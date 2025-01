Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock L'analisi nella soddisfazione dei proprietari di auto elettriche

C’è una tale abbondanza di proposte nel car market 2.0 che quasi è diventata una scelta impossibile. I puristi stanno continuando a guidare con enorme soddisfazione vetture con motori a combustione interna, mentre i progressisti si sono lanciati con uno slancio di ottimismo nell’abitacolo di un veicolo ibrido o elettrico. Dopo aver investito una cifra piuttosto alta chiunque vorrebbe un esperienza alla guida senza imperfezioni né avarie tecniche. In un mondo dove i feedback contano tantissimo, i marchi sono interessati a capire cosa determina il successo di un modello rispetto a un altro.

Con la diffusione dei social network la reputazione di un brand risulta determinante per ottenere alti fatturati. Se sul web cominciano a fioccare commenti negativi sui post e sui forum, la pubblicità sfavorevole che ne deriva per un costruttore può essere devastante. In base a delle analisi realizzate da J.D. Power molti proprietari di auto elettriche, in particolare, stanno mostrando un alto livello di soddisfazione. Si tratta di amanti della tecnologia che oltre a vantare un’ottima posizione economica, credono nella transizione green. Di conseguenza c’è un’elevata aspettativa all’atto dell’acquisto di una EV.

I proprietari di auto più appagati

In base alla ricerca americana intitolata “Automotive Performance, Execution and Layout” (APEAL), riportata anche sulle colonne di Automotorinews.it, il brand Rivian ha sopravanzato nomi storici come Porsche e Tesla. I risultati dello studio sulle tendenze attuali nel mercato automobilistico hanno messo in mostra un risultato sorprendente. L’analisi ha coinvolto ben 99.144 proprietari di automobili, intervistati 90 giorni dopo l’acquisto del loro mezzo. La strategia di analisi ha permesso di raccogliere feedback precisi, garantendo un quadro chiaro dell’appagamento degli acquirenti delle nuove auto. I risultati palesano, chiaramente, che la soddisfazione dei clienti è “ripresa dopo due anni di una caduta senza precedenti“.

Si tratta di un segnale positivo per un car market in costante cambiamento, dopo gli anni bui della pandemia e della crisi dei semiconduttori. “I produttori tradizionali hanno ascoltato la voce del cliente – ha annunciato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power – stanno lanciando veicoli migliorati che sono più in linea con ciò che i clienti desiderano, tra cui un migliore spazio di archiviazione interno e materiali di qualità superiore, oltre a garantire funzionalità facili da usare. Per i BEV, i recenti lanci dei produttori tradizionali hanno superato il leader perenne Tesla quando si tratta del livello di attaccamento emotivo e di entusiasmo dei proprietari per il loro nuovo veicolo“.

Livello di apprezzamento per le nuove EV

Gli acquirenti di Rivian hanno elogiato la qualità dei materiali, il comfort dei veicoli e l’innovazione sostenibile. I pick-up e i SUV del marchio statunitense sono, estremamente, curati. I vertici della Rivian hanno assicurato che progetteranno dei veicoli per facilitare il “car-sharing” con le loro caratteristiche di autonomia top. Tesla ha subito una leggera diminuzione della sua reputazione, scivolando dietro a Rivian nell’analisi, così come Polestar, mentre marchi come BMW, Porsche e Audi stanno investendo tanto ma sono ancora indietro in termini di customer satisfaction rispetto a i major americani.

I clienti che scelgono un’auto di ultima gen vogliono interfacce più semplici e intuitive. Inoltre, i marchi di lusso hanno registrato una valutazione media di 870 punti, superiore alla media di 838 punti dei brand più accessibili sul piano economico. C’è chi è disposto a spendere di più per godere di una un’esperienza di guida migliore.