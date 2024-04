Volvo Cars Italia: pioniera della mobilità elettrica e sostenibile

Nella cornice della Urban Mobility Conference, tenutasi a Milano, Volvo Car Italia ha sottolineato il proprio impegno verso una mobilità urbana sostenibile e ha avviato un percorso di sensibilizzazione sui temi della transizione energetica e della scelta elettrica. L’azienda si inserisce così in un contesto di crescente importanza strategica per la trasformazione del settore automobilistico, con particolare attenzione a temi quali la sostenibilità, la sicurezza, l’innovazione e la digitalizzazione.

La visione di Volvo Car Italia

Il presidente di Volvo Car Italia, Michele Crisci, ha ribadito l’importanza cruciale della sostenibilità come motore di sviluppo aziendale. Attraverso progetti come la Green City Zone di Göteborg e il Mobility Innovation Destination Torslanda, Volvo si posiziona come pioniere nella trasformazione della mobilità urbana in chiave sostenibile. La presenza alla Urban Mobility Conference riflette l’impegno dell’azienda nel promuovere una mobilità elettrica integrata e consapevole.

Göteborg Green City Zone e Mobility Innovation Destination Torslanda

I progetti condivisi di Volvo Cars, come la Green City Zone di Göteborg e il Mobility Innovation Destination Torslanda, sono testimonianza del suo impegno verso un futuro sostenibile. Queste iniziative puntano a sperimentare nuove tecnologie e infrastrutture per trasporti senza emissioni entro il 2030, aprendo la strada a una mobilità urbana più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Obiettivi di sostenibilità di Volvo Cars

Volvo Cars ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2030, tra cui la riduzione del 75% delle emissioni di CO2 per auto rispetto al 2018 e l’aspirazione a diventare un’azienda circolare a impatto neutro sul clima entro il 2040. L’azienda ha già compiuto significativi progressi verso tali obiettivi, con il 69% delle sue attività operative basate su energia neutrale dal punto di vista climatico e una riduzione del 19% delle emissioni di CO2 per auto dal 2018.

La Volvo EX30: un’eccellenza della mobilità elettrica

La Volvo EX30 si distingue per essere un’eccellenza della mobilità elettrica, con un’impronta di carbonio significativamente inferiore rispetto ad altre auto completamente elettriche. Dotata di tre motorizzazioni full electric e un’autonomia fino a 476 km, l’EX30 rappresenta un passo avanti verso una mobilità urbana più sostenibile e accessibile.

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Volvo Car Italia si conferma leader nella promozione della mobilità elettrica e sostenibile, puntando su progetti innovativi e obiettivi ambiziosi per ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. La partecipazione alla Urban Mobility Conference di Milano è solo il primo passo di un lungo percorso verso una mobilità urbana del futuro, sempre più green e responsabile.