In occasione del Gran Premio di Singapore di F1, Mercedes rivelerà al mondo la sua ultima creazione supersportiva. Una vettura da urlo in edizione limitata

Presentata Mercedes GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition: nuova auto edizione limitata

La Mercedes è uno dei marchi più famosi e riconoscibili a livello planetario. Sinonimo di eleganza e bellezza, negli ultimi anni in particolare è ritornato ad essere anche un vessillo della sportività. Questo lo si deve principalmente alla F1 dove è tornata come team indipendente nel 2010 dopo ben 55 anni di assenza. Le Frecce d’argento, infatti, avevano partecipato ai Mondiali 1954 e 1955 ottenendo risultati grandiosi e vincendo due titoli piloti con Fangio.

Negli anni successivi ha poi partecipato alla F1 come semplice costruttore, fornendo i propri propulsori a diversi team. Dal 2010 però la Mercedes è tornata e lo ha fatto con il botto. Negli ultimi 14 anni, infatti, ha conquistato 8 titoli costruttori e 7 piloti. Un dominio imperterrito, interrotto solo dal recente exploit di Verstappen e della sua Red Bull.

Nuova Mercedes in edizione limitata

Durante il prossimo Gran Premio di Singapore, che si terrà domenica 22 settembre, Mercedes ha deciso di rivelare al mondo un nuovo modello esclusivo in edizione limitata. Stiamo parlando della Mercedes GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Il suo consumo è di 14 l/100 Km ed ha emissioni di CO2 combinate pari a 319 g/km. Naturalmente su questo modello ritroviamo tanti richiami alla monoposto che sfreccia in F1 guidata da Hamilton e Russell. Per prima cosa c’è lo stesso nero ossidiana metallizzato e sulle fiancate troviamo poi un motivo a stella dipinto a mano con stelle Mercedes argentate. Sui parafanghi anteriori, invece, troviamo strisce decorative in filigrana, in livrea Petronas. I colori dell’azienda petrolifera, sponsor del team di F1, sono presenti anche in altri dettagli dell’auto come ad esempio lo splitter anteriore.

I cerchi AMG sono da 21 pollici e presentano finiture nere opache con flange in colore Petronas. L’asse anteriore monta dischi freno da 420 mm. Per quanto riguarda gli pneumatici, questa particolare Mercedes monta di serie delle Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. All’anteriore ha delle 295/30 ZR 21, mentre al posteriore ha delle 305/30 ZR 21.

Interni e motore

Anche all’interno troviamo dettagli in tinta Petronas. I sedili AMG Performance di serie hanno un rivestimento in pelle Nappa nera/microfibra Microcut. Il volante è riscaldato e all’interno dell’abitacolo troviamo elementi in carbonio con finitura AMG. L’impianto audio surround Burmester High End3D, con 15 altoparlanti e 1.170 watt è di serie ed offre un’esperienza musicale unica. C’è poi la telecamera a 360 gradi, un assistente interno MBUX e il pacchetto di assistenza alla guida.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Ogni cliente che acquisterà questo fantastico modello potrà usufruire del sistema GUARD 360o, che permette di monitorare il veicolo. Inoltre c’è in regalo un telo copriauto. Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri è capace di sprigionare una potenza di 612 Cv. Insomma questo modello offre prestazioni da urlo e si rivolge ad un pubblico di appassionati di auto da collezione che rincorrono un’esperienza di guida sportiva. Il modello in questione verrà prodotto in appena 200 unità e sarà quindi super esclusivo. Non si conoscono ancora precisamente i dettagli legati al prezzo, ma è facile immaginare che sarà una cifra proibitiva quasi per chiunque. Sicuramente nei prossimi giorni verranno comunicati maggiori dettagli.