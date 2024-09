Aria condizionata dell’auto, quattro consigli per utilizzarla nel modo migliore

Durante il caldo di un’estate rovente, l’aria condizionata dell’auto è una salvezza: quattro consigli per migliorare l’uso per vettura e salute

Fonte: iStock Come fare per usare l'aria condizionata in modo sano per noi e per l'auto

L’aria condizionata è ormai un must per ogni auto, un comfort irrinunciabile a cui siamo tutti abituati e che è parte integrante di ogni vettura.

I vantaggi della presenza di un condizionatore nell’abitacolo sono ovvi: un ambiente fresco per giungere a destinazione con tranquillità e in salute, anche nelle ore più calde, e ridurre così i malanni causati da un’estate rovente ma è bene tenere a mente i consigli per massimizzarne la resa e la durata.

Aria condizionata: sì o no

L’aria condizionata è un elemento fondamentale per il nostro benessere durante il tempo trascorso in auto. Sicuramente, infatti, al giorno d’oggi non è pensabile non averne, tuttavia anche l’uso del condizionatore non è del tutto esente da effetti negativi.

Il primo, è nei confronti dell’ambiente : l’uso del climatizzatore produce inquinamento extra e più si utilizza e maggiore è l’impatto negativo sull’ecosistema;

: l’uso del climatizzatore produce inquinamento extra e più si utilizza e maggiore è l’impatto negativo sull’ecosistema; l’uso dell’aria condizionata incide pesantemente anche sui consumi della vettura e sulla sua resa;

della vettura e sulla sua resa; i malori ci sono anche in questo caso: dolori articolari, emicrania, mal di stomaco, nausea e abbassamento di pressione appena si arriva a destinazione e si esce nell’aria rovente dell’ambiente circostante.

Tuttavia, sebbene non manchi chi preferisce evitare di utilizzarlo, il condizionatore è indispensabile, anche perché i consumi sono molto alti anche nel caso di finestrini abbassati per fare entrare “il venticello”, ossia l’aria mossa dal movimento dell’auto che rinfresca. Questo peggiora notevolmente l’aerodinamica del veicolo, diventando un rischio per guidatore e passeggeri. Inoltre, il rinfresco non è sufficiente per stare bene, in quanto l’aria che entra e gira nell’abitacolo è sempre calda e dal finestrino entrano comunque insetti, inquinamento acustico e ambientale.

Quattro consigli per un uso efficiente del climatizzatore

In definitiva, l’aria condizionata non è da evitare, basta non fare errori e seguire qualche accorgimento per massimizzarne i benefici e limitarne gli svantaggi, avendo così un abitacolo fresco e piacevole per potersi spostare anche nel deserto. Il comfort dell’auto, infatti, è più fondamentale che mai in caso di viaggi on the road, e qualcuno potrebbe decidere anche, per necessità o voglia di avventura, di passare la notte in auto in sicurezza. Vediamo cosa è consigliabile fare per gestire al meglio il climatizzatore: