In totale, nei trentuno giorni del mese di luglio, in Italia sono state vendute 4.292 vetture a zero emissioni: un numero maggiore rispetto a quello dello stesso mese nel 2023

Fonte: Ufficio stampa Volvo Volvo EX30 grigia su strada

Anche in Italia, come nel resto d’Europa, il settore dell’automotive sta vivendo una progressiva, seppur ancora lenta, fase di cambiamento con le vetture elettriche che pian piano stanno cercando di farsi sempre più spazio. Ci vorrà però ancora diverso tempo prima che possano sostituire le classiche vetture a motore termico: lo dimostrano i dati delle vendite. Ma a proposito di vendite, quanto auto a zero emissioni sono state acquistate dagli italiani nel mese di luglio 2024? Vediamo insieme tutti i dati delle vendite delle automobili elettriche nel corso dei trentuno giorni del mese di luglio analizzando anche quali sono stati i modelli più apprezzati (e quindi scelti) da parte degli automobilisti italiani.

Quante auto elettriche sono state vendute in Italia a luglio?

Nei trentuno giorni del mese di luglio, in Italia sono state vendute in totale 4.292 automobili elettriche. Rispetto al mese di luglio del 2023 c’è stato un incremento delle vendite: un anno fa erano stato 4.127. Ma in totale nel 2024 i dati delle immatricolazione delle vetture a zero emissioni sono superiori rispetto all’anno precedenti: con 39.380 auto vendute si è registrato un incremento del 6,6% delle vendite delle automobili elettriche.

Il dato delle vendite di luglio è però inferiore rispetto a quello di giugno, quando erano state addirittura 13.415 le automobili elettriche acquistate dagli italiani. Un exploit dovuto anche agli incentivi governativi che hanno favorito il settore.

“I dati rilevano che dopo il boom delle immatricolazioni elettriche di giugno, reso possibile dalla disponibilità di veicoli in pronta consegna, gli ulteriori effetti dell’incentivo si esprimeranno nel corso dei prossimi mesi, seguendo il ritmo di distribuzione delle auto”, ha spiegato Fabio Pressi, il presidente dell’associazione Motus-E.

Ma in generale la crescita del settore elettrico sta procedendo a rilento. Basti pensare che le 4.292 vetture a zero emissioni che sono state vendute nel nostro Paese nel mese di luglio rappresentano solamente il 3,4% del totale delle auto che sono state acquistate dagli automobilisti italiani, che alle vetture elettriche continuano a preferire quelle con altri tipi di alimentazione, come le automobili ibride, le GPL o le vetture a benzina o diesel.

Le auto elettriche più vendute nel mese di luglio del 2024 in Italia

Per capire meglio i gusti degli italiani in fatto di automobili elettriche, Andiamo ora a vedere nel dettaglio la classifica, dal primo al decimo posto, delle auto elettriche che nel mese di luglio del 2024 sono state più vendute nel nostro Paese. Ecco la classifica:

1) Volvo EX30: 401 modelli venduti

2) Tesla Model Y: 279 modelli venduti

3) Mg4: 252 modelli venduti

4) Peugeot 2008: 203 modelli venduti

5) BMW iX1: 198 modelli venduti

6) Tesla Model 3: 176 modelli venduti

7) Fiat 500e: 170 modelli venduti

8) Jeep Avenger: 142 modelli venduti

9) Nissan Leaf: 139 modelli venduti

10) Audi Q4: 115 modelli venduti

Auto elettriche più vendute: l’exploit della Volvo EX30

La classifica che abbiamo riportato nel paragrafo precedente per certi versi sorprende abbastanza. Perché? Per il semplice motivo che ai primi posti delle graduatoria delle auto più vendute nel nostro Paese siamo abituati a vedere le Tesla, in particolare la Model Y (che nel mese di luglio è stato comunque la seconda auto elettriche più venduta in assoluto in Italia con 279 modelli venduti) e la Model 3 (che è invece scivolata in classifica al sesto posto con 176 modelli venduti). Nel mese di luglio, invece, l’automobile elettrica che più è stata acquistata è la Volvo EX30 con ben 401 modelli venduti nei trentuno giorni del mese di luglio.

La Volvo EX 30 è un crossover che ha saputo conquistare per le sue linee innovative, ha un’estetica accattivante ma è anche un’auto molto moderna e molto tecnologica. È disponibile in tre versioni differenti: Core, Plus e Ultra. Ogni allestimenti ha ovviamente caratteristiche differenti e anche prezzi differenti.

La versione più economica è la Volvo EX30 è la Core, che si può acquistare a partire da 37.500 euro. La Volvo EX30 Plus ha invece un prezzo di partenza di 40.550 euro, la versione più cara è la Volvo EX30 Ultra: il prezzo della versione base è infatti di 49.500 euro (i prezzi possono poi aumentare nel caso in cui si aggiungano alcuni optional). Uno dei punti di forza della Volvo EX 30 è la velocità di ricarica della batteria: bastano infatti appena 26 minuti per passare dal 10% all’80% di ricarica. E per quanto riguarda l’autonomia? Questa dipende dal motore scelto, con il Single Motor quella dichiarata è di 337 chilometri, con il Single Moto Extended Range è invece di 475 chilometri.

Anche se nel mese di luglio l’auto elettrica più vendute in Italia è stata la Volvo EX30, non si è accesso un campanello d’allarme per le Tesla. Le vetture della casa americana fondata da Elon Musk continuano a essere molto amate e molti le considerano anche un punto di riferimento per il settore. Non è un caso che, guardando i dati di vendute di tutto il 2023 in Italia, sui primi due gradini del podio troviamo la Model Y e la Model 3. Un chiaro segnale di come le vetture americane siano sempre molto amate dagli italiani.

Le auto elettriche italiane più vendute a luglio 2024

Non sorprende invece il fatto che l’automobile elettrica di un marchio italiano sia la Fiat 500e. Non sorprende perché questo è un dato che si conferma mese dopo mese ma anche perché la Fiat 500 è più che una semplice auto, è un vero e proprio simbolo delle quattro ruote ma anche dell’italianità.

Nel corso del mese di luglio nel nostro Paese ne sono state vendute 170 modelli, un numero che ha permesso alla vettura della casa automobilistica torinese di essere la city car a zero emissioni che più è stata venduta, la prima a entrare in questa graduatoria in cui sono presenti diversi modelli di SUV o crossover. Non è un caso se nel corso del 2023 la Fiat 500e sia stata in assoluto una delle automobili elettriche che più gli italiani hanno scelto di acquistare, risultando addirittura la più vendute dopo la Tesla Model Y e la Tesla Model 3.

A differenza di quanto avvenuto nei mesi precedenti, come si può vedere anche nella classifica riportata nei paragrafi precedenti. tra le prime dieci auto elettriche più vendute in Italia nel mese di luglio non c’è la Fiat 600e.