Fonte: Comunicato stampa Volvo Volvo Trucks aumenta la sicurezza sui camion per evitare incidenti con pedoni e ciclisti

Aumentare la sicurezza per gli autisti dei propri mezzi ma anche per tutti gli altri utenti della strada: è questo l’obiettivo di Volvo Trucks che ha lanciato dei nuovi sistemi di sicurezza che consentono proteggere in particolare pedoni e ciclisti (ma non solo) da eventuali collisioni con i camion. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quai sono questi nuovi sistemi di sicurezza.

L’Active Side Collision Avoidance Support

Uno di questi due sistemi di sicurezza sviluppati da Volvo è l’Active Side Collision Avoidance Support. Si tratta di una sorta di evoluzione di un sistema di sicurezza già esistente a cui è stata aggiunta la funzione della frenata attiva. In pratica, grazie a degli appositi sensori radar, viene rilevata la presenza di pedoni o ciclisti in avvicinamento che il sistema poi segnala all’autista del camion. Ma non solo, in caso di necessità si attiva automaticamente il sistema frenante del mezzo in modo che possano essere evitati gli incidenti (che in diversi casi si sono rivelati mortali per pedoni o ciclisti).

“I camion sono coinvolti nel 15% degli incidenti stradali mortali e il traffico cittadino può essere impegnativo anche per il conducente più esperto. Noi di Volvo Trucks lavoriamo costantemente per migliorare le prestazioni di sicurezza dei nostri mezzi per proteggere sia il conducente sia gli altri utenti della strada. Questo sistema di sicurezza, mirato a proteggere i ciclisti nell’ambiente cittadino, rappresenta una delle nostre ultime innovazioni che ci avvicinerà alla nostra visione a lungo termine di zero incidenti con i camion Volvo”, ha spiegato Anna Wrige Berling, la Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks, a proposito dell’Active Side Collision Avoidance Support.

Il Sistema di frenata d’emergenza di nuova generazione

Il secondo sistema di sicurezza presentato da Volvo è il Sistema di frenata d’emergenza di nuova generazione. Anche in questo caso si tratta di una sorta di evoluzione di un sistema già introdotto (in questo caso è stato installato sui primi camion del gruppo Volvo Trucks nel 2012). Come funziona? Grazie a una telecamera a ai sensori radar per monitorare il traffico davanti al camion, il sistema è in grado di avvisare l’autista di un pericolo imminente se viene ravvisato un rischio di incidente. Anche in questo caso, come con l’Active Side Collision Avoidance Support, il sistema è in grado anche di attivare autonomamente la frenata d’emergenza del mezzo.

“Siamo felici di vedere che i requisiti di legge sono stati implementati seguendo la nostra visione di zero incidenti. Tuttavia, noi di Volvo non aspetteremo la normativa: continueremo a innovare e a superare i requisiti di legge con nuove funzioni a sostegno dei nostri ambiziosi obiettivi”, ha spiegato sempre Anna Wrige Berling.

Volvo Trucks, quando vengono installati questi sistemi di sicurezza?

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, i due sistemi sono abbastanza simili, anche se il primo serve ad aumentare la sicurezza negli angoli ciechi e nella parte posteriore del mezzo, il secondo invece serve invece più che altro a evitare incidenti frontali. L’Active Side Collision Avoidance Support è installato sui mezzi Volvo Trucks a partire da novembre 2024, Sistema di frenata d’emergenza invece dal 2025.