Volvo aggiorna Volvo Car UX e integra Plug & Charge

Volvo ha sempre messo al centro delle sue innovazioni la semplicità e l’efficienza, e con la nuova generazione di Volvo Car UX (già presente nei modelli EX30, EX90 e XC90) questo impegno si concretizza ulteriormente. La user experience è stata progettata per rendere ogni interazione più intuitiva, sicura e piacevole, in cui il sistema punta su un design completamente rinnovato e dove le funzioni più utilizzate come mappe, contenuti multimediali e telefono sono immediatamente accessibili dalla schermata principale. La barra contestuale si adatta in tempo reale alle esigenze del conducente, mostrando solo le app e i contenuti più rilevanti, mentre anche il display lato conducente, situato dietro il volante, è stato aggiornato e offre una visualizzazione della navigazione più grande e più nitida.

Un elemento chiave di questa nuova esperienza è il display dietro al volante, che oltre a fornire una navigazione più nitida e dettagliata, garantisce che il conducente possa accedere alle informazioni essenziali senza distrazioni. Tutti i modelli citati in precedenza includeranno Volvo Car UX, che sarà anche disponibile per le auto già in circolazione (prodotte a partire dal 2020) grazie agli aggiornamenti software over-the-air, per arrivare all’importante traguardo che farà in modo che ben 2,5 milioni di utenti possano beneficiare di questa importante innovazione entra la fine del 2025.

Una piattaforma più potente per l’infotainment

La velocità e la reattività del sistema di infotainment sono al centro delle nuove tecnologie introdotte da Volvo, prima tra tutte la piattaforma Snapdragon Cockpit Platform di Qualcomm, l’interfaccia di bordo diventa due volte più veloce rispetto al passato. La grafica, inoltre, raggiunge un livello di dettaglio e fluidità mai visto prima, con prestazioni addirittura dieci volte superiori.

Questa innovazione non riguarda solo la velocità, ma si basa sull’avere un sistema più reattivo e che possa garantire che il conducente riceva informazioni chiare e precise nel momento giusto, così da contribuire a una guida più sicura, riducendo contemporaneamente al minimo le eventuali distrazioni. Volvo ha scelto di integrare questa piattaforma in tutti i modelli aggiornati, a partire dal SUV XC90, offrendo una connettività di bordo che riflette l’impegno dell’azienda nel migliorare continuamente le sue auto.

Ricarica senza complicazioni: il sistema Plug & Charge

Un’altra grande novità riguarda la ricarica delle auto elettriche. Volvo introduce il sistema Plug & Charge, che semplifica l’intero processo di ricarica presso le stazioni pubbliche compatibili, dove basterà collegare il cavo di ricarica e il sistema si occuperà di tutto, dall’autenticazione al pagamento. Le stazioni compatibili possono essere facilmente individuate attraverso Google Maps integrato o tramite l’app Volvo Cars.Una volta collegata l’auto, il sistema avvia automaticamente la ricarica, eliminando la necessità di utilizzare carte o inserire credenziali manualmente. Questo sistema rappresenta un passo importante verso la semplificazione dell’esperienza di guida elettrica, rendendo la transizione verso un futuro più sostenibile ancora più accessibile.

Un futuro definito dal software

Le innovazioni di Volvo non si limitano all’hardware, questo è dato dal fatto che l’azienda sta investendo in una strategia a lungo termine per migliorare continuamente i suoi veicoli attraverso aggiornamenti software. Questo approccio consente di aggiungere nuove funzionalità e migliorare le prestazioni senza la necessità di interventi fisici ma sfruttando le grandi potenzialità del cloud. L’integrazione tra hardware avanzato e software aggiornabile riflette la visione di Volvo di un’auto sempre più definita dal software, ciò significa che ogni veicolo può evolversi nel tempo, offrendo esperienze migliori e più personalizzati senza per questo passare ripetutamente dai centri assistenza per le varie integrazioni e aggiornamenti. La collaborazione con aziende leader come Qualcomm e Google conferma l’impegno di Volvo nel garantire che ogni innovazione sia progettata per soddisfare le esigenze di oggi e di domani.

Che tecnologie monta Volvo sulle sue vetture

Volvo è da sempre sinonimo di sicurezza e innovazione nel mondo automobilistico. Fin dall’invenzione della cintura di sicurezza a tre punti nel 1959, il marchio svedese ha continuato a sviluppare tecnologie all’avanguardia per garantire non solo la protezione dei passeggeri, ma anche un’esperienza di guida sempre più connessa, efficiente e sostenibile. La sicurezza è il pilastro fondamentale della filosofia Volvo, e i suoi sistemi avanzati come il Pilot Assist, che combina il cruise control adattivo con il mantenimento della corsia, o il City Safety, che interviene automaticamente per evitare collisioni con veicoli, pedoni o animali, rappresentano il massimo livello di protezione oggi disponibile sul mercato. A questi si aggiungono il Run-off Road Mitigation, capace di prevenire le uscite di strada con sterzate correttive o frenate, e il Blind Spot Information System (BLIS), che avverte il conducente della presenza di veicoli negli angoli ciechi.

Volvo ha scelto di integrare il sistema Android Automotive nei suoi veicoli, offrendo un’esperienza utente avanzata grazie all’accesso diretto a Google Maps, Google Assistant e Google Play Store. Con l’app Volvo On Call, gli automobilisti possono controllare la loro auto da remoto, pre-riscaldare l’abitacolo e monitorare il livello di carburante o batteria. Inoltre, grazie agli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA), le vetture Volvo ricevono costanti miglioramenti senza bisogno di recarsi in officina. Anche la qualità audio ha una notevole importanza, infatti su alcuni modelli è possibile installare impianti audio di altissima qualità firmati Bowers & Wilkins e Harman Kardon, che garantiscono un’esperienza sonora immersiva.

Un altro aspetto su cui Volvo sta puntando è la guida autonoma e l’intelligenza artificiale. L’azienda ha introdotto un avanzato sistema Lidar sulla EX90, capace di rilevare ostacoli fino a 250 metri di distanza, migliorando la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità. Il Ride Pilot, sistema di guida autonoma sviluppato da Volvo, consente di viaggiare senza intervento del conducente su determinate strade, riducendo lo stress della guida. Inoltre, i sistemi di monitoraggio del conducente basati su intelligenza artificiale analizzano il comportamento al volante, intervenendo in caso di segni di stanchezza o distrazione.

Volvo continua a spingersi oltre i limiti della tecnologia automobilistica, offrendo soluzioni che combinano prestazioni, sicurezza e praticità. Gli aggiornamenti per il Model Year 2026 rappresentano un esempio di come l’azienda sia impegnata a migliorare costantemente le sue auto, rendendo la guida più semplice e piacevole. Grazie alle innovazioni come la Volvo Car UX, la Snapdragon Cockpit Platform e il sistema Plug & Charge, Volvo dimostra di essere un passo avanti verso un futuro sempre più connesso e sostenibile.