Le auto elettriche, l'Italia è quintultima in Europa per nuove immatricolazioni

Le varie case automobilistiche stanno investendo sempre di più sulle automobili elettriche. Ce ne sono per tutti i gusti in modo da poter accontentare i gusti dei vari automobilisti, anche se va sottolineato che la scelta tra le auto di grandi dimensioni è ben più ricca rispetto a quelle fra le vetture più piccole (sono infatti molto di più i modelli di Suv a zero emissioni rispetto alle city car). Ma quali sono le migliori auto elettriche? Consumer Report ha stilato una classifica dei migliori marchi di auto elettriche in base al grado di soddisfazione dei clienti americani. Andiamo allora a vedere nel dettaglio questa classifica.

La classifica di Consumer Report

Prima di analizzare nel dettaglio la classifica, è bene spiegare come la rivista Consumer Report l’ha redatta: è stato chiesto a 300.000 automobilisti proprietari di auto elettriche di diversi marchi se, potendo tornare indietro, acquisterebbero nuovamente un’auto del marchio scelto. In questo modo è stato possibile rilevare il grado di soddisfazione dei clienti delle varie case automobilistiche. Specifichiamo che la domanda è stata posta solamente per quel che riguarda le automobili full electric, la classifica non prende quindi in considerazione la soddisfazione verso i vari marchi in generale.

Le auto elettriche più apprezzate dagli automobilisti: la classifica

Al primo posto di questa classifica c’è la prima grande sorpresa: molti si aspetterebbero di leggere Tesla, come miglior produttrice di auto elettriche, soprattutto considerando che Consumer Report ha stilato questa classifica intervistando gli automobilisti americani, invece in vetta troviamo la Rivian: ben l’86% degli intervistati si è detta molto soddisfatta del proprio acquisto e, non solo consiglierebbe agli altri automobilisti di comprare un’auto Rivian, ma tornando indietro rifarebbe la propria scelta.

Al secondo posto di questa graduatoria c’è la BMW: in questo la percentuale di clienti che si è detta completamente soddisfatta e che riacquisterebbero la propria auto è del 73%. E la Tesla? La casa automobilistica fondata da Elon Musk chiude il podio con il 72% dei propri clienti che si è detto completamente soddisfatto. Comunque un buon dato, così come lo è quello della Porsche, che si trova al quarto posto, appena sotto alla Tesla con il suo 71%.

Scendendo in classifica troviamo poi tre marchi a pari merito al quinto posto con la stessa percentuale di soddisfazione: il 70%. Le case automobilistiche in questione sono la Lexus, la Chrevrolet e la Lincoln. La Subaru e la Genesis hanno invece ricevuto il 68% dei gradimenti, chiude la top ten un’altra storica casa automobilistica americana come la Ford con il 67% dei propri clienti che si è detta soddisfatta.

Scendendo più in basso in classifica troviamo al tredicesimo posto la Toyota mentre stupisce in negativo vedere la Volkswagen e la Mercedes rispettivamente al venticinquesimo e al ventiseiesimo posto. Un dato certamente inaspettato quello dei due storici marchi tedeschi. Peggiore è invece il dato della Jeep, considerando che la casa automobilista è solamente ventisettesima.

Rivian: le auto americane che ancora non sono arrivate in Italia e nel resto d’Europa

Come abbiamo visto nel paragrafo precedenti, al primo posto di questa graduatoria c’è Rivian, un marchio che in Italia non è certo tra i più noti. La Rivian è una casa automobilistica americana che è nata abbastanza di recente: è stata infatti fondata nel 2009 dal CEO Robert “RJ” Scaringe.

L’azienda ha sede a Plymouth, in Michigan, ma nel corso degli anni si è allargata sempre di più, tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti americani. Non deve quindi stupire più di tanto il fatto di trovarla al primo posto di questa graduatoria considerando che la classifica è stata stilata per l’appunto da una rivista americana, la Consumer Report, che ha preso in esami i gusti degli automobilisti a stelle e strisce.

Nel prossimo futuro però inizieremo a vedere le auto Rivian anche in Italia: la casa automobilistica americana ha infatti già annunciato la propria intenzione di allargarsi anche al mercato europeo con la sua nuova R2, un Suv la cui produzione comincerà nel 2026. Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ per vedere le auto Rivian sulle strade del Vecchio Continente (e anche su quelle italiane): chissà se anche gli automobilisti italiani e del resto d’Europa saranno così tanto soddisfatti come lo sono quelli americani.

Lincoln: la divisione di lusso della Ford

Un altro marchio presente nella classifica di Consumer Report che non è molto conosciuto in Italia è Lincoln: si tratta della divisione di lusso della Ford: la casa automobilistica è stata fondata nel 1917 ma già nel 1922 è entrata a far parte della famiglia Ford.

Le auto Lincoln sono ufficialmente in vendita negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, a Porto Rico, nelle Isole Vergini, a Guam, nelle Samoa Americane, nelle Isole Marianne, in Cina, in Corea del Sud e in Medio Oriente, non in Italia o nel resto d’Europa. Per questo motivo nel nostro Paese questo marchio non è molto conosciuto dai più mentre negli Stati Uniti è molto apprezzato.

Le migliori auto elettriche: le considerazioni sulla classifica

Sarebbe certamente interessante vedere le risposte degli automobilisti europei alla stessa domanda: c’è da scommetterci che le due classifiche sarebbero differenti. E non solo perché nel Vecchio Continente non potrebbe esserci al momento al primo posto un marchio come Rivian che, come abbiamo spiegato, non è ancora presente nei mercati europei, ma anche per via dei parametri di valutazione differenti tra gli automobilisti americani e quelli europei.

Molto probabilmente nella top ten europea troveremo qualche marchio in più europeo e case automobilistiche come Volkswagen e Mercedes non sarebbe probabilmente così in basso.

In comune con gli americani ci sarebbe con ogni probabilità il fatto che nei primi posti troveremo la Tesla, d’altronde le auto della casa di Elon Musk stanno avendo molto successo in Europa (Italia compresa) e non è un caso che siano sempre ai primi posti nelle classifiche di vendita mensili o annuali di molti Paesi. La Model Y e la Model 3 sono infatti in assoluto tra le vetture elettriche più vendute e chi le guida è generalmente molto soddisfatto dalle prestazioni.