Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes presenta Classe A Vibes, l'edizione limitata dell'ibrida plug-in ispirata alla PlayStation 5

Classe A Vibes nasce dalla contaminazione con il brand PlayStation, che ha ispirato elementi cromatici e dettagli della special edition di Mercedes. La Classe A che rende omaggio a PlayStation 5, icona di tecnologia e design, è realizzata sulla base della Classe A 250e Advanced Plus AMG Line.

Disponibile in 50 esemplari acquistabili esclusivamente online, l’ibrida plug-in a tiratura limitata che sfoggia l’inedita livrea Digital White è pronta a stupire sin dalla consegna: chi acquista l’edizione speciale riceverà anche una console PS5 Digital Edition e una copia in formato digitale del simulatore di guida Gran Turismo 7.

Mercedes: un Classe A ispirata a PlayStation 5

Salire a bordo della nuova Classe A Vibes permette di portare fuori da casa le emozioni della console PS5. Dopo tre anni di presenza sul mercato e oltre 46 milioni di dispositivi venduti, PlayStation 5 arriva su strada a bordo di una special edition Mercedes che si ispira all’iconico design della console di Sony.

Realizzata sulla base della Classe A 250e Advanced Plus AMG Line, la Classe A Vibes nata dalla collaborazione di Mercedes e Sony Interactive Entertainment Italia è realizzata in soli 50 esemplari, pronti a stupire non soltanto per i ricchi equipaggiamenti ma anche con le performance: la combinazione di motore elettrico ed endotermico offre una potenza complessiva di 218 CV, per prestazioni brillanti e consumi contenuti.

La Classe A 250e, porta d’ingresso della Stella al mondo dei plug-in hybrid, assicura un’autonomia full electric fino a 82 chilometri, che nella versione Vibes si vestono di un’elegante combinazione di tecnologia e design futuristico.

Classe A Vibes: le caratteristiche

Gli esterni nella tinta Digital White, le luci ambient blu e gli interni in pelle nera ricordano le forme e i colori della PS5, mentre il pacchetto Night arricchisce gli equipaggiamenti dell’ibrida plug-in di vetri posteriori sfumati, mascherina e specchietti neri a contrasto. I cerchi AMG in lega da 18″ a 5 doppie razze sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio.

Particolarmente curato anche l’allestimento per gli interni, con sedili in pelle nera, tetto Panorama, volante sportivo multifunzione in pelle nappa e illuminazione di atmosfera attiva: le oltre 100 luci LED dell’abitacolo sono settate sul blu, ma è possibile cambiare scenario in qualunque momento scegliendo tra 64 colori diversi, proprio come in un videogame. A rendere l’esperienza ancora più immersiva, l’MBUX (Mercedes-Benz User Experience) di ultima generazione, con doppio display multimediale da 10,25”.

Acquistabile online (con PS5 Digital Edition in omaggio)

”La collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia si sviluppa attraverso elementi comuni quali tecnologia, design e innovazione, valori che permettono ad entrambi i brand di trasmettere emozioni”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia. “Le automobili, così come le più evolute console per il gaming, seppur in modo differente, sono strumenti che favoriscono esperienze immersive. Inoltre, questa nuova limited edition ci offre l’opportunità di parlare direttamente al cuore del target di riferimento di Classe A, a partire dal canale di vendita, esclusivamente online”.

Classe A 250e Vibes si può ordinare esclusivamente tramite il Mercedes-Benz Store: i 50 esemplari fuori listino sono disponibili in pronta consegna a un prezzo di 55.677 euro. Ma c’è dell’altro: chi acquisterà la nuova Classe A Vibes riceverà la nuova console PS5 Digital Edition e una copia in formato digitale del simulatore di guida Gran Turismo 7 (in cui Mercedes è presente con oltre 20 modelli).