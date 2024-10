Volvo e la sfida della mobilità sostenibile: EX90 e XC90 le eccellenze tra elettrico e ibrido

La nuova era della mobilità sostenibile di Volvo si concretizza attraverso un progetto ambizioso che fonde soluzioni elettriche e ibride in modelli come EX90 e XC90. La casa automobilistica svedese, da sempre pioniera nella sicurezza e nel comfort, punta oggi alla completa elettrificazione entro il 2030, mirando alla neutralità climatica per il 2040. Con i due SUV di punta, Volvo non solo si impegna a ridurre l’impatto ambientale, ma ridefinisce anche il concetto di mobilità responsabile, offrendo una gamma che bilancia prestazioni elevate e attenzione al pianeta.

EX90: il SUV elettrico che rappresenta l’inizio di una nuova era

Nuovo Volvo EX90 è più di un semplice veicolo; è una dichiarazione di intenti verso un futuro a zero emissioni. Questo SUV completamente elettrico si colloca al vertice della gamma Volvo e mira a competere con i migliori veicoli elettrici premium sul mercato. Con un’autonomia di oltre 500 chilometri e una capacità di ricarica veloce che permette di raggiungere l’80% della batteria in soli 30 minuti, EX90 è stato progettato per chi cerca la mobilità elettrica senza compromessi.

Design e materiali sostenibili di EX90

L’estetica di EX90 è raffinata e minimalista, in pieno stile scandinavo. Le linee pulite e il design elegante richiamano i valori di Volvo: semplicità, funzionalità e rispetto per l’ambiente. All’interno, materiali sostenibili e riciclabili, come la microfibra a base vegetale e la plastica riciclata, sostituiscono le tradizionali finiture in pelle. Questa scelta di materiali non solo riduce l’impronta di carbonio, ma garantisce anche un ambiente interno confortevole e accogliente.

Innovazione tecnologica: piattaforma SPA2 e guida autonoma

Il cuore tecnologico di EX90 è la piattaforma SPA2, progettata per supportare le soluzioni di guida autonoma del futuro. Sensori avanzati, telecamere e radar a 360 gradi assicurano la massima sicurezza per i passeggeri, mantenendo al contempo un livello di assistenza alla guida senza precedenti. Grazie al sistema di aggiornamento software over-the-air, Volvo è in grado di migliorare costantemente le prestazioni e le funzionalità del veicolo, garantendo una lunga vita tecnologica.

XC90: l’evoluzione di un classico ora in versione ibrida plug-in

Volvo XC90, modello di punta della casa automobilistica per diversi anni, si presenta oggi con una nuova anima ibrida plug-in. Questo SUV rappresenta una soluzione di transizione verso l’elettrico puro, ideale per chi non vuole rinunciare all’autonomia di un motore a combustione ma desidera al contempo ridurre le emissioni. La versione T8 di XC90 offre una combinazione di motore a benzina e motore elettrico, permettendo di percorrere circa 50 km in modalità completamente elettrica, una soluzione perfetta per chi vive in città e vuole contribuire alla riduzione delle emissioni locali.

Estetica e funzionalità di XC90: interni digitali e connettività

Esteticamente, XC90 conserva le linee classiche che lo hanno reso famoso, ma introduce piccoli dettagli che richiamano la nuova filosofia di sostenibilità di Volvo. All’interno, la qualità dei materiali e la cura per i dettagli rimangono un punto fermo. Il cruscotto è dominato da uno schermo touch da 9 pollici, tramite il quale è possibile gestire tutte le funzioni del veicolo, dalla navigazione alla climatizzazione, fino alla configurazione del sistema audio premium. La connettività è garantita da Android Automotive, il sistema operativo di Google che rende il veicolo un’estensione dello smartphone, con funzioni avanzate come Google Assistant e Google Maps integrato.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

90/90…due SUV, due anime, un solo obiettivo: la sostenibilità

L’approccio di Volvo al futuro dell’automobile è riassunto perfettamente dai modelli EX90 e XC90. Nonostante le diverse anime — una elettrica e l’altra ibrida plug-in — entrambi i modelli mirano a un unico scopo: promuovere una mobilità più pulita e sostenibile. Questa scelta rappresenta una risposta concreta alle sfide ambientali che l’industria automobilistica deve affrontare. Volvo si distingue non solo per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ma per come integra questi obiettivi nella sua identità, puntando sempre alla sicurezza e al benessere dei passeggeri.

Tecnologia e sicurezza: il DNA di Volvo

Volvo è conosciuta da decenni per la sua attenzione alla sicurezza, e i modelli EX90 e XC90 non fanno eccezione. La tecnologia LiDAR, integrata in EX90, è una delle novità più avanzate: permette di rilevare oggetti e persone fino a 250 metri di distanza, anche in condizioni di scarsa visibilità. Questo sistema, insieme ai software di intelligenza artificiale, costituisce un vero e proprio pilota automatico per il supporto alla guida. Anche XC90 è equipaggiato con sistemi di assistenza avanzata, sebbene in misura minore rispetto ad EX90, mantenendo comunque i più alti standard di sicurezza sul mercato.

Monitoraggio della stanchezza e prevenzione incidenti

Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente, capace di rilevare segnali di affaticamento o distrazione attraverso micro-camere e algoritmi di intelligenza artificiale. In caso di rischio, il sistema avvisa il guidatore e, se necessario, rallenta il veicolo in modo automatico. Questi dispositivi rappresentano un ulteriore passo avanti per Volvo nel raggiungimento del suo obiettivo: zero morti o feriti gravi in un nuovo modello entro il 2025.

Un occhio di riguardo per l’ambiente

La sostenibilità è un valore centrale per Volvo, e ciò è evidente sia in EX90 che in XC90. L’azienda ha stabilito un piano ambizioso per ridurre le proprie emissioni di carbonio, non solo tramite la produzione di veicoli elettrici, ma anche ottimizzando il processo di produzione e l’intera filiera. Entrambi i modelli sono fabbricati in stabilimenti a emissioni zero e utilizzano materiali riciclati per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Impegno per una produzione sostenibile e un’economia circolare

Uno dei progetti più significativi di Volvo è quello di utilizzare solo materiali riciclati o a basso impatto per la produzione entro il 2040. L’alluminio e l’acciaio utilizzati nella carrozzeria, ad esempio, provengono in gran parte da fonti riciclate. Volvo è anche impegnata a migliorare la riciclabilità dei veicoli a fine vita, favorendo così un modello di economia circolare.

Volvo e il futuro della mobilità

L’arrivo sul mercato dei nuovi EX90 e XC90 segna un momento di svolta per Volvo e per il settore automobilistico in generale. Con questi modelli, l’azienda dimostra che la sostenibilità può andare di pari passo con l’innovazione, senza rinunciare a comfort, sicurezza e design. Mentre EX90 rappresenta il futuro a zero emissioni, XC90 offre una soluzione di compromesso per chi desidera un’alternativa sostenibile ma non è ancora pronto per l’elettrico puro. Volvo ha dunque creato un portafoglio di prodotti capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente, rendendo la sostenibilità una priorità accessibile a tutti.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti, Volvo si distingue come una delle poche case automobilistiche che hanno intrapreso azioni concrete per ridurre il proprio impatto ambientale. Con la sua visione a lungo termine, l’azienda svedese si posiziona non solo come produttore di automobili, ma come leader della mobilità sostenibile, impegnata a creare un futuro più verde e sicuro per tutti.