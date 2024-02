La compatta elettrica coreana sbarca in Italia, una compatta con tutte le dotazioni per divertirsi alla guida di una sportiva che si ricarica in soli 20 minuti

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La Hyundai Ioniq 5 N in pista

La nuova Hyundai Ioniq 5 N, la grande novità elettrica della Casa coreana, è pronta al debutto in Italia. Una compatta sportiva 100% elettrica che punta a strabiliare tutti con la sua potenza, anche perché da Seul ne sono certi: è la Hyundai più potente di sempre. Ma per imporsi nel mercato europeo, e soprattutto in quello delle elettriche vendute nel Bel Paese, dovrà sbracciarsi e farsi notare, essere capace di sorprendere e fare innamorare col suo unico allestimento disponibile il cui prezzo è stato annunciato nelle scorse ore.

I prezzi di Ioniq 5 N in Italia

Da Seul a Roma la strada si fa breve, per modo di dire. Perché il ponte che collega la Corea del Sud all’Italia, via Hyundai, è ben saldo con l’arrivo della nuovissima Hyundai Ioniq 5 N. Come vi avevamo preannunciato al suo lancio, la super sportiva dalle prestazioni elettrificate al top punta a conquistare il Bel Paese, con dettagli destinati a entrare nel cuore dei consumatori.

Messa a punto sulla pluripremiata piattaforma Hyundai E-GMP, che ha fornito la base perfetta per questo veicolo elettrico ad alte prestazioni, la compatta sportiva arriverà sul mercato nostrano da marzo 2024 con l’allestimento “N Performance”. Unico e con un prezzo di lancio di 76.000 euro che comprende tutte le dotazioni di serie e le migliorie dinamiche apportate dal reparto N di Hyundai, quello che si occupa delle tecnologie che fanno gola agli amanti degli sport motoristici.

Compresi nel prezzo, infatti, i cerchi in lega da 21 pollici con gomme Pirelli P-Zero 275/35R21 e anche tutte le caratterizzazioni estetiche che rendono il modello immediatamente riconoscibile ed enfatizzano il suo aspetto sportivo, come le finiture nere a contrasto e uno spoiler posteriore, che massimizza il suo potenziale di guida su circuito tramite una messa a punto aerodinamica ad hoc.

Tra le dotazioni di serie anche volante e sedili riscaldabili, sedili sportivi con finiture dedicate, climatizzatore bi-zona, portellone posteriore elettrico, head-up display e tutti gli strumenti di assistenza alla guida compresi nello Hyundai Smart Sense. Il colore disponibile senza sovrapprezzo è il Soultronic Orange Pearl, mentre per le tinte metallizzate, micalizzate o pastello, tra i quali è presente anche il “Performance Blue”, occorrono 750 euro. Per le tinte opache, invece, è chiesto un sovrapprezzo di 1.000 euro.

Con l’optional “Plus pack” e 3.000 euro in più, sono disponibili sedili sportivi rivestiti in Alcantara, sedute anteriori ventilate, tetto apribile e luci Led dedicate.

Potenza elettrica per la sportiva

Si tratta, come detto, della Hyundai più potente di sempre che si prepara a sbarcare in Italia. Una vettura 100% elettrica, prodotta dalla base di Ioniq 5, con bi-motore dalla potenza complessiva di 448 kW (609 CV) e 770 Nm di coppia che è in grado di portare la Ioniq 5 N da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. E la velocità è di quelle sorprendenti, perché i cavalli a disposizione sono capaci di spingerla fino a una massima di 260 chilometri orari.

E non finisce qui, perché il pacco batterie che l’alimenta è da 84 kWh e in grado di garantire un’autonomia massima di 589 chilometri in ambito urbano, che diventano 448 in ciclo misto. Tra le chicche, quindi, la possibilità di ricaricarla dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.