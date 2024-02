Volvo e Tper insieme per una mobilità elettrica sostenibile

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo d’Accursio, sede del Comune di Bologna, è stato annunciato l’importante accordo tra Volvo Car Italia e Tper, la più grande azienda di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa promuove la mobilità elettrica sostenibile, puntando sulla fornitura di 300 nuove Volvo EX30 per il servizio di car sharing “Corrente” gestito dal Gruppo Tper.

A presentare l’accordo erano presenti Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD Tper, Fabio Teti, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Commerciale Tper Spa, e Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Responsabile Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e l’Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, hanno rappresentato le Istituzioni coinvolte.

Car sharing “Corrente”

Le 300 nuove Volvo EX30 entreranno in servizio per il car sharing “Corrente” a partire dalla prossima primavera, portando un notevole miglioramento in termini di sostenibilità, sicurezza e abitabilità al servizio già attivo a Bologna, Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno.

“Corrente” è il car sharing al 100% elettrico del Gruppo Tper, che ha fatto della sostenibilità il suo principio fondamentale fin dalla sua nascita nel 2016. La scelta di offrire esclusivamente veicoli elettrici ha attirato un pubblico diversificato, contribuendo al successo del servizio che conta attualmente 82 mila clienti in diverse fasce d’età. Il servizio ha recentemente ampliato la sua offerta, includendo anche scooter elettrici. Tper, la più grande azienda di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna, ha offerto i suoi servizi a 126 milioni di passeggeri nel 2023, posizionandosi al sesto posto per fatturato tra gli operatori di trasporto passeggeri in Italia.

L’accordo con Volvo Car Italia rappresenta un passo significativo nella promozione della mobilità elettrica su scala nazionale. Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, ha dichiarato: “L’accordo con Tper ha per noi una grande importanza perché nasce da una condivisione di valori a favore della sostenibilità e, al di là della territorialità, rientra nella nostra strategia a livello nazionale.” Volvo Car Italia è già impegnata in operazioni di car sharing, come il progetto ELEC3City a Milano Portanuova, il primo esempio in Italia di car sharing elettrico legato a un distretto di una città. La flotta del progetto è composta da 15 Volvo XC40 full electric Single Motor Extended Range.

La nuova Volvo EX30

La nuova Volvo EX30, protagonista dell’accordo con Tper, è stata recentemente presentata al pubblico italiano. Il “porte aperte” dedicato alla piccola elettrica di Volvo ha suscitato grande interesse, con oltre 2000 unità vendute durante la fase di prevendita. La EX30, proposta a un prezzo di ingresso di 35.900 Euro, è stata inclusa nella short list del premio Car Of The Year 2024, confermando l’eccellenza e l’attrattiva della vettura sul mercato. La EX30, dotata di caratteristiche avanzate e tecnologie all’avanguardia, offre tre varianti di powertrain e due diversi tipi di batteria, garantendo ai clienti la possibilità di scegliere la tecnologia più adatta alle loro esigenze.

Parallelamente all’accordo per il car sharing, Volvo Cars sta promuovendo la diffusione della mobilità elettrica attraverso il progetto Powerstop, un’iniziativa nata nel 2021 per installare stazioni di ricarica ultrafast presso le concessionarie Volvo in Italia. Attualmente, sono attive 22 stazioni Powerstop in varie città italiane, con l’obiettivo di raggiungere un totale di 30 stazioni ultrafast entro il 2024.

La nuova Volvo EX30 si inserisce perfettamente nella strategia di sostenibilità di Volvo Cars. Con un’impronta di carbonio complessiva inferiore a 30 tonnellate su 200.000 km di guida, la vettura rappresenta un’eccellenza in termini di mobilità sostenibile. L’attenzione alla sostenibilità si estende anche alle fasi produttive, con l’utilizzo di una quantità ridotta di acciaio e alluminio ad alta efficienza e l’impiego di materiali riciclati negli interni dell’auto. L’impegno di Volvo Cars verso la riduzione delle emissioni di CO2 si riflette anche nei risultati record del 2023, con un aumento significativo delle vendite di auto elettrificate. Nel contesto delle iniziative globali per il cambiamento climatico, Volvo Cars si pone l’obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni di CO2 per autovettura del 75% entro il 2030 rispetto al 2018.

L’accordo con Tper rappresenta dunque un passo concreto verso la realizzazione di una mobilità più sostenibile e l’affermazione della mobilità elettrica nel panorama italiano, contribuendo a trasformare la visione di una mobilità del futuro in una realtà quotidiana.