90/90 Day: Una nuova era per le ammiraglie Volvo EX90 e XC90

L’alba di una nuova era elettrica e ibrida. Doppio debutto in casa Volvo: EX90 e XC90 si affacciano sul mercato con tecnologie d’avanguardia per un futuro sostenibile.

Il mondo dell’automobile è in continua evoluzione, e Volvo Cars si trova al centro di questa trasformazione. Durante il recente 90/90 Day, un evento organizzato dal CEO Jim Rowan, la casa automobilistica ha presentato non una, ma due ammiraglie che segnano un’importante svolta nel segmento dei SUV di lusso: la EX90 completamente elettrica e una nuova versione della XC90 ibrida plug-in. L’evento ha sottolineato la dedizione di Volvo per una mobilità sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata, puntando a una completa elettrificazione del proprio parco auto entro i prossimi anni.

L’esordio della EX90: un SUV elettrico che definisce nuovi standard

La Volvo EX90, SUV di punta totalmente elettrico, è ormai pronta per le strade. Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine di questo mese, con il primo lotto già in spedizione verso Stati Uniti ed Europa. Con il lancio della EX90, Volvo si pone l’obiettivo di ridefinire gli standard in fatto di sicurezza, sostenibilità e tecnologia, creando un veicolo che promette di migliorare nel tempo grazie all’integrazione costante di aggiornamenti software.

La EX90 rappresenta un vero e proprio salto tecnologico. Equipaggiata con un sistema di calcolo centrale basato su intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con NVIDIA e Qualcomm, l’auto è progettata per adattarsi costantemente alle esigenze del guidatore. Grazie all’architettura software che integra la piattaforma Snapdragon Cockpit e il sistema di infotainment sviluppato da Volvo, la EX90 garantisce un’esperienza di guida fluida e intuitiva.

Jim Rowan, che ha guidato personalmente il SUV per oltre 950 chilometri negli Stati Uniti, ha dichiarato: “Dopo questo viaggio posso affermare con certezza che l’EX90 è la migliore auto che abbiamo mai prodotto. La ricarica, la maneggevolezza, il comfort di guida, l’affidabilità e l’interfaccia utente sono semplicemente straordinari.”

Tecnologia all’avanguardia per una sicurezza senza precedenti

Uno dei pilastri della filosofia Volvo è da sempre la sicurezza, e l’EX90 non fa eccezione. Questo SUV è il primo modello della casa a integrare un sistema lidar sviluppato da Luminar, che insieme a una rete di radar, telecamere e sensori garantisce una guida assistita estremamente avanzata. Il sistema lidar, in grado di rilevare oggetti a centinaia di metri di distanza, è un passo avanti rispetto ai tradizionali sistemi di sicurezza attiva, riducendo ulteriormente il rischio di incidenti.

Il lidar, combinato con una connessione 5G sempre attiva e aggiornamenti software over-the-air, permette all’EX90 di evolversi continuamente e di offrire nuove funzionalità nel tempo. Volvo descrive l’EX90 come un’auto “progettata per crescere insieme a chi la guida”, un concetto che sottolinea la continua evoluzione del veicolo nel corso della sua vita.

Un passo decisivo verso la sostenibilità

Oltre alla sicurezza, la EX90 è un simbolo dell’impegno di Volvo verso la sostenibilità. Costruita su una piattaforma completamente elettrica, questa vettura offre un’autonomia fino a 600 km (in base al ciclo WLTP), rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto green senza compromettere le prestazioni.

La EX90 è anche il primo modello Volvo a supportare la ricarica bidirezionale. Questa tecnologia consente al veicolo di restituire energia alla rete elettrica, contribuendo al bilanciamento energetico e all’adozione di fonti rinnovabili. Una caratteristica che riflette il desiderio di Volvo di rendere la mobilità elettrica non solo sostenibile per chi la utilizza, ma anche benefica per l’intera società.

L’iconica XC90: un restyling per il futuro

Parallelamente al lancio della EX90, Volvo ha presentato una nuova versione della sua amatissima XC90. Questo SUV ibrido plug-in ha subito un sostanziale aggiornamento, sia in termini estetici che tecnologici, per mantenersi al passo con l’evoluzione del mercato e continuare a soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

La nuova XC90 non è solo più elegante e moderna, ma anche più efficiente. La versione ibrida plug-in offre un’autonomia completamente elettrica di oltre 70 chilometri, sufficienti per coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza emettere gas di scarico. Volvo ha raccolto dati significativi che dimostrano come circa la metà della distanza percorsa dagli utenti di auto ibride plug-in venga effettuata utilizzando solo la modalità elettrica.

Per i viaggi più lunghi, la XC90 combina il motore elettrico con un efficiente motore a benzina, garantendo un’autonomia complessiva di oltre 800 chilometri. La versatilità del sistema ibrido permette di sfruttare la trazione integrale per affrontare percorsi fuoristrada, mantenendo sempre un elevato livello di efficienza.

Design evoluto e interni raffinati

Anche sul fronte del design, la XC90 si presenta in una veste rinnovata. Le linee esterne, pur mantenendo l’imponente silhouette che caratterizza il modello, sono state affinate per riflettere la transizione verso l’elettrificazione. Gli interni, invece, sono stati completamente ripensati, con un focus su comfort e funzionalità. Il nuovo sistema di infotainment, già presente sulla EX90, si avvale di un display touch centrale più grande e di una risoluzione migliorata per ottimizzare l’interazione uomo-macchina.

Il comfort a bordo della XC90 è ulteriormente migliorato grazie a sospensioni ottimizzate, che si adattano automaticamente alle condizioni stradali per garantire una guida fluida e piacevole. Inoltre, la XC90 può essere equipaggiata con sospensioni pneumatiche che permettono di variare l’altezza del veicolo, migliorando sia l’aerodinamica sia la capacità di affrontare terreni accidentati.

Un portafoglio prodotti bilanciato

Volvo sta affrontando la transizione verso l’elettrificazione completa con una strategia bilanciata. Accanto ai nuovi modelli completamente elettrici come la EX90, la casa automobilistica svedese continuerà a offrire vetture ibride plug-in come la XC90, che rappresentano un importante ponte verso un futuro completamente elettrico. Questo equilibrio tra modelli elettrici e ibridi plug-in è fondamentale per mantenere la competitività di Volvo in un mercato ancora in evoluzione, specialmente nei segmenti premium.

Il 90/90 Day segna un momento cruciale per Volvo, con il lancio di due ammiraglie che rappresentano il futuro dell’azienda. La EX90 introduce una nuova era di mobilità completamente elettrica, caratterizzata da sicurezza all’avanguardia e tecnologie evolutive, mentre la XC90 rinnova il suo ruolo di icona del lusso ibrido, offrendo un’esperienza di guida sempre più sofisticata e sostenibile.

Con queste due vetture, Volvo dimostra di saper coniugare passato e futuro, tradizione e innovazione, ponendo solide basi per un futuro più elettrico, sicuro e rispettoso dell’ambiente.