Fonte: Ufficio Stampa Volvo La Volvo XC90 2025 può essere ordinata con motore mild o plug-in hybrid

La Volvo XC90 è un modello sulla quale il Costruttore svedese ha sempre dimostrato di puntare tanto. Ripagata dai numeri messi a segno nelle concessionarie, la vettura costituisce una colonna portante dell’offensiva commerciale. E, siccome chi si ferma è perduto, ora la quattro ruote passa al restyling. Le diverse novità preparate dai progettisti stupiscono, visto quanto la base fosse già valida. Il proliferare della concorrenza ha, però, convinto a metterci mano in maniera importante, onde evitare di perdere delle importanti quote di mercato.

Con questa mossa l’azienda scandinava non usa mezzi termini. Strillando “E se potesse migliorare ulteriormente il meglio?” alla première, denota orgoglio per i traguardi raggiunti, così come per gli aggiornamenti. Alla tipica solidità del veicolo, pregio che accomuna l’intera gamma, si aggiunge un netto progresso sotto il profilo tecnologico. Dopo aver fatto incetta di premi e unità vendute, il SUV ibrido di punta viene affinato in termini tecnologici ed estetici.

Messo piede a bordo, gli occupanti hanno modo di mettersi subito a loro agio, viste le doti di comfort e sicurezza che caratterizzano il veicolo. Inoltre, la versione plug-in hybrid prevede un sistema di riserva, capace di offrire oltre 70 km di autonomia (ciclo WLTP) in modalità 100% elettrica. Quel che basta a parecchi conducenti nei relativi spostamenti quotidiani.

Infatti, stando alle rilevazioni compiute dalla stessa Casa, circa la metà della distanza coperta dai più recenti modelli PHEV avviene a zero emissioni. E quando divampa il desiderio di far ruggire il motore, ecco subentrare l’unità a benzina. Che, tra l’altro, permette di superare gli 800 km di percorrenza. Per la trazione integrale costante o la guida in fuoristrada, l’unità a benzina e quella elettrica possono anche unire le forze.

Correzioni armoniose al look

Lunga 495 cm, larga 192 cm e alta 177 cm, la Volvo XC90 mantiene dimensioni e forme invariate. Da un minimo di 680 litri il vano bagagli arriva fino a 1.874. Anziché stravolto, il look riceve delle correzioni armoniose. Evolvono la griglia per i radiatori e i fari, con una firma di luci diurne a LED rivisitata. Ora il paraurti anteriori integra delle prese d’aria verticali, mentre la presa inferiore ha un’estensione maggiore verso i lati.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Gli interni, completamente rinnovati, offrono un’esperienza di guida senza pari. Il design scandinavo contemporaneo si esprime in una plancia dalle linee pulite e orizzontali. Materiali di qualità, molti dei quali riciclati, donano un tocco di eleganza e rispetto verso l’ambiente. Realizzati in chiave green, i pannelli decorativi conferiscono un aspetto raffinato. Le luci soffuse creano un’atmosfera magica, adatta a rilassarsi dopo una lunga giornata.

Interni riprogettati

In risposta al feedback dei clienti, l’abitacolo è stato completamente riprogettato, ottimizzando gli spazi e introducendo altre funzionalità. Ad esempio, la console centrale accoglie adesso un pratico porta-bicchieri aggiuntivo e un comodo vano portaoggetti wireless per smartphone, facilmente accessibile e separato dalla zona principale.

Gli sviluppatori hanno introdotto il più recente sistema di interfaccia uomo-macchina, mutuato dalle sorelle EX30 ed EX90. Cresce di dimensioni e risoluzione lo schermo touch centrale da 11,2 pollici, potenziato pure a livello di comandi e app. Alle funzioni preferite, quali le mappe, i media e il telefono, si accede più velocemente, poiché integrati nella schermata iniziale. A velocità contenute, compare l’icona delle telecamere esterne, uno strumento prezioso nelle manovre in spazi ristretti.

Fonte: Ufficio Stampa Volvo

In presenza di aggiornamenti software, la rinnovata Volvo XC90 permette di scaricarle e installarle da remoto con gli aggiornamenti via etere (over the air). Gli amanti della buona musica apprezzeranno poi l’impianto audio Bowers & Wilkins: in grado di riprodurre fedelmente ogni sfumatura sonora, le riproduce con una chiarezza e una potenza sorprendenti.

Fedele alla tradizione del marchio, la Volvo XC90 brilla in sicurezza. Dotata di una struttura ultra-resistente e di tecnologie ausiliarie alla guida avanzate, protegge attivamente sia chi è a bordo sia gli altri utenti della strada. Radar e telecamere operano a ‘stretto contatto’ nel costante monitoraggio dell’ambiente circostante, intervenendo attivamente per scongiurare collisioni con veicoli, pedoni, ciclisti e animali.

“La nostra esperienza di utilizzo di nuova generazione migliorerà in modo significativo l’esperienza del cliente e rappresenta un passo importante nel nostro percorso finalizzato a fornire ai clienti soluzioni tecnologiche incentrate sull’individuo”, spiega Erik Severinson, Chief Product & Strategy Officer di Volvo Cars. “Ci impegneremo per adeguare in modo continuo e senza soluzione di continuità l’esperienza d’uso alle esigenze dei clienti attraverso funzionalità nuove e potenziate che verranno rilasciate tramite aggiornamenti over-the-air, con lo scopo di migliorare l’auto e l’esperienza d’uso del cliente nel corso del tempo”.

I prezzi di listino

Da facelift qual è, il SUV ibrido non apporta delle rivoluzioni sotto il profilo dei motori, al cui vertice troviamo l’ibrido plug-in già analizzato in apertura. Affiancato da un energico modulo elettrico, un potente 2.0 litri turbo benzina coniuga prestazioni e sostenibilità. Si collocano un gradino sotto le alimentazioni mild hybrid. I propulsori a benzina B5 e B6, supportati da un sistema a 48 volt, garantiscono un’esperienza al volante fluida ed efficiente, all’insegna del solito piacere di guida.

A seconda del sentiero percorso, le sospensioni pneumatiche possono essere abbassate di 20 mm o alzate di 40 mm. Proposte come optional, interagiscono con un telaio attivo che monitora l’auto, la strada e il guidatore 500 volte al secondo, a tutto vantaggio del comfort di marcia.

“La nuova XC90 sprigiona sicurezza. E perché non dovrebbe? La nostra ammiraglia ibrida è stata per anni uno dei nostri modelli più venduti e continua a essere la preferita di molti clienti”, ha commentato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. “Che si tratti di confort, spazio, lusso, versatilità o efficienza ibrida, la XC90 è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Insieme, la XC90 e la ‘sorella’ completamente elettrica EX90 assicurano ai clienti le opzioni che più li soddisfano, contribuendo inoltre a creare un portafoglio equilibrato mentre proseguiamo la nostra transizione verso l’elettrificazione completa”. Gli ordini della Volvo XC90 sono già aperti, con il via alle consegne previsto nel 2025. Il listino prezzi parte da 81.200 euro per la Mild Hybrid.