EX30 Electric Trip: una sfida elettrica lunga più di 2.000 km

Oltre 2.000 km dal Volvo Studio Milano al World of Volvo a Göteborg con EX30 per scoprire un nuovo modo di viaggiare all’insegna della sostenibilità

Un viaggio straordinario

Tre Volvo EX30 full electric, queste le protagoniste di un’impresa fuori dall’ordinario: un viaggio che le ha portate e ci ha portato, da Milano a Göteborg , per oltre 2.000 km attraverso l’Europa. Le città di Norimberga, Lubecca e Copenhagen hanno fatto da tappe intermedie su un percorso che ha attraversato sei paesi: Italia, Svizzera, Austria, Germania, Danimarca e Svezia. Durata del viaggio? Quattro incredibili giorni pieni di emozione.

Dal Volvo Studio di Milano al World of Volvo di Göteborg

Le EX30 hanno viaggiato dalla casa Volvo a Milano alla nuova casa Volvo a Göteborg. Questo itinerario, tra storia e modernità, ci ha insegnato che chi sceglie la mobilità elettrica non ha limiti nella libertà di movimento.

Le evidenze del viaggio

Volvo EX30 Electric Trip è stato ideato con l’obiettivo di dimostrare come la piccola SUV full electric di Volvo non sia solo un’ottima urban car, ma anche un’eccellente viaggiatrice sulle lunghe distanze, perfettamente a suo agio su terreni autostradali. Esperimento ben riuscito, oltre 2000 km di viaggio rilassante e divertente.

Consumi e autonomia

Le EX30 hanno consumato 436,28 kWh , per una media totale del consumo di 18,4 kWh per 100 km circa , un ottimo risultato considerando i lunghi tratti autostradali tedeschi percorsi a velocità elevate. L’autonomia reale delle EX30 si è attestata tra i 360 e i 400 km, variando in base allo stile di guida.

Impatto ambientale e costi

Il viaggio in elettrico ha significato mancate emissioni di CO2 per circa 1,5 tonnellate, un dato rilevante per l’approccio di Volvo alla mobilità sostenibile. Dal punto di vista dei costi, il tour è stato completato con una spesa per auto pari a 200 € di ricarica, grazie alla tariffa agevolata di Volvo di 0,50 € per kWh, valida per quasi tutte le stazioni di ricarica fast/ultra/hyper in Europa.

Lezioni apprese dal viaggio

Il viaggio ha permesso di sfatare alcuni miti sulla guida elettrica e ha sottolineato concetti fondamentali:

Le Volvo EX30 hanno garantito assoluta affidabilità e funzionalità dei sistemi di bordo.

dei sistemi di bordo. Nonostante la sua vocazione urban, la EX30 si è dimostrata perfettamente a suo agio sulle lunghe distanze in termini di confort e prestazioni.

Le soste per le ricariche brevi sono risultate piacevoli pause, non fastidiose interruzioni.

La pianificazione del viaggio e delle soste per le ricariche è fondamentale per ottimizzare i tempi di percorrenza.

La tecnologia avanzata di interfaccia uomo-macchina ha aiutato a gestire il viaggio in tempo reale, fornendo informazioni sulle stazioni di ricarica disponibili e sulla percentuale di carica residua.

EX30: l’auto Volvo con l’impronta di carbonio più bassa

Volvo EX30 vanta l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra auto Volvo completamente elettrica prodotta finora. Secondo la valutazione del ciclo di vita (LCA) della Volvo EX30, l’impronta di carbonio totale è pari a 23 tonnellate per 200.000 km, circa il 60% in meno rispetto alla XC40 con motore termico. L’utilizzo di energia elettrica di origine eolica riduce significativamente l’impronta di carbonio rispetto al mix di elettricità globale o europeo.

Motorizzazioni e autonomia

Gli acquirenti dell’EX30 possono scegliere tra tre motorizzazioni, tutte full electric: una versione a motore singolo con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh; una versione a motore singolo con autonomia estesa grazie a una batteria da 69 kWh; una versione Twin Motor Performance con 315 kW (428 CV) e una batteria da 69 kWh. L’EX30 offre un’autonomia fino a 476 km e la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% della capacità in poco più di 25 minuti.

L’impegno di Volvo sulla sostenibilità

Le iniziative di Volvo Car Italia rientrano nella strategia di sostenibilità di Volvo Cars, che si basa sull’elettrificazione e sulla riduzione delle emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita dell’auto. Volvo Cars ha fissato ambiziosi traguardi per il 2030:

Ridurre le emissioni di CO2 per auto del 75% rispetto ai livelli del 2018.

Ridurre del 40% il consumo energetico delle attività operative aziendali per autovettura media.

Aumentare al 30% il contenuto riciclato medio in tutta la flotta.

Ridurre del 50% il consumo di acqua nelle attività operative.

Riutilizzare o riciclare almeno il 99% di tutti i rifiuti delle attività operative aziendali.

Un futuro circolare e a impatto zero

Volvo Cars aspira a diventare un’azienda circolare a impatto neutro sul clima entro il 2040. Dal 2019, Volvo Cars ha fatto progressi significativi verso i suoi obiettivi climatici, con il 69% delle attività operative aziendali basate su energia neutrale dal punto di vista climatico e il 100% di utilizzo di energia elettrica climaticamente neutrale negli impianti di produzione globali. Inoltre, dal 2018 Volvo Cars ha ridotto le emissioni di CO2 per auto del 19%.

Materiali riciclati e sostenibilità

I materiali riciclati rappresentano una parte significativa delle nuove vetture Volvo. Quasi il 25% di tutto l’alluminio della Volvo EX30 è riciclato, così come il 17% dell’acciaio e della plastica. Volvo Cars punta a utilizzare in media il 30% di contenuto riciclato su tutta la sua flotta entro il 2030, con nuovi modelli contenenti almeno il 35% di materiale riciclato.

Viaggiare in elettrico è una scelta. Precisa. Culturale. E nella scelta rientra la pianificazione necessaria per affrontare i lunghi viaggi. Ma come abbiamo dimostrato nel nostro percorso: si può fare! Senza problemi. Come tutte le grandi innovazioni anche l’elettrico ha bisogno di tempo per radicarsi e diventare sostenibile davvero per tutti nel rispetto delle scelte e delle possibilità di ognuno.