione delle emissioni di particolato, il miglioramento dell’efficienza e l’ottimizzazione del design aerodinamico sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questa tecnologia rivoluzionaria.