I consumi di carburante aumentano fra il 10 e il 20% accendendo il climatizzatore

L’uso dell’aria condizionata in auto è una comodità irrinunciabile, soprattutto durante le calde giornate estive, ma ha un impatto diretto sui consumi di carburante e, di conseguenza, sull’efficienza complessiva del veicolo. Spesso, infatti, ci si chiede quanto effettivamente incida questo comfort sul dispendio energetico dell’auto. In questo approfondimento analizzeremo come funziona il sistema di climatizzazione, quanto carburante viene consumato in media quando si utilizza l’aria condizionata, e quali fattori possono influenzare questa variazione, dalla velocità di marcia alla tipologia di veicolo. Capire meglio questo aspetto può aiutare i conducenti a ottimizzare i consumi e a ridurre i costi di gestione del mezzo.

Come funziona il sistema di aria condizionata nell’auto

Il sistema di climatizzazione in auto funziona prelevando l’aria calda dall’interno dell’abitacolo, raffreddandola e deumidificandola prima di reimmetterla in vettura. Questo processo avviene grazie a un ciclo di compressione e decompressione di un fluido refrigerante, che trasforma il calore in energia termica e lo disperde all’esterno.

Quando il climatizzatore viene acceso, il compressore, azionato dal motore dell’auto, comprime il refrigerante, aumentandone la temperatura e la pressione. Il fluido riscaldato passa attraverso il condensatore, che disperde il calore all’esterno del veicolo, raffreddando il fluido. Successivamente, il refrigerante passa attraverso una valvola di espansione che lo raffredda ulteriormente. Infine, l’evaporatore assorbe il calore dall’aria interna e, grazie al fluido refrigerante raffreddato, abbassa la temperatura dell’aria che poi viene reimmessa nell’abitacolo.

Impatto dell’aria condizionata sui consumi di carburante

L’aria condizionata ha un impatto significativo sui consumi di carburante, poiché per funzionare richiede energia che viene fornita direttamente dal motore dell’auto. Infatti, a parità di velocità di crociera, con l’aria condizionata accesa sarà necessario premere più a fondo il pedale dell’acceleratore, incrementando di conseguenza i consumi di carburante.

Questo incremento dipende da diversi fattori, come il tipo di propulsore, le condizioni di guida e l’ambiente circostante. L’aria condizionata può aumentare il consumo di carburante di un’auto dal 5% al 20%, a seconda di vari fattori. In termini pratici, questo significa che, per ogni litro di benzina o gasolio utilizzato, una piccola percentuale viene impiegata esclusivamente per alimentare il compressore del sistema di climatizzazione. Per esempio, se il motore richiede in media 0,1-0,2 litri in più di carburante all’ora per far funzionare il climatizzatore, questo può tradursi in un aumento di consumo di circa 0,5-1,5 litri per chilometro percorso.

L’efficienza del climatizzatore è maggiore in autostrada o a velocità costante. Al contrario, in città, l’uso dell’aria condizionata può rappresentare un carico maggiore sul motore, soprattutto nel traffico o durante frequenti stop-and-go, rendendo il consumo di carburante più evidente. A basse velocità e con frequenti fermate, il motore deve lavorare di più per mantenere attivo il compressore dell’aria condizionata. Questo, insieme all’efficienza inferiore del motore a bassi regimi, può far aumentare il consumo di carburante fino al 20%. In questi contesti, l’effetto del climatizzatore si fa sentire maggiormente, soprattutto nei motori a combustione interna più piccoli o meno efficienti.

A velocità più elevate, il consumo legato all’aria condizionata tende a essere meno impattante rispetto a quello complessivo dell’auto. Tuttavia, è importante notare che guidare con i finestrini abbassati per compensare l’assenza dell’aria condizionata può provocare un aumento della resistenza aerodinamica, che a sua volta incide sui consumi. In queste condizioni, l’uso dell’aria condizionata risulta spesso più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’apertura dei finestrini, soprattutto a velocità superiori ai 70-80 km/h.

In base al tipo di motorizzazione, però, l’influenza dell’aria condizionata può essere differente:

motori a benzina e diesel : in queste auto, l’aria condizionata sottrae potenza direttamente al motore, il che porta a un aumento diretto dei consumi. Nei motori a benzina, l’impatto tende a essere leggermente maggiore rispetto ai Diesel, poiché quest’ultimi sono generalmente più efficienti nel consumo energetico;

: in queste auto, l’aria condizionata sottrae potenza direttamente al motore, il che porta a un aumento diretto dei consumi. Nei motori a benzina, l’impatto tende a essere leggermente maggiore rispetto ai Diesel, poiché quest’ultimi sono generalmente più efficienti nel consumo energetico; veicoli ibridi : il compressore del climatizzatore può essere alimentato sia dal motore termico che dalla batteria. In condizioni di traffico urbano, il motore elettrico riduce l’impatto sui consumi rispetto ai veicoli tradizionali. Tuttavia, nelle lunghe percorrenze, può essere conveniente usare la parte termica;

: il compressore del climatizzatore può essere alimentato sia dal motore termico che dalla batteria. In condizioni di traffico urbano, il motore elettrico riduce l’impatto sui consumi rispetto ai veicoli tradizionali. Tuttavia, nelle lunghe percorrenze, può essere conveniente usare la parte termica; auto elettriche: l’aria condizionata non consuma carburante, ma energia dalla batteria. Questo influisce sull’autonomia complessiva del veicolo, con un calo che può variare tra il 10% e il 20% a seconda della durata e dell’intensità dell’uso del climatizzatore.

Più alta è la temperatura esterna, maggiore sarà lo sforzo del climatizzatore per mantenere l’abitacolo fresco. In ambienti molto caldi, il sistema può dover lavorare al massimo delle sue capacità per periodi prolungati, aumentando notevolmente i consumi. Un sistema di climatizzazione inefficiente o non ben mantenuto richiederà più energia per funzionare correttamente. Componenti come il compressore o il filtro dell’aria devono essere tenuti in buone condizioni per garantire un funzionamento efficiente.

In conclusione, il climatizzatore, pur essendo essenziale per il comfort di guida, incide in modo rilevante sui consumi di carburante. Ottimizzare il suo utilizzo, spegnerlo quando non necessario e mantenerlo in buono stato può ridurre sensibilmente l’impatto sui costi di gestione del veicolo.