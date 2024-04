Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: sito ufficiale Decathlon La eBike di Decathlon

Il mondo delle biciclette elettriche sta assistendo a una vera e propria rivoluzione tecnologica grazie all’ultima novità di Decathlon: la eBike LD 920 E dotata di cambio automatico. Questo modello non è solo un ulteriore passo avanti nella mobilità urbana sostenibile, ma rappresenta anche un significativo salto qualitativo in termini di comfort e tecnologia applicata alla pedalata assistita.

Innovazione e tecnologia: il cuore della LD 920 E

La LD 920 E si distingue per il suo innovativo motore OWURU, sviluppato in collaborazione con la start-up belga E2 Drives. Questo motore non è un semplice propulsore elettrico, ma un sistema avanzato che integra l’assistenza elettrica a una trasmissione automatica continua (CVT – Continuous Variation Transmission). Questo sistema permette alla bicicletta di adattare automaticamente e in continuazione il rapporto di trasmissione in base al terreno e alla velocità di pedalata, garantendo così una guida più fluida e meno affaticante per il ciclista.

Il motore, posizionato centralmente, offre una distribuzione del peso ottimale che migliora la stabilità e la maneggevolezza della bicicletta. Con una coppia di 65 Nm e una potenza che oscilla tra i 250W e i 600W, la LD 920 E è in grado di affrontare anche i percorsi urbani più impegnativi con facilità.

Un altro punto di forza della LD 920 E è la sua batteria agli ioni di litio da 48V e 702 Wh, con celle di alta qualità prodotte da Samsung SDI. Questa batteria non solo garantisce una lunga durata, con un’autonomia che può raggiungere i 150 km con una sola carica in modalità economica, ma è anche integrata nel telaio per una migliore protezione e un’estetica più pulita. Il sistema di sblocco rapido della batteria permette una ricarica facile e veloce, ideale per chi utilizza la bicicletta frequentemente.

La eBike di Decathlon offre quattro modalità di assistenza, che vanno dalla modalità 0, senza alcun aiuto elettrico, fino alla modalità 3, il Boost, per chi desidera il massimo supporto durante la pedalata. Questa flessibilità permette di personalizzare l’esperienza di guida a seconda delle esigenze individuali e delle condizioni del percorso.

Display e controlli: interfaccia utente intuitiva

La LD 920 E è dotata di un display a colori integrato nell’attacco del manubrio, che mostra tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio il viaggio. Dalla carica residua della batteria alle modalità di assistenza attive, fino a dati come la velocità e la cadenza di pedalata, tutto è facilmente consultabile in un colpo d’occhio.

Il controllo del display è affidato a un controller ergonomico situato sul manubrio, che consente di navigare tra le varie funzioni senza distrarsi dalla strada. Questa caratteristica, insieme alla possibilità di regolare la luminosità delle luci e le altre impostazioni di guida, rende la LD 920 E estremamente pratica e sicura, anche durante i percorsi notturni o in condizioni di traffico intenso.

Design e materiali: robustezza e leggerezza

Il telaio della LD 920 E è realizzato in alluminio 6061, noto per la sua leggerezza e resistenza. Il design è sia funzionale che esteticamente gradevole, con linee pulite che nascondono la batteria e i cavi all’interno del telaio stesso. Il peso totale della bicicletta è di 26 kg per la taglia L, un ottimo compromesso tra robustezza e maneggevolezza, rendendola adatta a un’ampia gamma di utenti, fino a un peso massimo di 140 kg compreso il carico trasportato.

La nuova eBike LD 920 E di Decathlon non è solo un mezzo di trasporto ecologico, ma una vera e propria piattaforma tecnologica su due ruote. Con un prezzo di lancio di 2.999,99 euro, rappresenta un investimento per tutti coloro che cercano un veicolo affidabile, comodo e all’avanguardia per i loro spostamenti quotidiani in città.