Compatta, dalle linee decise e grintoso, moderna e soprattutto elettrica. Di che cosa stiamo parlando? Della Volvo EX30, il crossover per la città della casa automobilistica svedese che sembra essere arrivata direttamente dal futuro. Al suo interno risulta semplice, minimal, eppure è si tratta di un’auto molto innovativa, iper tecnologica e che sa certamente colpire l’attenzione quando la si vede per la strada. Andiamo allora a conoscere meglio nel dettaglio la Volvo EX30 andando a scoprire tutte le sue caratteristiche, gli allestimenti disponibili, il prezzo e molto altro ancora.

Volvo EX30: le dimensioni

La Volvo EX30 è un’auto dalle linee moderne e dall’estetica accattivante. Ma non è un’auto che eccelle dal punto di vista degli spazi, basta dare un’occhiata alla sua scheda per renderesti conto: la lunghezza è di 4,233 metri, la larghezza è di 1,838 metri ed è alta poco più di un metro e mezzo. Un limite di questa vettura è rappresentato proprio dal poco spazio presente con il tettuccio quando si è seduti al suo interno.

Per quanto riguarda il bagagliaio, quello della Volvo EX30 ha una capacità di 318 litri. Non è certamente molto spazioso, anche se può essere ingrandito abbattendo i sedili posteriori: così facendo la capacità aumenta fino a 904 litri. Uno dei difetti del bagaglio è però che la soglia da terra è abbastanza alta, si trova infatti a 78 centimetri dal suolo: questo non rende particolarmente comode le operazioni di carico, in particolare se all’interno del bagagliaio dovete riporre oggetti molto pesanti.

Volvo EX30: gli allestimento disponibili

La Volvo EX30 è disponibile in tre diversi allestimenti: Core, Plus e Ultra. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le principali caratteristiche per ogni versione disponibile dell’auto.

Volvo EX30 Core: è la versione base di questo modello ma può comunque contare su diversi optional e funzioni a partire dagli aiuti alla guida, come la Safe Space Technology o l’Adaptive Cruise Control. È poi dotata del climatizzatore monozona e dei fari fendinebbia posteriori. Ha inoltre il Park Assist con camera posteriore, ovvero la telecamera posteriore che permette di eseguire i parcheggi e le manovre in retromarcia con maggiore facilità. È disponibile in due motorizzazioni differenti, entrambi a trazione posteriore: Single Motor e Single Motor Extended Range.

Volvo EX30 Plus: è la versione successiva alla Core e, agli optional e le funzioni che abbiamo visto in precedenza, ne aggiunge altre. Una delle caratteristiche principali della versione è la misurazione della qualità dell’aria e la possibilità di eseguire la pre-purificazione dell’aria nell’abitacolo da remoto, tramite l’App che si può scaricare e installare sul proprio smartphone. Anche questa versione, così come la precedente, è disponibile nelle motorizzazioni Single Motor e Single Motor Extended Range.

Volvo EX30 Ultra: la versione più avanzata della Volvo EX30 è la Ultra che, alle funzioni presenti nella versione Plus, ne aggiunge anche di altre. Si può subito notare il tetto panoramico fisso in cristallo laminato, ma sono poi presenti anche funzioni come il Park Pilot Assist e la Visual Park Assist 360° con vista 3D. Due funzioni utilissime per parcheggiare la propria che renderà questa operazione un gioco da ragazzi in qualsiasi situazione. A differenza delle due versione precedenti, con questo allestimenti le motorizzazioni disponibile sono la Single Motor Extended Range e la Twin Motor Performance.

Volvo EX30: l’autonomia e la batteria

Uno degli aspetti che vengono guardati con maggiore attenzione quando si parla di automobili elettriche è l’autonomia della batteria. Quella dichiarata della Volvo EX30 con motore Single Motor è di 337 chilometri, con motore Single Motor Extended Range l’autonomia dichiarata è invece di 475 chilometri: quest’ultima motorizzazione è in generale quella che, a parità di condizioni, consente all’auto di avere la maggiore autonomia. Con la motorizzazione Twin Motor Performance, che abbiamo visto essere disponibile solamente scegliendo l’allestimento Ultra, l’autonomia garantita dalla casa costruttrice è invece di 450 chilometri.

La batteria che è montata su questa auto è di 69 kWh (sono 64 kWh quelli netti) che è in grado di ricaricarsi in tempi rapidi. Uno dei punti di forza della Volvo EX30 è infatti proprio la velocità di ricarica e sappiamo bene quanto questo aspetto sia importante (e sia tenuto in considerazione dagli automobilisti intenzionati ad acquistare una vettura elettrica): secondo quanto dichiarato dal costruttore tempo necessario per passare dal 10% all’80% di ricarica è di appena 26 minuti.

Volvo EX30: i colori disponibili

La Volvo EX30, qualunque allestimento voi scegliate, è disponibile in cinque diverse colorazioni: si va dal Cloud Blue (è il colore standard di questo modello) che è un azzurro chiaro con una sfumata biancastra pensato perché rimanda all’aria fredda e ai paesaggi innevati tipici della Svezia, all’Onyx Black, ovvero un nero metallizzato intenso che brilla alla lice del sole e in penombra sembra ancora più scuro.

Se si preferiscono i colori più vivaci c’è il Moss Yellow, che è ispirato ai colori dei licheni sulle rocce granitiche svedesi. Poi si può scegliere anche il Vapour Grey, ovvero un grigio metallizzato che si avvicina al grigio fumo. Infine, l’ultima colorazione disponibile per la Volvo EX30 è il Crystal White, che è un bianco perlato.

Quanto costa la Volvo EX30? Il prezzo

Il prezzo della Volvo EX30 dipende prima di tutto dall’allestimento scelto. La versione più economica è la Volvo EX30 Core, il cui prezzo di partenza è di 37.500 euro. Il prezzo della versione base della Volvo EX30 Plus è invece di 40.550 euro. La versione più cara è la Volvo EX30 Ultra: per acquistarla bisogna spendere almeno 49.650 euro.

Quelli che abbiamo riportato sono i prezzi delle versioni base, il costo finale può quindi aumentare se si decide di aggiungere qualche optional o se si sceglie per la carrozzeria un colore differente da quello base, che come abbiamo detto è il Cloud Blue. Per avere maggiori dettagli sui prezzi non vi resta che recarvi presso un concessionario Volvo o effettuare la configurazione della Volvo EX30 direttamente dal sito.