Nel cuore pulsante di Milano, il Volvo Studio si conferma come un faro di cultura e innovazione, un luogo dove convergono arte, musica e pensiero, intrecciandosi con partner di prestigio per creare un entanglement di connessioni e significati. Questo entanglement, ispirato al mondo della meccanica quantistica, assume una nuova valenza nell’ambito artistico, dove la vita e l’arte si fondono in un unico racconto.

Il programma di eventi per il 2024

La comunicazione dei programmi per il 2024 è stata rivelata durante una conferenza stampa tenutasi presso il Volvo Studio Milano. Chiara Angeli, responsabile delle attività del Volvo Studio, insieme a una serie di illustri ospiti, ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni nell’enfatizzare i valori del marchio Volvo e nell’offrire contenuti di alto livello al pubblico milanese.

Entanglement come Connessione e Strumento di Creatività

L’entanglement, fenomeno della meccanica quantistica, trova una nuova applicazione nell’espressione artistica. La vita e l’arte si intrecciano in un dialogo senza fine, offrendo una prospettiva unica sulla natura umana. Questo concetto si traduce nelle proposte del Volvo Studio Milano, dove opere sperimentali e inedite prendono vita grazie all’interazione di elementi disparati.

Small is Mighty: la nuova EX30 e la filosofia Volvo

Il motto “Small is Mighty” della Volvo trova riscontro anche nell’ambito artistico, dove le piccole opere possono generare grandi impatti. La nuova EX30, completamente elettrica, simboleggia questo concetto, riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo la sostenibilità ambientale. Volvo, da sempre impegnata nella protezione dell’ambiente, promuove soluzioni entangled, dove piccoli passi portano a grandi cambiamenti.

La Milanesiana e la Nave di Teseo: un’intreccio di letteratura e arte visiva

Il Volvo Studio Milano accoglierà gli eventi della venticinquesima edizione de La Milanesiana, insieme alla mostra “Scerbanenco secondo Fior”. Questa straordinaria esposizione, dedicata all’incontro tra letteratura e arte visiva, testimonia il legame profondo tra tradizione e innovazione.

BAM e Visioni Diacroniche: universi in dialogo tra arte e natura

La rassegna Visioni Diacroniche, curata da BAM e MNAD, esplora il legame tra arte contemporanea ed ecosistemi naturali, creando connessioni tra discipline, individui e società. Questo progetto amplifica la partnership tra BAM e Volvo, promuovendo esperienze culturali di alta qualità.

Triennale Milano Teatro e il Progetto Esplorazioni: un viaggio nella scena musicale e coreografica italiana

Esplorazioni, in collaborazione con Triennale Milano Teatro, celebra la contaminazione fra danza, musica e improvvisazione. Questo ciclo artistico riflette i valori di Volvo, promuovendo la ricerca e la scoperta artistica attraverso l’entanglement delle diverse forme espressive.

Ponderosa Music&Art: un calendario di conferme musicale

La musica, cuore pulsante del Volvo Studio, presenta un calendario ricco di eventi grazie alla partnership con Ponderosa Music&Art. Da Un Mare di Suoni a Break in Jazz, il Volvo Studio Milano offre un palcoscenico per giovani talenti e artisti affermati, promuovendo l’entanglement musicale e la diversità culturale.

BASE Milano: Rumore in Studio, sperimentazioni elettroniche

Il ciclo Rumore in Studio, curato da BASE Milano, esplora le sperimentazioni elettroniche attraverso quattro appuntamenti unici. Questo entanglement di suoni elettronici crea atmosfere avvolgenti e innovative, offrendo un’esperienza sensoriale unica nel cuore di Milano. Il Volvo Studio Milano si conferma come un punto di riferimento culturale e artistico nella città, promuovendo un entanglement di connessioni e significati attraverso collaborazioni di prestigio e una programmazione variegata. Questo luogo incarna i valori di Volvo, promuovendo la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la valorizzazione della persona, e offrendo al pubblico esperienze culturali di alto livello.