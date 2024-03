Volvo EX30: la scommessa elettrica che ridefinisce il concetto di SUV

Nel mondo dell’automobile, l’elettrificazione sta rapidamente diventando la nuova normalità. E mentre molte case automobilistiche competono per offrire modelli ecologici, poche riescono a coniugare la potenza, l’eleganza e l’accessibilità come fa Volvo con la sua ultima creazione: EX30.

Il prezzo di Volvo Ex30

Con un prezzo di partenza di 35.900€, Volvo EX30 è una SUV elettrica compatta che amplia la gamma full electric del marchio svedese a quattro modelli. Un’opzione che non solo si impegna a ridurre l’impatto ambientale, ma anche a mantenere gli standard di lusso e prestazioni ai quali i clienti Volvo sono abituati.

La versatilità è una caratteristica chiave di Volvo EX30, che offre una serie di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei conducenti. Per coloro che prediligono un’esperienza cittadina senza compromessi, c’è la versione a motore singolo con batteria LFP, ideale per la guida urbana. Questa soluzione offre un’ottima autonomia standard e una carica rapida, perfetta per le frenetiche giornate in città.

La versione con autonomia estesa

Per coloro che desiderano estendere i propri orizzonti, c’è la variante Single Motor Extended Range, che offre una batteria NMC per un’autonomia estesa. Con una capacità fino a 480 km, questa opzione offre una maggiore flessibilità per viaggi più lunghi o per chi desidera allontanarsi dalle città e immergersi nella natura.

E per gli amanti delle prestazioni, c’è la vera gemma della gamma: la Volvo EX30 Twin Motor Performance. Con una combinazione di batteria NMC e un motore elettrico supplementare, questa versione offre una potenza di 315 kW (428 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. E non è tutto: con una capacità di ricarica fino a 153 kW, la ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% di carica in soli 25 minuti, garantendo meno tempo di inattività e più tempo alla guida.

L’auto della svolta elettrica

Roberto Lonardi, Pubbliche Relazioni Volvo Italia, esprime orgoglio per il successo della Volvo EX30 fin dalle fasi preliminari di vendita: “Già dai dati di prevendita dopo il lancio mondiale, avvenuto in Italia, avevamo capito che si sarebbe trattato di un’auto per la svolta elettrica e oggi, col suo arrivo in Italia presso le concessionarie, la grande affluenza nei saloni lo conferma“.

Con Volvo EX30, il marchio svedese non solo offre un veicolo elettrico, ma ridefinisce il concetto stesso di SUV. Con una combinazione di prestazioni, autonomia e accessibilità, questa piccola ma potente vettura è destinata a lasciare un’impronta duratura nel panorama automobilistico elettrico.