La BMW Serie 7 può sfruttare la guida autonoma di Livello 3 in Germania grazie all'ok da parte dell'Autorità locale, ecco come funziona il sistema della Casa

Fonte: Ufficio Stampa BMW Guida autonoma di Livello 3 per BMW ma solo in Germania

La corsa allo sviluppo di soluzioni di guida autonoma sempre più avanzate non si ferma e BMW ha appena annunciato un importante passo in avanti in merito. La Casa bavarese, infatti, ha ottenuto l’autorizzazione per utilizzare la guida autonoma di Livello 3 su altre tratte stradali in Germania. Tale sistema sarà disponibile con la BMW Serie 7 che potrà sfruttare il BMW Personal Pilot per consentire al conducente di sfruttare tutti i vantaggi legati alla guida autonoma, senza compromessi per la sicurezza. Si tratta di un sistema aggiuntivo che i clienti che scelgono la Serie 7 possono aggiungere alla dotazione per poter sfruttare un sistema di guida automatizza che consente al conducente di poter distogliere, ma solo brevemente, l’attenzione dalla strada durante la guida, in determinati contesti di utilizzo.

Arriva il Personal Pilot

Grazie all’ok da parte delle Autorità tedesche, BMW potrà mettere a disposizione dei clienti il BMW Personal Pilot. Il sistema di guida autonoma di Livello 3 integra tutti gli ADAS necessari per consentire al conducente di staccare le mani dal volante oltre che di distogliere temporaneamente lo sguardo dalla strada. Questo sistema funziona solo in determinati contesti, con una velocità massima di 60 km/h, e in tratte stradali specifiche.

Il caso di utilizzo più calzante, in questo caso, è quello che vede la vettura coinvolta in un ingorgo autostradale, con una velocità di percorrenza inferiore a quella massima prevista dalla normativa e continue fermate e ripartenze. Si tratta di uno step ulteriore rispetto alla guida autonoma di Livello 2, in cui gli ADAS assistono il conducente.

In questo caso, BMW mette a disposizione il BMW Highway Assist che consente al conducente di togliere le mani dal volante ma senza la possibilità di distogliere l’attenzione dalla strada. Utilizzando questo secondo sistema di BMW, infatti, chi guida la vettura deve essere pronto a riprendere il controllo del volante in qualsiasi momento.

La BMW Serie 7 con Highway Assist è in grado di sfruttare il cruise control adattivo e i sensori per il mantenimento o il cambio di corsia. Con la guida di Livello 3, invece, è possibile distogliere temporaneamente l’attenzione dalla strada. Sarà la vettura a segnalare al conducente la necessita di rimettersi alla guida, entro pochi secondi. Il prossimo step di questa tecnologia sarà il passaggio alla guida autonoma di Livello 4.

Quanto costa la guida autonoma

La guida autonoma di Livello 3 è un optional e non è parte della dotazione di serie della BMW Serie 7, l’ammiraglia della Casa bavarese. Disponibile, per il momento, solo in Germania, il BMW Personal Pilot L3 può essere aggiunto alla dotazione della vettura con un costo extra di 6.000 euro. Naturalmente, il passaggio ai sistemi di Livello 3 comporta anche l’accesso a tutte le funzionalità di Livello 2 già disponibili per la vettura.

Nel corso del prossimo futuro, BMW potrebbe rendere disponibile il Personal Pilot anche per altri modelli. Per l’espansione in altri mercati, invece, è necessario l’ok da parte delle Autorità locali. In questo senso, la Germania è un punto di riferimento in Europa (a cui si affiancano vari Stati americani) mentre in Italia continuano le sperimentazioni in vista di ulteriori novità normative.