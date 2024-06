Classifica auto elettriche vendute a maggio

Nelle strade italiane vediamo sempre più automobili elettriche, anche se rappresentano ancora una minoranza rispetto al numero di veicoli totali che sono presenti all’interno nelle nostre città. Un chiaro segnale di come gli automobilisti italiani siano sempre più attenti alle tematiche ambientali. Va però detto che i dati delle vendite delle automobili a zero emissioni sono ancora molto bassi e questo anche per via dei prezzi, decisamente più alti (anche a parità di modello) rispetto a quelle con altri tipo di motorizzazioni. Ma quali sono i modelli di auto elettriche che sono state più vendute in Italia nel corso del mese di maggio del 2024? Vediamo insieme la classifica, con i dati di vendita modello per modello.

Quante auto elettriche sono state vendute in Italia nel mese di maggio del 2024?

In totale in Italia, nel solo mese di maggio del 2024, sono state vendute 5.070 automobili elettriche. Un dato questo che non può però essere letto in maniera positiva, soprattutto se confrontato con quello delle vendite dello stesso mese ma dell’anno precedente, il 2023, quando erano state immatricolate nel nostro Paese 6.209 vetture a zero emissioni. Un calo del 18,3%.

Per comprendere meglio quanto il dato delle immatricolazioni di nuove automobili a zero emissioni in Italia, nel corso di maggio, sia basso basta rapportarlo a quello delle vendite totali di automobili nel corso del mese: ciò che emerge è che solamente il 3,62% delle vetture vendute in quei trentuno giorno è elettrico. Il restante 96,38% di auto che gli italiani hanno acquistato aveva un’alimentazione differente. Di questo 96,38% fanno infatti parte le automobili ibride, quelle a benzina, quelle a GPL e tutti gli altri tipi di alimentazione.

Il trend delle vendite delle auto elettriche nel 2024 si conferma in calo rispetto all’anno precedente. Se prendiamo in esame il numero di automobili a zero emissioni che erano state immatricolate da gennaio a maggio del 2023 e quello nello stesso periodo di tempo nel 2024, notiamo un calo di circa 5.000 esemplari in meno: erano stati 26.652 quelli venduti nei primi cinque mesi del 2024, 21.675 quelli venduti invece nello stesso periodo di quest’anno.

Ma quali sono i motivi di questi cali nelle vendite delle automobili elettriche? Certamente ha contribuito il fatto che gli incentivi statali per l’acquisto di nuove automobili fossero validi a partire dal 3 giugno, un fattore che ha convinto molti italiani ad attendere qualche settimana prima di acquistare una nuova auto in modo da poter usufruire anche degli sconti statali. Anche perché, come dicevamo in precedenza, le automobili elettriche sono tutt’altro che economiche e hanno prezzi di listino superiori a quelli delle auto con altri tipi di alimentazione. Ma non vanno nascoste anche alcune problematiche legate alle infrastrutture, in particolare il numero ancora ridotto di colonnine di ricarica pubbliche presenti nel nostro Paese. Senza considerare che quelle presente sono perlopiù presenti nelle grandi città e nei grandi centri urbani.

Le auto elettriche più vendute nel mese di maggio del 2024 in Italia

Vediamo ora nel dettaglio la classifica dal primo al deciso posto delle automobili elettriche che sono state più vendute in Italia nel corso del mese di maggio del 2024 che permette anche di comprendere meglio i gusti degli italiani riguardo proprio ai veicoli a zero emissioni. Ecco la graduatoria:

1) Tesla Model 3 – 682 auto vendute

2) Tesla Model Y – 378 auto vendute

3) Renault Twingo – 264 auto vendute

4) Audi Q4 – 255 auto vendute

5) MG4 – 244 auto vendute

6) BMW IX1 – 230 auto vendute

7) Fiat 600e – 206 auto vendute

8) Renault Scenic – 201 auto vendute

9) Volvo EX30 – 183 auto vendute

10) Jeep Avenger – 179 auto vendute

Auto elettriche più amate: le Tesla si confermano nelle prime posizioni

Non sorprende più di tanto che ai primi posti della classifica riportata nel paragrafo precedente ci siano due modelli differenti di Tesla, per la precisione la Model 3 e la Model Y. D’altronde la casa automobilistica fondata da Elon Musk è leader a livello mondiale per quanto riguarda il settore delle automobili elettriche e anche in Italia ha saputo conquistare gli automobilisti.

Non sorprende neppure che siano la Model 3 e la Model Y le due auto della Tesla più vendute in Italia nel mese di maggio del 2024, considerato che sono diversi mesi che questi due modelli sono in cima alle classifiche di vendite, anche se a volte in posizioni invertite. A favorire anche le vendite di questi due modelli è anche il fatto che sono quelli più economici della casa automobilistica americana.

Auto elettriche più vendute in Italia a maggio 2024: le italiane

Fanno invece un po’ più di fatica a imporsi le automobili italiane: la Fiat 500e è uscita da questa graduatoria e non è nelle prime dieci posizioni, migliori sono i fati invece della Fiat 600e, che è al settimo posto di questa classifica con 206 modelli venduti. Il miglior dato per quanto riguarda le vetture di una casa automobilistica italiana.

Al decimo post di questa classifica c’è invece la Jeep Avenger, con 179 modelli venduti. In questo caso si tratta di una conferma, considerando che questo modello, mese dopo mese, riesce sempre a entrare nella classifica dei modelli di automobili elettriche più venduti nel nostro Paese. Un chiaro segnale di come questo modello piaccia e abbia saputo conquistare gli automobilisti italiani.

Auto elettriche più vendute a maggio 2024: il confronto tra l’Italia e il resto d’Europa

“Se Atene piange, Sparta non ride”, recita un vecchio proverbio che può essere utilizzato proprio per descrivere la situazione delle vendite delle automobile elettriche in tutta Europa. Abbiamo infatti visto come il dato che riguarda l’Italia non sia affatto esaltante, ma anche negli altri Paesi del Vecchio Continente la situazione non è molto differente. Insomma, anche nelle altre nazioni europee hanno poco da sorridere guardando i dati delle vendite nel mese di maggio del 2024.

In tutta Europa, infatti, nel corso del mese di maggio sono stati venduti in totale 151.968 esemplari di automobili elettriche. Il 13,9% del totale. Nel mese di maggio del 2024 le nuove immatricolazioni di vetture a zero emissioni erano state 170.409, ovvero circa ventimila in più. Il calo delle vendite ha quindi riguarda quindi tutta l’Europa e non solo l’Italia e questo fa sì che la diffusione di automobili a zero emissioni vada ancora a rilento, nonostante ci siano comunque continui passi avanti.